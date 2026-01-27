Παλιά vs νεόδμητα σπίτια

Στο μπρα-ντε-φερ με τα νεόδμητα, τα παλιά κερδίζουν. Αυτό δεν το υπαγορεύει μόνο η πρακτική, αλλά προκύπτει και το 5ο βαρόμετρο της αγοράς ακινήτων που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη. Όταν το παλιό ακίνητο είναι μόλις 20% φθηνότερο, οι αγοραστές εξακολουθούν να προτιμούν μαζικά το νεόδμητο. Όταν όμως η διαφορά φτάνει στο 30%, το σκηνικό ανατρέπεται και το παλιό ακίνητο γίνεται η επικρατούσα επιλογή. Το μήνυμα είναι σαφές: το «discount» του παλιού πρέπει να είναι ουσιαστικό για να θεωρηθεί ελκυστικό. Την ίδια στιγμή, η εικόνα της ζήτησης επιδεινώνεται. Οι δηλωμένοι αγοραστές μειώνονται, ενώ όσοι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αγορά εντός 12μήνου αποτελούν πλέον ισχνή μειοψηφία. Στην πράξη, λιγότερο από το 5% των ερωτώμενων δηλώνουν έτοιμοι να αγοράσουν άμεσα, την ώρα που οι πωλητές παραμένουν σταθεροί και πλέον είναι σχεδόν διπλάσιοι αριθμητικά από τους πραγματικούς αγοραστές.

Τελειώνει ο χρόνος για όσους «χρωστούν» το Πόθεν Έσχες

Όπως ανακοινώθηκε προ ημερών, η 28η Φεβρουαρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής Πόθεν Έσχες ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023 αντίστοιχα), με πληρωμή του σχετικού παραβόλου για όσους δεν έχουν ήδη υποβάλει. Αυτή είναι και η τελευταία ευκαιρία για δημοσιογράφους, πολιτικούς, δικαστικούς και κάθε υπόχρεο. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, και ιδίως μετά την πάροδο ενός έτους, προβλέπονται όχι απλά πρόστιμα, αλλά ποινικές κυρώσεις που φτάνουν ακόμη και σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, μαζί με χρηματική ποινή. Αν δε, πλην της μη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, διαπιστωθεί απόκρυψη περιουσίας άνω των 30.000 ευρώ, η ποινή ανεβαίνει σε φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Για απόκρυψη άνω των 300.000 ευρώ προβλέπεται κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή από 20.000 έως 1.000.000 ευρώ.

Το ομόλογο της ΤΙΤΑΝ

Σε πρόσβαση σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με δυνητικά ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τον τραπεζικό δανεισμό και βελτίωση του κόστους και της δομής του χρέους θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, η έκδοση στις αγορές του ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η εισηγμένη πρόκειται να εκδώσει, πενταετούς διάρκειας ομολογίες αξίας 350 εκατ. ευρώ με στόχο την μερική χρηματοδότηση του μπαράζ εξαγορών στις οποίες έχει προχωρήσει η ΤΙΤΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα τελευταία deals της ΤΙΤΑΝ αφορά την εξαγορά της Keystone Cement Company, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσιλβάνια. Σε κάθε περίπτωση, η ομολογιακή έκδοση θα επιτρέψει την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και την επιμήκυνση λήξεων, ενισχύοντας τη σταθερότητα του ισολογισμού.

Το θαύμα της ελληνικής οικονομίας

Εξαιρετικά ελκυστικό αποτυπώνεται το επενδυτικό προφίλ της ελληνικής οικονομίας στην τελευταία Παγκόσμια Έρευνα της Κεντρική Ένωση Γερμανικών Επιμελητηρίων (DIHK), με τίτλο «World Business Outlook Fall 2025». Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 3.500 γερμανικές εταιρείες και θυγατρικές τους παγκοσμίως, με ισχυρή εκπροσώπηση της μεταποίησης και των κατασκευών (41%), των υπηρεσιών (40%) και του εμπορίου (19%). Στους βασικούς δείκτες της έρευνας, η Ελλάδα ξεχωρίζει σαφώς. Ο δείκτης τρέχουσας επιχειρηματικής εικόνας για την ελληνική οικονομία διαμορφώθηκε στο 51, υπερδιπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο (25), την ΕΕ των 27 (23) και την Ευρωζώνη (24). Αντίστοιχα, στις επιχειρηματικές προσδοκίες, η Ελλάδα κατέγραψε δείκτη 57, όταν ο παγκόσμιος δείκτης ήταν 34, της ΕΕ 22 και της Ευρωζώνης 25. Θετική ήταν η εικόνα και στις προσδοκίες για τις τοπικές αγορές, με την Ελλάδα να καταγράφει οριακά θετικό πρόσημο, σε αντίθεση με την αρνητική εικόνα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα ισχυρό εμφανίζεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς ο σχετικός δείκτης για την Ελλάδα ανήλθε στο 33, υπερβαίνοντας σημαντικά τα αντίστοιχα μεγέθη διεθνώς. Ανάλογα θετικές είναι και οι προοπτικές απασχόλησης. Συνολικά, σε σύγκριση με 92 χώρες, μόλις εννέα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις από την Ελλάδα.

Οι έμμεσοι φόροι τροφοδοτούν την ακρίβεια

Τώρα που δημοσιεύτηκαν τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2025, μπορούμε να πούμε με κάθε ασφάλεια πως, για άλλη μια χρονιά, οι έμμεσοι φόροι «έκαναν τη δουλειά τους», αφού από φορολογικά έσοδα 71 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε άνω των 35 δισ., δηλαδή περίπου τα μισά, με τα άλλα μισά να προέρχονται από τις λοιπές πηγές φορολόγησης, εισόδημα, περιουσία κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο ότι, από τις χώρες του ΟΟΣΑ, βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση στους έμμεσους φόρους, με ποσοστό 15,8% του ΑΕΠ έναντι 16% της Ουγγαρίας, ξεπερνώντας κατά πάνω από 50% τον μέσο όρο. Κάτι που δεν προβλέπεται να αλλάξει, αφού ακόμη και οι τελευταίες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για περισσότερες φοροελαφρύνσεις, καθώς και τα σενάρια που τις συνοδεύουν, αφήνουν σε μεγάλο βαθμό απ’ έξω τους έμμεσους φόρους, παρά το γεγονός ότι η χώρα και οι πολίτες της δίνουν μάχη ενάντια στην ακρίβεια.

Παιχνίδι για πέντε τα δυναμικά τιμολόγια

Λίγες ημέρες έμειναν πλέον για την έναρξη διάθεσης των δυναμικών (πορτοκαλί) τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, που θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα εν λόγω προϊόντα θα παρέχουν μόνο οι μεγαλύτεροι προμηθευτές, δηλαδή όσοι έχουν πάνω από 200.000 πελάτες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα συμμετέχουν οι ΔΕΗ, Metlen, ZENIΘ, Ήρων και Enerwave. Παράλληλα, ο γνωστός κατάλογος της ΡΑΑΕΥ, όπου αναρτώνται κάθε 1η του μήνα όλα τα νέα τιμολόγια, θα εμπλουτιστεί με μία ακόμη κατηγορία. Απομένει να φανεί αν το λανσάρισμα θα είναι επιτυχές από την αρχή ή αν θα παρουσιάσει παιδικές ασθένειες, που θα πρέπει έπειτα να διορθωθούν.

Πισωγύρισμα στη χρήση ΑΠΕ σε θέρμανση-ψύξη

Ψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου βρέθηκε το 2024 η χρήση ΑΠΕ για τη θέρμανση και ψύξη στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες (26.1.2026) η Κομισιόν. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είχε ένα ποσοστό κοντά στο 32% έναντι 26,7% στην ΕΕ. Πάντως, αυτό δεν αποτελεί αιτία για πανηγυρισμούς, καθώς η χώρα μας είχε τη δεύτερη εντονότερη πτώση, με -2,9% ετησίως, όντας μόλις μία εκ των τριών χωρών με αρνητικό πρόσημο. Πλέον, το ΥΠΕΝ καλείται να βάλει ξανά τα πράγματα σε θετική τροχιά, μέσω και των νέων προγραμμάτων «Εξοικονομώ», τα οποία προετοιμάζονται σήμερα με βάση το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.