Πανάκριβη και η αγροτική γη

Εάν κάποιος νομίζει ότι στην Ελλάδα είναι ακριβά μόνο τα ενοίκια των κατοικιών, θα πρέπει να αναθεωρήσει. Κι αυτό διότι η χώρα μας κατατάσσεται στις τρεις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενοικίαση καλλιεργήσιμης γης σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η μέση ετήσια τιμή ενοικίασης ανά εκτάριο ανήλθε στα 509 ευρώ, πίσω μόνο από την Ολλανδία (941 ευρώ) και τη Δανία (580 ευρώ), γεγονός που αναδεικνύει τις έντονες πιέσεις που δέχεται το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση τιμή αγοράς καλλιεργήσιμης γης διαμορφώθηκε στα 15.224 ευρώ ανά εκτάριο, αυξημένη κατά 6,1% σε σχέση με το 2023, ενώ τα ενοίκια γης και μόνιμων βοσκοτόπων αυξήθηκαν κατά 6,4%, στα 295 ευρώ ανά εκτάριο. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: περιορισμένη διαθεσιμότητα γης, αυξημένη ζήτηση για αγροτικές επενδύσεις, αλλά και στη στροφή προς καλλιέργειες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι υψηλές τιμές συνδέονται επιπλέον με τον κατακερματισμό της γης, την πίεση από μη αγροτικές χρήσεις (τουρισμός, real estate) και το αυξημένο κόστος εισροών. Οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους παραγωγούς, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους και καθιστώντας δυσκολότερη την είσοδο νέων αγροτών, με άμεσες συνέπειες στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Η Τεχνητή καταργεί την πραγματική Νοημοσύνη

Απότομη φαίνεται να είναι η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως φανερώνει η απόφαση της Amazon για απολύσεις 16.000 υπαλλήλων της ανά τον κόσμο. Έχει, δε, προηγηθεί κύμα 14.000 απολύσεων, με τον αμερικανικό κολοσσό να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης (στον ιδιωτικό τομέα) στις ΗΠΑ μετά τη Walmart. Η Amazon –όπως και άλλοι Big Tech παίκτες– αναδιαμορφώνει το business model της, μειώνοντας θέσεις εργασίας και ρόλους που έχουν ξεπεραστεί στην εποχή της AI. Εξάλλου, όταν μιλάμε για Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μιλάμε μόνο για τη δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και για την επίτευξη ταχύτητας, ευελιξίας και τη μείωση της εσωτερικής γραφειοκρατίας. Οι διοικήσεις κολοσσών, όπως η Amazon κρινουν απαραίτητη την μείωση προσωπικού με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση των επενδύσεων σε τομείς με μεγαλύτερες αποδόσεις. Βέβαια, όπως εξηγούν οι αναλυτές, οι επιπτώσεις των περικοπών θέσεων εργασίας είναι ευρύτερες: η πίεση στην αγορά εργασίας και σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης εντείνεται, το προφίλ των άλλοτε «σίγουρων» θέσεων εργασίας στη τεχνολογία αλλάζει και η επανακατάρτιση καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Πολλαπλό όφελος πλέον για όσους έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Τεράστιες ευκαιρίες για τον καταναλωτή και για το δίκτυο ηλεκτρισμού αναμένεται να ξεκλειδώσουν οι έξυπνοι μετρητές και τα δυναμικά τιμολόγια όσον αφορά ένα συγκεκριμένο σκέλος: αυτό της αποθήκευσης ενέργειας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μια οικιακή μπαταρία σήμερα έχει μέγεθος το πολύ έως τις 15 kWh και σημαντικό κόστος αγοράς. Συγκριτικά, αν κάποιος είναι ήδη κάτοχος ηλεκτρικού αυτοκινήτου, έχει αυτομάτως τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη μπαταρία του, που φτάνει τις 50–80 kWh, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη. Έτσι, όσοι έχουν έξυπνο μετρητή θα μπορούν σύντομα να αξιοποιήσουν το όχημά τους για ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, πέραν του καυσίμου. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έως το 2030 θα κυκλοφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προκύπτει και ένα μεγάλο όφελος για το ίδιο το δίκτυο ηλεκτρισμού, πράγμα στο οποίο ποντάρει τόσο το ΥΠΕΝ όσο και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Έρχονται τα POS στους φορτιστές

Μιας και πιάσαμε το θέμα της ηλεκτροκίνησης, αυτό το διάστημα γίνεται επιτέλους πράξη ένα πάγιο αίτημα των οδηγών: η τοποθέτηση συστημάτων POS στους φορτιστές, ώστε να μπορούν να πληρώνουν εύκολα, δίχως την ανάγκη χρήσης εφαρμογής στο κινητό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει η μαζική εγκατάσταση των POS από αρκετές εταιρείες, έστω και με σχετική καθυστέρηση σε σχέση με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι ανησυχίες των λογιστών παραμένουν

Η διευκρίνιση της ΑΑΔΕ ότι η εναρμόνιση των ΚΑΔ δεν θα ισχύσει από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ναι μεν δίνει επιπλέον χρόνο στους λογιστές, αλλά δεν κλείνει τα υπόλοιπα πρακτικά ζητήματα που έχουν θέσει δημοσίως. Πρώτον, τι γίνεται αν η αυτόματη αντιστοίχιση βγάλει λάθος κύριο ΚΑΔ ή πολλαπλούς νέους ΚΑΔ και επηρεαστούν άδειες, επιδοτήσεις, κίνητρα, επαγγελματικά δικαιώματα ή συμβάσεις. Δεύτερον, δεν ξεκαθαρίζει πώς θα αντιμετωπιστούν ασυμφωνίες με myDATA, δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενους στη μεταβατική περίοδο Μαρτίου–Ιουνίου. Τρίτον, δεν περιγράφει σαφή διαδικασία γρήγορης διόρθωσης ούτε τεχνικές «γέφυρες» με τους παλιούς ΚΑΔ για ελέγχους και διασταυρώσεις. Τέταρτον, μένει θολό τι θα κάνουν φορείς εκτός ΑΑΔΕ, όπως η Εργάνη, οι τράπεζες και οι πλατφόρμες επιδοτήσεων, αν «διαβάσουν» νέο ΚΑΔ πριν διορθωθεί. Ούτε διευκρινίζεται αν θα υπάρξει περίοδος ανοχής στα λάθη, ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα και άλλες κυρώσεις. Βέβαια, η μετάθεση της εναρμόνισης για του χρόνου δίνει επιπλέον χρόνο για να απαντηθούν όλα τα παραπάνω.

Ακόμα δεν έχει μιλήσει ο Τραμπ

Μπορεί η συμφωνία ΕΕ–Ινδίας να «σερνόταν» επί 20 χρόνια, αλλά μόνο όποιος δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνεται πως το συγκεκριμένο timing δεν είναι καθόλου «αθώο». Και αυτό διότι ο καταλύτης που επίσπευσε τις διαδικασίες και οδήγησε τελικά στο ιστορικό deal είναι οι διογκούμενες εμπορικές (και όχι μόνο) εντάσεις που προκαλεί ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ άλλων και με τη «σύμμαχο» ΕΕ, φέρνοντας τις μεταξύ τους διμερείς σχέσεις σε ιστορικό ναδίρ. Η ΕΕ αναζητούσε ένα εμπορικό αντιστάθμισμα (έστω ως έναν βαθμό) και το βρήκε. Αυτό όμως που δεν είναι ακόμη γνωστό είναι το πώς θα αντιδράσει ο Λευκός Οίκος και τι ντόμινο εξελίξεων θα φέρει αυτή η κίνηση, είτε σε επίπεδο δασμών είτε άλλων πιέσεων προς τη Γηραιά Ήπειρο. Το σίγουρο είναι πως η επόμενη περίοδος κάθε άλλο παρά εξομάλυνση της αναταραχής θα φέρει.