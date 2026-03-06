Πέρασε από τα Στενά ο «ατρόμητος» Προκοπίου

Ελάχιστα τάνκερ έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, με τουλάχιστον πέντε εξ αυτών να ανήκουν στη Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου. Σύμφωνα με ναυτιλιακά στελέχη από το εξωτερικό, τα ναύλα για το κάθε πλοίο ήταν εξωφρενικά, ενώ σχολιάζοντας την είδηση στο Twitter πολλοί έκαναν λόγο για τον «GOAT» του κλάδου. Επίσης, και πλοίο της Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου πραγματοποίησε τον διάπλου, με την ελληνική ναυτιλία να δείχνει για ακόμη μια φορά ότι είναι φτιαγμένη από σκληρότερο υλικό σε σχέση με τους ξένους.

Ακίνητα: hotspot το Περιστέρι

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και η τηλεργασία που παραμένει κραταιά αποτέλεσαν τους καταλύτες ανόδου των τιμών το 2025. Σύμφωνα με τον δείκτη SDI του Spitogatos, η εγχώρια ζήτηση για αγορά κατοικίας ενισχύθηκε κατά 17%, ενώ η διεθνής ζήτηση για ενοικίαση κατέγραψε θεαματική αύξηση 33%, αντικατοπτρίζοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Στην κορυφή των προτιμήσεων για αγορά βρέθηκαν η Χαλκιδική, ο Δήμος Αθηναίων και τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Στην Αττική, ο Πειραιάς και το Περιστέρι αναρριχήθηκαν στις πρώτες θέσεις, αναδεικνύοντας μια σαφή στροφή των ενδιαφερομένων προς πιο προσιτές λύσεις εκτός του στενού κέντρου. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, η Καλαμαριά και το Κέντρο παρέμειναν οι κυρίαρχοι πόλοι έλξης. Το διεθνές ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, με αγοραστές από ΗΠΑ, Γερμανία και Κίνα να πρωταγωνιστούν. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Κινέζοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα με την υψηλότερη μέση τιμή (430.572€). Το 4ο τρίμηνο επιβεβαίωσε την κυριαρχία των αστικών κέντρων, με περιοχές όπως η Νέα Ιωνία να εισέρχονται δυναμικά στον χάρτη των ενοικίων λόγω του χαμηλότερου κόστους διαβίωσης.

Το growth story της τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2030, εστιάζοντας στην κερδοφόρο ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου. Στρατηγικός στόχος είναι η επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) έως 18% το 2030, με παράλληλη ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10%. Η δέσμευση για ανταμοιβή των μετόχων αποτυπώνεται στον προσδοκώμενο υπερδιπλασιασμό του μερίσματος, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στα 80 λεπτά ανά μετοχή.

Η πιστωτική επέκταση αποτελεί βασικό πυλώνα, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται στα 56 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενα από μια ισχυρή καταθετική βάση 76 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια προβλέπεται να υπερβούν τα 20 δισ. ευρώ, ενώ η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα διπλασιάσει τα ασφάλιστρα στα 1,6 δισ. ευρώ μέσω σταυροειδών πωλήσεων. Με όπλα την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, η Τράπεζα στοχεύει στη διατήρηση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 30%, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη, με τον δείκτη NPS να στοχεύει πάνω από το 20. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με τη βιώσιμη κερδοφορία.

Αλλαγή σελίδας στην more.gr

Το πλειοψηφικό ποσοστό (50,1%) της ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο απέκτησε ο όμιλος Alter Ego Media. Το σκεπτικό της συγκεκριμένης κίνησης σχετίζεται με τη στρατηγική της Alter Ego Media για επέκταση στον κλάδο του Live Entertainment και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της. Είναι ενδεικτικό ότι η πλατφόρμα διαθέτει περίπου 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες. Για το έτος 2025, η συνολική αξία συναλλαγών (Gross Transaction Value) που διακινήθηκε μέσω της more.gr ανήλθε σε περίπου 155 εκατ.ευρώ, με πωλήσεις άνω των 7.000.000 εισιτηρίων, υποστηρίζοντας περισσότερες από 27.000 εκδηλώσεις. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αποτιμά συνολικά την εταιρεία στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία προβλέπει και μηχανισμό πρόσθετου τιμήματος, που συνδέεται με τις οικονομικές επιδόσεις της κατά την επόμενη τριετία, με μέγιστη συνολική αποτίμηση στα 60 εκατ. ευρώ. Με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της MORE.GR για τη χρήση 2026 ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11 εκατ. ευρώ και το EBIT σε 5,2 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας θετικά στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Alter Ego Media. Σημειώνεται ότι ο ιδρυτής της More.gr, Χάρης Καρώνης, παραμένει βασικός μέτοχος και επικεφαλής της διοίκησης.

Τράπεζες: Να εφαρμοστεί ο Νόμος

Με αφορμή την επιστολή του υπουργείου Οικονομικών στην ΕΕΤ που είδε το φως της δημοσιότητας σχετικά με εσωτερική blacklist δανειοληπτών, πηγές της στήλης λένε ότι το πρόβλημα με τις τράπεζες δεν είναι ότι χρειάζεται μια νέα νομοθέτηση για χρεώσεις, προμήθειες και άλλα παρεμφερή, καθώς ο νόμος υπάρχει και έχει ψηφιστεί από πέρσι το καλοκαίρι. Στην πράξη, ωστόσο, πολλές φορές παρατηρείται «δυσκολία» συμμόρφωσης από πλευράς των τραπεζών και γι’ αυτό απαιτούνται συχνές παρεμβάσεις του υπουργείου. Από την άλλη, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το τέλος τήρησης λογαριασμού, το οποίο δρομολογείται από τις τράπεζες, θεωρείται νόμιμο από τη στιγμή που συνδέεται με προϊόν/υπηρεσία που «πωλούν» οι τράπεζες και ο πελάτης έχει σαφή επιλογή να το επιλέξει ή όχι.

Τα κυμαινόμενα στεγαστικά και η διαφανής ενημέρωση

Μια υπόθεση από την Πολωνία έδωσε αφορμή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει «διαφανής ενημέρωση» στα κυμαινόμενα στεγαστικά. Ο δανειολήπτης υποστήριξε ότι η τράπεζα δεν του εξήγησε με λεπτομέρεια πώς βγαίνει ο δείκτης WIBOR 6M (το αντίστοιχο του δικού μας Euribor στην Πολωνία) και τι επηρεάζει την πορεία του. Το ΔΕΕ απάντησε ότι η τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να παραδίδει στο δανειολήπτη την «τεχνική συνταγή» ενός δείκτη αναφοράς. Εφόσον ο δείκτης θεωρείται συμβατός με τους κανόνες της ΕΕ, μια ρήτρα τράπεζας που βασίζεται σε αυτόν δεν θεωρείται αυτομάτως καταχρηστική. Αυτό που παραμένει κρίσιμο είναι ο πελάτης να καταλαβαίνει ότι το επιτόκιο μπορεί να αυξομειώνεται και κυρίως τι σημαίνει αυτό για τη δόση και το συνολικό κόστος.

Καθαρός ορίζοντας για Cenergy

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές της Cenergy για τα επόμενα έτη, με τη διοίκηση του ομίλου να προβλέπει σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών κατά την χθεσινή ενημέρωση αναλυτών. Με κύριο μοχλό το ιστορικό υψηλό ανεκτέλεστο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους 3,48 δισ. ευρώ, η εισηγμένη στοχεύει πλέον σε προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ για το 2026, εκπληρώνοντας τις μεσοπρόθεσμες δεσμεύσεις της έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η αναπτυξιακή πορεία υποστηρίζεται από τη σθεναρή διεθνή ζήτηση και σημαντικές επενδύσεις, όπως το νέο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, στοχεύοντας σε ετήσια έσοδα 250 εκατ. δολαρίων σε πλήρη ισχύ έως το τέλος του 2028. Παράλληλα, η παραγωγή σε Κόρινθο και Βοιωτία παραμένει στο 100%, με πρόσθετη δυναμικότητα να προστίθεται σύντομα από τις επεκτάσεις σε Θήβα και Ελαιώνα. Τα Σωληνουργεία Κορίνθου, μετά το έτος-ρεκόρ του 2025, ενισχύουν το αποτύπωμά τους μέσω της νέας μονάδας στη Μεγάλη Βρετανία, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση του κόστους και την τεχνολογική υπεροχή, θωρακίζοντας έτσι την κυριαρχία του ομίλου στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σημειωτέον πως ο όμιλος δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με κάποιο πρόβλημα εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή.

Στο «κόκκινο» οι αγρότες με φωτοβολταϊκά

Για ζημιογόνες συνθήκες πλέον στους αγρότες που επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά, κάνει λόγο ο σύνδεσμος ΠΣΑΦ. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στέκεται στα κόστη και τα χαμένα κέρδη που αναγκάζονται να επωμιστούν, τα οποία εξανεμίζουν και με το παραπάνω το όποιο όφελος. Αναλυτικά, ο μέσος παραγωγός θεωρητικά θα λάβει συνολικά για το 2026 ένα ποσό 51.000€ από τη λειτουργία του έργου. Παράλληλα, καλείται να δώσει 6.000€ για συντήρηση, ασφάλιση κ.λπ., 38.000€ στην τράπεζα για το δάνειο, θα χάσει 15.000€ λόγω των αναγκαστικών περικοπών ή των μηδενικών τιμών ρεύματος και έτσι θα φτάσει να βάλει και χρήματα από την τσέπη του.