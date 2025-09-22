Ζητούνται…ινδικά χέρια

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα από τα δύο βασικά ζητήματα (το άλλο είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη) που απασχολούν τους Ευρωπαίους υπουργούς Εργασίας αυτή την περίοδο, σύμφωνα με πηγή της στήλης με άριστη γνώση των ευρωπαϊκών διαδικασιών. Σε σχέση με την έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία πλήττει και τη χώρα μας, η κυβέρνηση – και συγκεκριμένα το Υπουργείο Μετανάστευσης – προσανατολίζεται στη νομοθέτηση νέου πλαισίου με στόχο τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης χαμηλής ειδίκευσης εργατικού δυναμικού (κυρίως για τον αγροτικό τομέα) από τρίτες χώρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον ιδίως προς την Ινδία, γεγονός που έχει οδηγήσει και στην ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας της Ελλάδας στη χώρα αυτή, το διεθνές οικονομικό και πολιτικό βάρος της οποίας έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Ο άθλος του brain regain των γιατρών

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και ιδίως της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, στρέφεται και στο υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Στις 7 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη εκδήλωση του Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη, με ειδική στόχευση στους Έλληνες γιατρούς. Από την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή όλοι οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου της ιδιωτικής υγείας, κάτι που αναμένεται να φέρει ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα προσελκύσει τους περισσότερους γιατρούς. Ο ανταγωνισμός αυτός αναμένεται να μεταφραστεί και σε υψηλότερες προσφορές μισθών – ένα από τα βασικά ζητούμενα της κυβέρνησης.

Πιέσεις εκ Βρυξελλών για εκλογές

Για εκλογές έως τον Μάρτιο του 2027 αναμένεται να υπάρξουν παρασκηνιακές πιέσεις από τις Βρυξέλλες προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, σύμφωνα με πηγές της στήλης. Στόχος είναι να έχει ξεκαθαρίσει το «ποιος κυβερνά» μέχρι τον Ιούλιο του 2027, οπότε η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του β’ εξαμήνου της ΕΕ – σε μια περίοδο που θα κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα εκτιμούν πως ενδεχομένως θα χρειαστούν όχι δύο αλλά… τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να υπάρξει η αναγκαία κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να περάσουν μήνες μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση, ικανή όχι μόνο να κυβερνήσει αλλά και να προεδρεύσει της ΕΕ σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης.

ΟΤΕ: Όλα τα λεφτά στην Ελλάδα

Την πλήρη επικέντρωση του ΟΤΕ στις δραστηριότητες επί ελληνικού εδάφους σηματοδοτεί η πώληση της 100% θυγατρικής του, της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM), στις Vodafone Romania και Digi Romania. Η συναλλαγή, ύψους 70 εκατ. ευρώ, κλείνει ένα πολυετές κεφάλαιο διεργασιών και σεναρίων – κυρίως στον ρουμανικό τύπο – για την τύχη της TKRM. Η κίνηση αυτή θα απελευθερώσει διοικητικούς πόρους, ώστε ο ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην ελληνική αγορά, ενώ απλοποιεί τη δομή του ομίλου, κάτι που οι επενδυτές τείνουν να αξιολογούν θετικά. Το «πωλητήριο» είναι το τρίτο κατά σειρά από το 2019, όταν ο ΟΤΕ είχε πουλήσει την Telekom Albania. Το 2020 προχώρησε, έναντι τιμήματος 295,6 εκατ. ευρώ, στην πώληση στον γαλλικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο Orange του 54% που κατείχε στην Telekom Romania Fixed, δηλαδή στον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας.

Πλαστικά Θράκης: Το «κλειδί» της οργανικής ανάπτυξης

Οργανική ανάπτυξη καταγράφει ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης στο α’ εξάμηνο 2025, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 7,3% στα €200,1 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €24,3 εκατ., οριακά χαμηλότερα (-0,9%) σε ετήσια βάση, στοιχείο που υποδηλώνει ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό κόστος ενέργειας. Στο β’ τρίμηνο, όμως, η εικόνα ήταν αισθητά καλύτερη, με το EBITDA να ενισχύεται κατά 10,1%, σηματοδοτώντας επιστροφή σε τροχιά ανάκαμψης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε φάση σταθερής ανάπτυξης, με προοπτική βελτίωσης της κερδοφορίας στο γ’ τρίμηνο και ενδεχόμενη επιστροφή σε επίπεδα 2023 σε όρους EBITDA. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε €56 εκατ. από €34,4 εκατ. στο τέλος του 2024, κυρίως λόγω αύξησης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης (+€14 εκατ.) – εξέλιξη που αποδίδεται στην ενισχυμένη εμπορική δραστηριότητα και αναμένεται να αποκλιμακωθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Το μοναδικό case study της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στην ελληνική αγορά ομολόγων θα βρίσκεται από αύριο, Τρίτη, έως και την Πέμπτη στις 16:00 ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο την άντληση ρευστότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σήμερα το πρωί θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του ομολόγου, δηλαδή το επιτόκιο που θα λαμβάνουν για επτά χρόνια όσοι επενδύσουν στην έκδοση, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 1.000 ευρώ. Το case της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μοναδικό στην ελληνική αγορά: ο όμιλος διαθέτει επενδυτικό πρόγραμμα 10 δισ. ευρώ στις παραχωρήσεις, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων – με μέση διάρκεια 25 ετών – περιλαμβάνει δίκτυο αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους 2.000 χιλιομέτρων και πολλά άλλα big projects. Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να αναλάβει, σε ορίζοντα πενταετίας, μεγάλα έργα, μεταξύ άλλων στη διαχείριση απορριμμάτων και στις οδικές υποδομές – ιδίως στην Αττική, όπου απαιτούνται άμεσες λύσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Επιπλέον, η θυγατρική του ομίλου ΤΕΡΝΑ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική της χώρας, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων άνω των 6 δισ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, οι αναλυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την υπερκάλυψη της έκδοσης – το πόσες φορές θα φανεί μετά την Πέμπτη.

Ογκόλιθος χρέους στις πλάτες της υπερδύναμης

Συναγερμό – όχι μόνο για την ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη αλλά και για τη «νομισματική τάξη» παγκοσμίως – σήμανε ο διάσημος Αμερικανός επενδυτής Ρέι Ντάλιο. Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates προειδοποίησε ότι η συσσώρευση του αμερικανικού δημόσιου χρέους θέτει σε κίνδυνο τη νομισματική σταθερότητα, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ υπερβαίνουν τις δαπάνες τους κατά 30% και πρέπει να πουλήσουν χρέος ύψους 12 τρισ. δολαρίων. «Η αγορά παγκοσμίως δεν έχει την ίδια ζήτηση για αυτό το χρέος, και αυτό δημιουργεί ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης», τόνισε. Στο ίδιο πάνελ, ο ιδρυτικός εταίρος της Avanda Investment Management επισήμανε ότι και Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κίνα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. «Οι ΗΠΑ έχουν φτάσει σε σημείο καμπής», ανέφερε ο Ντάλιο. «Δεν ξέρουμε πότε θα ξεδιπλωθεί η κρίση».

Kαμία χώρα δεν πλούτισε από τον τουρισμό

Και αφού μιλάμε για δημοσιονομικές συνθήκες, ας έρθουμε και στα ελληνικά δεδομένα: η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει προβληματική.

Τον Ιούλιο το πλεόνασμα υπερδιπλασιάστηκε, αλλά αυτό συνέβη με παράλληλη μεγάλη επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου: οι εισαγωγές μειώθηκαν αλλά οι εξαγωγές καταποντίστηκαν. Με άλλα λόγια, ακόμη και με μια πολύ ισχυρή τουριστική περίοδο – που ενίσχυσε το πλεόνασμα – η οικονομία εξακολουθεί να χωλαίνει εκτός του τομέα των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της Bismarck Analysis, Marko Jukic: «Καμία χώρα δεν έγινε πλουσιότερη από τον τουρισμό». Ο τουρισμός έχει χαμηλό «ταβάνι» παραγωγικότητας, τεράστιες ανάγκες σε κεφάλαιο και φθηνή εργασία, ενώ «σκοντάφτει» σε φυσικά όρια (κλίνες, υποδομές, εργατικά χέρια) με ταχείς ρυθμούς φθίνουσας απόδοσης λόγω συνωστισμού, εποχικότητας και ευαλωτότητας σε εξωτερικά και εσωτερικά σοκ. Εν κατακλείδι, ο Jukic σημειώνει: «Ο τουρισμός παράγει περιορισμένο και αναξιόπιστο οικονομικό πλεόνασμα».