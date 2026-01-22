Μπαίνει σε εφαρμογή ο διπλός ΕΝΦΙΑ σε «κλειστά» ακίνητα τραπεζών και servicers

Με προσαύξηση 100% στον ΕΝΦΙΑ θα χρεωθούν στον φετινό λογαριασμό οι «κλειστές», αναξιοποίητες κατοικίες που διατηρούν εκτός αγοράς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο να πιεστούν να τις διαθέσουν προς ενοικίαση ή πώληση. Η ΑΑΔΕ θα χαρτογραφήσει το απόθεμα μέσω διασταυρώσεων στοιχείων από το Ε9 και τα μητρώα του κλάδου και θα αποστείλει τα εκκαθαριστικά έως το τέλος Φεβρουαρίου, με εξόφληση σε έως 12 δόσεις από τον Μάρτιο. Η προσαύξηση δεν εφαρμόζεται εφόσον υπήρξε μίσθωση ή χρήση του ακινήτου για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του 2025. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα και οι servicers περί τις 11.000 κατοικίες. Τα πρόσθετα έσοδα θα κατευθυνθούν σε δράσεις κοινωνικής στέγασης. Η σχετική διάταξη έχει ψηφιστεί σε νόμο του 2024 και προβλέπει εφαρμογή για τον ΕΝΦΙΑ των ετών 2026–2028.

Ανηφορικό το τελευταίο «κατοστάρι» του Ταμείου Ανάκαμψης

Μόνο εύκολος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ο στόχος για την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0 εντός του έτους, στόχος που έχει κεντρικό ρόλο στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει υλοποιήσει 177 ορόσημα, και μάλιστα ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς αρκετά αφορούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και σύνθετα έργα. Αυτή αποτελεί και τη μοναδική προϋπόθεση για να μη χαθεί «ούτε ένα ευρώ» από τα εναπομείναντα 12,5 δισ. ευρώ. Συνολικά, στους επόμενους μήνες η Ελλάδα καλείται να ολοκληρώσει 165 ορόσημα που αφορούν το σκέλος των επιχορηγήσεων, εκ των οποίων τα 143 σχετίζονται με την υλοποίηση έργων και επενδύσεων. Επιπλέον, 32 ορόσημα αφορούν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του Δημοσίου και των κρατικών μηχανισμών, που παραδοσιακά αποτελούν και τα μεγαλύτερα «αγκάθια». Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, ακόμη και στελέχη του οικονομικού επιτελείου παραδέχονται πλέον ότι το έργο είναι εξαιρετικά απαιτητικό.

Στην εκκίνηση

Γεγονός θα αποτελέσει από την άνοιξη η πρώτη παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού από το έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική από την Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός. Στα μέσα του 2026 θα ξεκινήσει και η εμπορική παραγωγή, με το έργο των Σκουριών να εμφανίζει συνολική πρόοδο 90%. Η έναρξη παραγωγής σηματοδοτεί τη μετάβαση της μονάδας Σκουριών από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής και των ταμειακών ροών, καθώς και το γεγονός ότι ένα έργο υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών μετατρέπεται πλέον σε asset με άμεση συμβολή σε έσοδα, κερδοφορία και ενίσχυση των ταμειακών ροών της εταιρείας. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα του αναπτυξιακού αφηγήματος της Eldorado, η οποία ολοκληρώνει την επέκταση του μύλου στην Ολυμπιάδα σε 650 χιλ. τόνους από 500 χιλ. τόνους ετησίως. Παράλληλα, η θέση σε εμπορική λειτουργία του έργου των Σκουριών ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής μεγάλων βιομηχανικών επενδύσεων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη σε απασχόληση, εξαγωγές και δημόσια έσοδα.

Απογειώθηκε η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε ρυθμούς Santander, η οποία τοποθετεί την τιμή-στόχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 49 ευρώ, κινούνται πλέον οι αναλύσεις για τον όμιλο υποδομών. Έτσι, η Piraeus Securities αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ από 31 ευρώ, διατηρώντας σύσταση Outperform, με το περιθώριο ανόδου να τοποθετείται σε περίπου 32%. Το ισχυρό ανεκτέλεστο, η βελτιωμένη κερδοφορία και η υψηλότερη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, με αιχμή την Εγνατία Οδός, έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση την τιμή της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο τομέας των παραχωρήσεων αποτιμάται σε 3 δισ. ευρώ, με κομβικό ρόλο της Εγνατίας και της Αττική Οδός. Οι κατασκευές αποτιμώνται σε 1,1 δισ. ευρώ, με ανεκτέλεστο 9,2 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τη συμβατική ενέργεια ανέρχεται σε 574 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας τη σύμπραξη με τη Motor Oil.

Το νέο δυνατό χαρτί του Ελ. Βενιζέλος

Οι μη αεροναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως η εμπορική δραστηριότητα, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης για τα αεροδρόμια διεθνώς, καθώς διαφοροποιούν τις πηγές εσόδων, μειώνουν την εξάρτηση από την αεροπορική κίνηση και ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι στις κυκλικές διακυμάνσεις του κλάδου. Εμπορικοί χώροι, εστίαση, υπηρεσίες και αναπτύξεις real estate μετατρέπουν τα αεροδρόμια σε πολυλειτουργικούς κόμβους εμπειρίας και κατανάλωσης, αυξάνοντας τη μέση δαπάνη ανά επιβάτη και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) υλοποιεί επενδυτικό πλάνο που προβλέπει υπερδιπλασιασμό των εμπορικών χώρων, από 13.500 τ.μ. σήμερα σε 34.000 τ.μ., που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 150%, αισθητά υψηλότερη από το 60% που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Σύμφωνα με τον ΔΑΑ, η ουσιαστική συνεισφορά των νέων εμπορικών χώρων στα αποτελέσματα αναμένεται μετά το 2028, οπότε θα αρχίσει η παράδοση σημαντικού μέρους των προβλεπόμενων αναπτύξεων εντός του αεροσταθμού. Ήδη, πάντως, τα μη αεροναυτιλιακά έσοδα εμφανίζουν σταθερή ανοδική τάση: το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 129,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε ετήσια βάση.

Θέμα ημερών η πολυσήμαντη μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ

Με έντονο ενδιαφέρον από την αγορά αναμένεται η νέα μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα καθορίσει μια σειρά από κρίσιμες παραδοχές και μεγέθη για το εγχώριο ενεργειακό σύστημα με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη κατατίθεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον Διαχειριστή στα τέλη της εβδομάδας, ώστε στη συνέχεια να τεθεί υπό αξιολόγηση. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή, ιδίως των μονάδων φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, η μελέτη θα κρίνει και την αναγκαιότητα ενός μηχανισμού ισχύος, ο οποίος θα κληθεί να στηρίξει τις μονάδες αυτές, αφού προηγουμένως περάσει από τις συμπληγάδες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεγαλύτερες και λιγότερες οι ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα

Σημαντική άνοδος καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στο μέσο μέγεθος και την ισχύ των ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι από τα 2 – 2,5 MW της περιόδου 2014 – 2021, η ισχύς αυξήθηκε στα 3 – 3,5 MW έως το 2024 και το 2025 διαμορφώθηκε στα 4,5 MW για τα νέα συστήματα. Παράλληλα, έχει αυξηθεί και η διάμετρος της μέσης ανεμογεννήτριας, ξεπερνώντας πλέον τα 140 μέτρα. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι λιγότερες ανεμογεννήτριες μπορούν να παράγουν την ίδια ποσότητα ενέργειας, βελτιώνοντας τα οικονομικά των έργων και περιορίζοντας την έκταση που καταλαμβάνεται στο έδαφος.