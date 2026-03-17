Με ελληνική συνταγή οι Ρουμάνοι στο ρεύμα

Δηλώσεις για το υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει η Ρουμανία έκανε ο πρωθυπουργός, Ίλιε Μπολόγιαν. Ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι η χώρα του παράγει σήμερα περί τα 9.000 MW και αν είχε ένα πλεόνασμα 1.000-3.000 MW, τότε οι τιμές θα υποχωρούσαν. Κάτι που, όμως, δεν είναι εύκολο να γίνει, διότι πληθώρα νέων έργων έχει κολλήσει στην αδειοδοτική διαδικασία.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η Ρουμανία προσπαθεί να πετύχει επί της ουσίας αυτό που πέτυχε ήδη η Ελλάδα, αφού τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθερά υπερπαραγωγή και έχουμε γίνει καθαρός εξαγωγέας στην περιοχή. Το ερώτημα που προκύπτει, βεβαίως, είναι το εξής: Αν η Ρουμανία και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες γίνουν επίσης πλεονασματικές, τότε σε ποιον θα πουλάμε εμείς το περισσευούμενο ρεύμα μας;

Επενδυτική «τρύπα» στην εκτέλεση του προϋπολογισμού

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,994 δισ. ευρώ εμφάνισε στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 ο κρατικός προϋπολογισμός, όμως στο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η εικόνα ήταν αισθητά πιο αδύναμη. Οι πληρωμές των επενδυτικών δαπανών διαμορφώθηκαν στα 875 εκατ. ευρώ, δηλαδή 906 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο του προϋπολογισμού και 464 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ μόνο τον Φεβρουάριο έφτασαν τα 576 εκατ. ευρώ, επίσης 129 εκατ. ευρώ κάτω από τον μηνιαίο στόχο. Και όλα αυτά, ενώ βαδίζουμε στο τελευταίο έτος του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου θα έπρεπε να επιταχύνουμε για να το ολοκληρώσουμε επιτυχώς.

Υστέρηση εσόδων λόγω καυσίμων

Υστέρηση, όμως, δεν εμφανίζεται μόνο στις επενδυτικές δαπάνες αλλά και στα έσοδα που συνδέονται με τα καύσιμα στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή πριν αποτυπωθεί τυχόν νέα πίεση από τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11,856 δισ. ευρώ, όμως σε αυτά περιλαμβάνεται και ποσό 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Αν το ποσό αυτό εξαιρεθεί, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε 11,55 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου. Το ίδιο το υπουργείο αποδίδει την απόκλιση κυρίως στη μειωμένη είσπραξη κατά 204 εκατ. ευρώ από ΕΦΚ και ΦΠΑ στα ενεργειακά προϊόντα. Τα σημάδια, πάντως, δεν είναι καλά, και το επόμενο δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που θα περιλαμβάνει και την περίοδο του πολέμου, αναμένεται με ενδιαφέρον.

Τι σημαίνει η άνοδος του μισθολογικού κόστους

Με μια σημαντική επιτάχυνση του κόστους εργασίας βρέθηκε αντιμέτωπη στα τέλη του 2025 η ελληνική οικονομία, με τον δείκτη μισθολογικού κόστους να σημειώνει ετήσια αύξηση 8,3% (χωρίς καμία διόρθωση), έναντι 5,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Αυτή η ανοδική πορεία επιβεβαιώνεται και από τους προσαρμοσμένους δείκτες, με την εποχική διόρθωση να διαμορφώνεται στο 7,9% και τη διόρθωση εργάσιμων ημερών στο 8%, υποδηλώνοντας μια ισχυρή πίεση στις αμοιβές που υπερβαίνει τους ρυθμούς των προηγούμενων ετών. Η άνοδος αυτή δεν στερείται επιπτώσεων, καθώς πιέζει τα περιθώρια κέρδους —ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις— ενώ απειλεί την ανταγωνιστικότητα και αναδεικνύει τη δυσκολία στην προσέλκυση ταλέντων.

ΤΙΤΑΝ: Προς ρεκόρ μεγεθών το 2026

Σταθερή λειτουργική κερδοφορία και ελαφρά υποχώρηση του τζίρου αναμένεται να εμφανίσει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ το δ’ τρίμηνο και τη χρήση του 2025. Σύμφωνα με έκθεση της Optima bank, ο τζίρος τοποθετείται σε 633,4 εκατ. ευρώ (-3,9% y-o-y, δηλαδή σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα) και τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda) σε 142,8 εκατ. ευρώ. Παρά την πίεση από το εξασθενημένο δολάριο και την πώληση των δραστηριοτήτων στην Τουρκία, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα και η αύξηση μεριδίου αγοράς στις ΗΠΑ στηρίζουν την κερδοφορία. Για το σύνολο του έτους, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 303 εκατ. ευρώ. Στη ΝΑ Ευρώπη το ενεργειακό κόστος πιέζει τα περιθώρια (margin contraction, μείωση του ποσοστού κέρδους επί των πωλήσεων), όμως η Αίγυπτος επιδεικνύει εντυπωσιακή άνοδο. Με τιμή στόχο τα 64,2 ευρώ, η μετοχή διατηρεί σύσταση «Buy», καθώς η αποτίμηση παραμένει ελκυστική με P/E 11x (λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη) και EV/EBITDA 6,2x (συνολική αξία επιχείρησης προς λειτουργική κερδοφορία). Ο όμιλος φαίνεται να οδεύει προς ιστορικό ρεκόρ επιδόσεων το 2026.

Πρωταθλητής των επενδύσεων οι κατασκευαστικές

Ήπια βελτίωση με θετικό καθαρό ισοζύγιο 8 ποσοστιαίων μονάδων εμφάνισε στο β΄ εξάμηνο του 2025 η επενδυτική διάθεση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρωταγωνιστής, βάσει μελέτης της ΕΤΕ, αναδεικνύεται ο κατασκευαστικός κλάδος, όπου το 38% των επιχειρήσεων προγραμματίζει αυξημένες επενδύσεις, υποκινούμενο από την άνοδο των προσδοκιών για ζήτηση, καθώς και από τα κίνητρα του Ταμείου Ανάκαμψης (14%). Παρά τη δυναμική αυτή, ο κλάδος αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα εύρεσης προσωπικού, το οποίο αγγίζει το 79%, ενώ πάνω από το 50% των επενδυτικών σχεδίων παραμένει σε αρχικό στάδιο. Παράλληλα, οι μεσαίες επιχειρήσεις ηγούνται της τάσης με 29% αυξημένη πρόθεση, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην ανανέωση ή απόκτηση εξοπλισμού. Γεωγραφικά, η επενδυτική διάθεση παραμένει σχετικά ομοιόμορφη, με περίπου το 25% των επιχειρήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια να δηλώνει αυξημένη πρόθεση για επενδύσεις.

Ανεξαρτήτως κλάδου, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι ίδιες οι ΜμΕ δεν εφησυχάζουν, αντιθέτως συνειδητοποιούν ότι για να αποδώσουν οι επενδύσεις δεν αρκεί να κατευθύνονται μόνο σε κεφαλαιακό εξοπλισμό (π.χ. τεχνολογία) αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή ποσότητα και ποιότητα ανθρώπινου κεφαλαίου.

«Βάστα… Αγιατολάχ» λένε ορισμένοι στην Ευρώπη

Μεγάλη χαμένη από την ενεργειακή κρίση του 2022-23 ήταν, κατά γενική ομολογία, η Ευρώπη. Η απώλεια του ρωσικού αερίου, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, επιδείνωσε ραγδαία την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της, ενώ πολλά εργοστάσια έβαλαν λουκέτο στα χρόνια που ακολούθησαν.

Η τωρινή κρίση, όμως, επηρεάζει πολύ περισσότερο τις χώρες της Ασίας, αφού έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε εισαγωγές πετρελαίου, αερίου και καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Να είστε σίγουροι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα ορισμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις που βλέπουν τα όσα συμβαίνουν με θετικό μάτι, καθώς η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι σχετικό και όχι απόλυτο. Έτσι, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες μάλλον αναφωνούν… «βάστα Αγιατολάχ».