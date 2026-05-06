Οι Βρυξέλλες βλέπουν ξανά τον πληθωρισμό να σηκώνει κεφάλι

Το διήμερο συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών και με ευρεία σύνθεση, δεν αφήνει πολλά περιθώρια εφησυχασμού ως προς τις προβλέψεις και προοπτικές. Η τεχνική σημείωση που έστειλε η Κομισιόν δείχνει πως η εικόνα σταθερού πληθωρισμού γύρω από τον στόχο του 2% ανατράπηκε, όπως αναφέρει, από τον πόλεμο στο Ιράν και το νέο ενεργειακό σοκ. Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανέβηκε στο 2,5% τον Μάρτιο, με άμεσο οδηγό τα καύσιμα, ενώ το έγγραφο προειδοποιεί για κίνδυνο στασιμοπληθωριστικής πίεσης, ιδίως σε οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενη ενέργεια. Αν οι αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ κρατήσουν, η ακρίβεια δεν θα είναι προσωρινή ενόχληση αλλά μια νέα δημοσιονομική παγίδα για όλη την Ευρώπη.

Άβολες αλήθειες και από το ΔΝΤ

Στο ίδιο πλαίσιο, και η προειδοποίηση του ΔΝΤ ήταν ξεκάθαρη και πολιτικά… άβολη. Περίπου το 70% του κόστους των μέτρων του 2022 είτε δεν ήταν στοχευμένο είτε στρέβλωνε τις τιμές, ή και τα δύο. Το Ταμείο προειδοποίησε ακόμη ότι, αν οι νέες επιδοτήσεις είναι οριζόντιες, το 33% των ενισχύσεων στο ρεύμα μπορεί να καταλήξει στο πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών, έναντι 11% στο φτωχότερο. Στα καύσιμα η απόκλιση γίνεται 34% προς 9%. Δηλαδή, η Ευρώπη ξέρει ήδη πώς μπορεί να ξανακάνει το ίδιο λάθος, γι’ αυτό και η προσήλωση στον όρο «στοχευμένα».

Το καμπανάκι της Λαγκάρντ

Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το «καμπανάκι» της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανέφερε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να εξαρτάται πολύ λιγότερο από την εισαγόμενη ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα, μιας και η σημερινή κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Όπως είπε, η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν καθιστά επιτακτική την πλήρη στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Το σκεπτικό των δηλώσεων Λαγκάρντ είναι ότι η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει ήδη επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να τίθεται εν κινδύνω η εύθραυστη ανάκαμψη και να καθίσταται δύσκολη η διαχείριση του πληθωρισμού από την ΕΚΤ.

Η νέα τιμή στόχος της Πειραιώς

Τιμή-στόχο 11,85 ευρώ δίνει η Citi για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, με τον οίκο να σημειώνει ότι οι επιδόσεις ‘α τριμήνου ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις. Η νέα λοιπόν, τιμή – στόχος της Citi έχει περιθώριο ανόδου 44,5%, το οποίο αγγίζει το 49,4% μαζί με την προσδοκώμενη μερισματική απόδοση. Ως προς τα ποιοτικά μεγέθη της Πειραιώς, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ενισχύθηκε οριακά στο 2,1%, από 2% στο τέλος του 2025, ενώ το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 39 μονάδες βάσης, χαμηλότερα συγκριτικά με την εκτίμηση της αγοράς για 49 μονάδες βάσης. Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση καθαρών δανείων κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 7% σε ετήσια, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για ισχυρό pipeline δανείων. Παράλληλα, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας, αλλά παρέμειναν αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση. Να σημειωθεί ότι από την πλευρά της η UBS αναβαθμίζει την τιμή -στόχο σε 11,20 ευρώ από 11 ευρώ, προηγουμένως.

Φεύγει από Θεσσαλονίκη;

Ερώτημα παραμένει εάν θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη η Ryanair, κλείνοντας την βάση της στο «Μακεδονία». Ο χαμηλού κόστους αερομεταφορέας κατά πάγια τακτική ρίχνει το χαρτί της αποχώρησης από τοπικές αγορές, επιδιώκοντας την μείωση των αεροδρομιακών χρεώσεων. Κάτι αντίστοιχο επιθυμεί να πετύχει και για τη βάση της Θεσσαλονίκης την οποία φέρεται να σχεδιάζει να μεταφέρει σε γειτονικές-κατά πάσα πιθανότητα βαλκανικές- πόλεις. Μένει να φανεί εάν το τοπίο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.

Πράσινο φως από το ΣτΕ για Aenaon

Ανοιχτός είναι ο δρόμος για τις υπογραφές το έργο της κατασκευής του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Φαλήρου, το οποίο θα φέρει την ονομασία «Αenaon», με προϋπολογισμό της τάξεως των 320 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η Aktor κατά των όρων του διαγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, το έργο με ανάδοχο την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-METKA βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη συμβασιοποίησή του, αφότου ολοκληρωθεί και ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη συνολική ανάπλαση, σε έκταση 541 στρεμμάτων, θα ενσωματωθεί το γήπεδο του Tae Kwon Do, το οποίο θα αποκτήσει νέους ρόλους, αλλά και η Πλατεία Νερού, μετά την οριστική παραχώρησή τους από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής για τα επόμενα 40 χρόνια.

Για ποιο λόγο πληρώνουμε το αέριο σε τιμές TTF;

Την έντονη αντιστοιχία μεταξύ της τιμής του ευρωπαϊκού συμβολαίου TTF και των τιμολογίων λιανικής στο φυσικό αέριο της χώρας μας καταγράφει το παρατηρητήριο ΗΕΡΙ. Όπως έδειξαν τα νεότερα στοιχεία, τον Απρίλιο τα τιμολόγια αερίου ενισχύθηκαν στην Ελλάδα κατά 28%, μετακυλίοντας έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό την άνοδο του TTF.

Κατ’ επέκταση, γεννάται το ερώτημα γιατί τα τιμολόγια λιανικής να διαμορφώνονται αποκλειστικά με βάση το TTF, τη στιγμή που οι εγχώριοι προμηθευτές εξασφαλίζουν ποσότητες αερίου σύμφωνα με διάφορα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, τα οποία βασίζονται μονάχα εν μέρει στη διακύμανση του TTF;

Μια πιο δίκαιη τιμολόγηση θα ήταν με βάση ένα καλάθι που θα συμπεριλάμβανε όλες τις διαφορετικές τιμές εφοδιασμού από τις εισαγωγές. Θα μπορούσε π.χ. η ΡΑΑΕΥ να καταρτίζει κάθε μήνα αυτό το συνολικό καλάθι λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την κάθε εταιρεία.

Φωτοβολταϊκά μονάχα με μπαταρία στον ΔΕΔΔΗΕ

Άνοιξαν ξανά οι αιτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για φωτοβολταϊκά που προορίζονται να εγκατασταθούν στο δίκτυο διανομής. Όπως είναι φυσικό, το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται έντονο, όμως δεδομένου του προβλήματος με τη μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών, έχει μπει πλέον μια σημαντική ρήτρα: Τα έργα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία. Έτσι, θα διασφαλιστεί ότι τα νέα φωτοβολταϊκά δεν θα αποτελέσουν επιπλέον βάρος για το σύστημα.