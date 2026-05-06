Ο γκουρού της επικοινωνίας και επικεφαλής της εκστρατεία του Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 1992, Τζέιμς Κάρβιλ, έκανε διεθνή έναν όρο: «it’s the economy stupid», είναι η οικονομία ηλίθιε. Ήταν η φράση κλειδί της νίκης του Κλίντον απέναντι στον πατέρα Bush που έφερε και την υψηλή δημοφιλία από τον πόλεμο στον Κόλπο. Στηρίχτηκε στην απλή λογική που άπτεται της καθημερινότητας ότι όταν μειώνονται τα λεφτά που έχει ο πολίτης στην τσέπη του και δύσκολα τα βγάζει πέρα, συνήθως καταψηφίζει την κυβέρνηση, την τιμωρεί.

Ακρίβεια

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Έλληνα και της Ελληνίδας είναι η ακρίβεια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Στη τελευταία της Opinion Poll, για το Action24:

Ακρίβεια/πληθωρισμός απασχολούν το 52,2%, οικονομία / ανάπτυξη το

30,7%, η διαφθορά το 18,1%, η απονομή Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου το 15,6%, ακόμη και η κατάσταση στο ΕΣΥ (9,4%) και η εγκληματικότητα/ φαινόμενα βίας 9%) είναι στις τελευταίες θέσεις.

1η προτεραιότητα

Η ακρίβεια είναι και ο νούμερο 1 πονοκέφαλος του επιτελείου του Μαξίμου. Το δείχνουν και οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Η συντριπτική πλειονότητα δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει εάν είναι εισαγόμενη, φταίει ο πόλεμος κλπ. Θέλει λύσεις. Τα μέτρα στήριξης λειτούργησαν ως ένα αντίβαρο στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών, αλλά εάν ο πόλεμος συνεχιστεί η πίεση της ακρίβειας θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

Γυμνός βασιλιάς

Όσον αφορά στην αντιπολίτευση, εκεί κι αν είναι γυμνός ο βασιλιάς. Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι καθηλωμένο κάτω από το 14-15%. Ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει τον δικό του σταυρό περιμένοντας τον Τσίπρα με χαμηλά μονοψήφια γύρω στο 4-5% και τα άλλα μικρότερα κόμματα στα δεξιά και στα αριστερά, κινούνται σε παράλληλες διαδρομές. Το αποτέλεσμα; Πρώτη με 54,4% η ΝΔ στην παράσταση νίκης, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με μόλις 5,6%. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με 28,9%, δεύτερος ο Κανένας με 23,4% και στην πέμπτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8% μαζί με την Ζωή Κωνσταντοπουλου.

Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση

Από την ακρίβεια κινδυνεύει η κυβέρνηση, όχι από την αντιπολίτευση μου είπε κορυφαίος υπουργός. Ήρθε και ο πόλεμος. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι μια βασική λέξη είναι «αβεβαιότητα» και μια δεύτερη λέξη είναι «διάρκεια». Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας δύο εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια δύο ή τριών μηνών. Η Κομισιόν συνεχίζει να είναι αρνητική στην άρση της ρήτρας διαφυγής που θα έδινε μια ανάσα. Οι βόρειες χώρες ούτε να ακούσουν για δημοσιονομική χαλάρωση. Μια παράταση του πολέμου όμως θα προκαλέσει νέο ράλι τιμών με ανοιχτό τον κίνδυνο να βρει απροετοίμαστη την ΕΕ.

Τα παιδία παίζει

Μετά από διαπραγματεύσεις τριών μηνών ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, για τις επί χρόνια ακέφαλες Ανεξάρτητες Αρχές λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων (χρειάζονται 200 ψήφοι), δημοσιοποιήθηκε το ναυάγιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε το παρασκήνιο. Η ΝΔ «μέσω του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προφανώς σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, κατέθεσε πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ψήφοι, ώστε η χώρα να διαθέτει Ανεξάρτητες Αρχές».«Οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ιστορικό» δήλωσε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης «το τελευταίο τρίμηνο έχει μιλήσει με τον κ.Χατζηδάκη πάνω από 20 φορές» και έχουν ανταλλάξει και μηνύματα όπως είπε. Άφησε αιχμές ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε πίσω γιατί δέχθηκε πυρ ομαδόν από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συνεργάζεται με την ΝΔ την οποία αποκαλεί «καθεστώς» και θέλει την πολιτική αλλαγή. Ξανά λοιπόν στο σημείο μηδέν και ειδικά τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να τα βρουν. Οπότε αυτή η παραδοξότητα να παραμένουν ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές θα συνεχιστεί, και η μόνη βεβαιότητα είναι μια θέση στο βιβλίο Γκίνες.

Φονική αντιπολίτευση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν θέλει να μπει σε όλη αυτήν τη συζήτηση, ποιος λέει ψέμματα και ποιος αλήθεια. Εγώ όμως έχω ένα απλό ερώτημα που θα ήθελε μια απλή και καθαρή απάντηση. Αν δεν υπήρχε μια βάση συνεννόησης τι έλεγαν Ανδρουλάκης – Χατζηδάκης τόσον καιρό; Άρα κάποιος έκανε πίσω κι αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Με όλα αυτά που γίνονται δεν θέλω να σκέφτομαι την επόμενη μέρα των εκλογών που κανείς δεν θα συμφωνεί με κανένα και δεν θα σχηματίζεται κυβέρνηση ούτε μετά και τις δεύτερες εκλογές!

Όχι τώρα

Μετά τα δύο «όχι» της ΝΔ στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για προανακριτική σε βάρος των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή και την Εξεταστική για τις υποκλοπές, φούντωσαν οι φήμες ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης. Συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον οποίο συνομίλησε η στήλη το διέψευσε στη λογική ότι η ΝΔ θα επιδιώξει να πάει ενωμένη στο συνέδριο της που θα γίνει 15-17 Μαίου. Μια πρόταση μομφής μόνο συσπείρωση προκαλεί τις περισσότερες φορές. Επίσης είναι ένα κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο της αντιπολίτευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά εφόσον παρέλθει εξάμηνο.

Το «όχι» του Καραμανλή

Ούτε το βαρύ πυροβολικό της παράταξης, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έπεισε τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή να παρευρεθεί στην έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ. Τον επισκέφθηκε την Τρίτη (05.05.2026) το πρωί στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Του πήγε κι ένα μέρος του βιβλίου που γράφει, τα κεφάλαια που αναφέρονται στη θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών επί πρωθυπουργίας Καραμανλή. Θα ήθελε να τα διαβάσει κι αν έχει παρατηρήσεις να της τις μεταφέρει. Το πιο πιθανό είναι να του είπε να το σκεφτεί για το συνέδριο και να πήρε μια απάντηση του τύπου «δεν έχω να σκεφτώ τίποτα». Αναμενόμενο εδώ που τα λέμε. Η είδηση θα ήταν να απαντούσε ότι θα πάει στο συνέδριο.

Δύο επιλογές

Όταν επί δύο χρόνια ο Κώστας Καραμανλής σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του ασκούσε δριμεία κριτική σχεδόν σε όλη την βεντάλια της κυβερνητικής ατζέντας, εμφανίζοντας κοινό μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά που έχει διαγραφτεί από τη ΝΔ με απόφαση Μητσοτάκη, είχε δύο επιλογές, όπως είπε στη στήλη στενός πολιτικός φίλος του. Ή να πάει και να μιλήσει επαναλαμβάνοντας έστω σε ήπια μορφή τις απόψεις του που θα χαλούσαν την φιέστα του συνεδρίου ή απλά να πάει και να καθίσει παγωμένος στην πρώτη σειρά. Η πιο ασφαλής επιλογή για όλους ήταν να μην πάει. Θα απαντήσει και επίσημα στο κόμμα που του έστειλε πρόσκληση.

Ιστορία

Καλό είναι πάντως να θυμόμαστε και την ιστορία. Επειδή ήμουν διαπιστευμένη πολιτική συντάκτρια στη ΝΔ κι έχω ζήσει πάμπολλα συνέδρια, θυμάμαι ότι στο μεγάλο χρονικό διάστημα που υπήρχε σχεδόν ακραία αντιπαλότητα μεταξύ Καραμανλή – Σαμαρά, παραμονές συνεδρίου του κόμματος, ήταν σε εξέλιξη πάντα ένα πλούσιο παρασκήνιο. Κορυφαία στελέχη επιχειρούσαν να πείσουν τον Καραμανλή, μπαίνοντας στο συνέδριο να κάνει έστω μια σύντομη δήλωση στήριξης στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και να στείλει μήνυμα ενότητας στην παράταξη. Σας βεβαιώ με το ζόρι το έκανε. Αλλά θα μου πείτε περασμένα ξεχασμένα…