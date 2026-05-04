ΝΤΙΝ Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο τέλος της φετινής σεζόν, τόσο φουντώνει το παρασκήνιο στο τηλεοπτικό τοπίο για πρόσωπα και αλλαγές… πολλές αλλαγές! Βέβαια, αρκετές από αυτές τις αλλαγές έχουν να κάνουν με τις μετρήσεις τηλεθέασης, για τις οποίες μάλιστα τελευταία έχουν φουντώσει φήμες περί δυσαρέσκειας ορισμένων σταθμών, οι οποίοι ασκούν πίεση στη Nielsen ώστε «να αλλάξει το δείγμα» του δυναμικού κοινού, δηλαδή των τηλεθεατών ηλικίας 18-54 ετών. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Η αλήθεια είναι πως το ποιο θα είναι το δείγμα του δυναμικού κοινού δεν καθορίζεται από την εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης, αλλά από τους ίδιους τους πελάτες της, δηλαδή τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Οπότε, αν δεν το ζητήσουν οι ίδιοι, συνολικά και συλλογικά, τότε το ηλικιακό «εμπορικό» δείγμα θα παραμείνει ως έχει και τα υπόλοιπα είναι απλά… για να λέγονται και να δημιουργούνται εντυπώσεις. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι από τους τηλεοπτικούς σταθμούς κάθονται στο τραπέζι των συζητήσεων για αυτό το θέμα, οπότε ίσως κάτι αλλάξει από τα έως τώρα δεδομένα…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Δεδομένη θεωρείται η αλλαγή σκυτάλης στην παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά το οριστικό τέλος στη συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον σταθμό του Φαλήρου. Αν και οι δύο πλευρές κρατούν προς το παρόν σιγή ιχθύος, οι καλά γνωρίζοντες υποστηρίζουν ότι έχει γραφτεί ήδη, ακόμη και η καθιερωμένη «ευχαριστήρια ανακοίνωση». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μετά-Κοσιώνη εποχή, ο μηχανισμός του ΣΚΑΪ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία ώστε η Λένα Φλυτζάνη να καθίσει στο «τιμόνι» του κεντρικού δελτίου. Ωστόσο, ακόμα αναζητείται το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διοίκηση του ειδησεογραφικού τομέα, στη θέση του Βασίλη Παπαδρόσου, που πριν μία βδομάδα αποχώρησε από το κανάλι του Φαλήρου. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Στους διαδρόμους… το αναφέρω ξανά, γιατί δεν είναι έγκυρη και διασταυρωμένη είδηση… στους διαδρόμους του ΣΚΑΪ λοιπόν, ακούγεται έντονα το όνομα του Νίκου Στραβελάκη, με κάποιους βέβαια να υποστηρίζουν πως ο δημοσιογράφος δεν θέλει να αφήσει την παρουσία του στον τηλεοπτικό αέρα και να ασχοληθεί μόνο με διευθυντικά καθήκοντα και υποχρεώσεις. Βέβαια, από την άλλη, ο Στραβελάκης ανήκει στο δυναμικό του ΟΡΕΝ, αλλά στους εκεί διαδρόμους, δηλαδή σε αυτούς στο κανάλι της Παιανίας, ακούγεται πως η σχέση του δημοσιογράφου με τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, δεν διανύει την καλύτερη περίοδο! Τι να πω; Διάδρομοι είναι και λένε… έστω κι αν αρκετές φορές δεν πέφτουν έξω…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Και για να αλλάξω διάθεση, να πάμε σε λίγο πιο… χαριτωμένα, αλλά παραμένοντας στο κανάλι της Παιανίας. Η Έλενα Χριστοπούλου, σε δηλώσεις της, είπε πως «το Real View θα μπορούσε να συζητηθεί ακόμα παραπάνω εάν είχαμε “σπάσει περισσότερα αυγά”. Κάποιες από εμάς δεν το κάναμε. Μία από αυτές είμαι κι εγώ.» Δεν ξέρω για τα «αβγά», αλλά σίγουρα η συγκεκριμένη εκπομπή καταφέρνει να «σπάει» νεύρα τηλεθεατών. Αλλά για να χρησιμοποιήσουμε… αβγολόγια, θα προσθέσω πως η εκπομπή είναι «παρ’ το αβγό και κούρευ’ το», οπότε δικαιολογημένα είναι ελάχιστα πριν την «πτώχευση» στο τηλεοπτικό χρηματιστήριο…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μικρές αλλαγές στους επενδυτές ή αλλιώς στους «dragons» του, ετοιμάζει ο Σάκης Τανιμανίδης για τον νέο κύκλο του Dragon’s Den στον ΣΚΑΪ. Μαθαίνω ότι ο παρουσιαστής και παραγωγός έχει βγει στο «κυνήγι», αναζητώντας προσεκτικά τουλάχιστον δύο νέα πρόσωπα με επιχειρηματικές ικανότητες και εμπειρία, αλλά που να «γράφουν» και τηλεοπτικά με τα σχόλιά τους για να «επενδύσει» πάνω τους και να τους χρίσει «dragons». Από τους παλιούς πάντως, έως τώρα, θεωρείται σίγουρη η συνέχεια της συνεργασίας με τον Χάρη Βαφειά και τη Μαρία Χατζηστεφανή, ενώ μαθαίνω ότι είναι δύσκολο στον νέο κύκλο του επιχειρηματικού ριάλιτι να είναι ξανά η Λιλή Περγαντά, αλλά λόγω των υπόλοιπων επαγγελματικών της υποχρεώσεων. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Με… οικονομικές υποχρεώσεις το σημερινό κουίζ γνωστού τηλεοπτικού προσώπου, που στέλνει μηνύματα σε όσους το σχολιάζουν αρνητικά, λέγοντάς τους πως έχει δύο δάνεια και θα έπρεπε να είναι πιο… καλοί μαζί του. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Κατανοητός ο αγώνας και η αγωνία του, αλλά από την άλλη το πρόσωπο αυτό δεν φημίζεται ότι… χρωστά καλό λόγο, ακόμα και για συνεργάτες του. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ