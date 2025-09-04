Πώς θα περάσει η κατάρτιση στα χέρια των κοινωνικών εταίρων

Κανείς πολιτικός ή αναλυτής δεν διαφωνεί πως υπάρχει (και) στην Ελλάδα έλλειψη εργατικού δυναμικού η οποία ουδείς θα διαφωνούσε- αποδίδεται και στην έλλειψη κατάρτισης. Τα τελευταία χρόνια, έγιναν πρωτοφανή βήματα από τη ΔΥΠΑ (υπό τη διοίκηση του Σπύρου Πρωτοψάλτη, νυν γενικού γραμματέα του υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης) με κονδύλια 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για 500.000 ανέργους, αλλά και εργαζομένους. Ωστόσο, ο κύκλος αυτός τελειώνει. Και ένας νέος πρέπει να ξεκινήσει και αυτό ετοιμάζει η νέα διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα. Μέρος του σχεδίου αποτελεί και ο νέος φορέας που συνέστησαν οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΣΕΤΕ, κ.ά.) με κονδύλια 90 εκατ. ευρώ από συνεισπραττόμενες εισφορές. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως εξετάζεται να παρασχεθεί ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε εταιρείες με πάνω από 50 εργαζομένους. Αντίστοιχα, για επιχειρήσεις με κάτω από 50 άτομα προσωπικό κατάρτιση θα παρέχεται από τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων (π.χ. ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ) και ιδιώτες παρόχους.

Καλώδιο της Κύπρου: Μαραθώνιος

Μιας και το καλώδιο με την Κύπρο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα πρέπει να αναδείξουμε και μια ακόμη κρίσιμη παράμετρο: οι βυθομετρικές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου αποτελούν μονάχα το πρώτο βήμα. Η ελληνική πλευρά θα πρέπει στη συνέχεια να διασφαλίσει ότι θα προχωρήσει ομαλά η πόντιση του καλωδίου σε ολόκληρο το μήκος του, μέχρι το σημείο επαφής της ΑΟΖ με την κυπριακή. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, εάν η Τουρκία επιθυμεί να το εμποδίσει εκ νέου, θα μπορούσε να διαλέξει οποιαδήποτε από τις επόμενες φάσεις και οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο για να το πράξει. Όπως είναι φυσικό, εάν λάβει χώρα ένα θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι πιο δύσκολο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και πιο εύκολο για τις τουρκικές, λόγω απόστασης. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι το όλο θέμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή.

Γιατί δεν θα… φορολογηθεί το χαρτζιλίκι

Τον γύρο των ειδησεογραφικών μέσων έκανε η είδηση ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε πως οι αναλήψεις από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούνται κανονικά ως δωρεές ή γονικές παροχές. Κύκλοι από τον κλάδο των φοροτεχνικών σημειώνουν στη στήλη ότι αυτό αποτελούσε μία ήδη εφαρμοζόμενη πρακτική υπό προϋποθέσεις. Προσθέτουν πως η ΔΕΔ, με την απόφαση της έρχεται απλώς να επικυρώσει ότι, όταν από κοινό τραπεζικό λογαριασμό δαπανώνται χρήματα υπέρ συνδικαιούχου που δεν τα είχε καταθέσει ο ίδιος, αυτό αντιμετωπίζεται στον έλεγχο ως άτυπη δωρεά από τον καταθέτη, με ενδεχόμενο φόρο δωρεάς και προσαυξήσεις αν δεν έχει δηλωθεί. Ωστόσο, συνίσταται προσοχή, για τις περιπτώσεις που μπορεί αυτό να αποφευχθεί. Απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό δανείου όταν υπάρχει πραγματικός δανεισμός, παραστατικά για κοινές οικογενειακές δαπάνες, σαφή ίχνη προέλευσης εσόδων του ωφελούμενου. Οι ίδιοι κύκλοι προειδοποιούν ότι τα χρήματα σε κοινό λογαριασμό δεν καλύπτουν τεκμήρια και πόθεν έσχες του συνδικαιούχου, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν φορολογικά από οποιονδήποτε άλλον παρά μόνο, παρά μόνο από τον καταθέτη. Πάντως, ας υπενθυμίσουμε, πως το χαρτζιλίκι των παππούδων, δεν κινδυνεύει με φόρο, ούτε πριν ούτε μετά την απόφαση της ΔΕΔ, καθώς το αφορολόγητο για τις δωρεές από το 2021 βρίσκεται στα 800.000 ευρώ – ποσό μάλλον υψηλό για καραμέλες…

Ολοκληρώνεται η επένδυση €70 εκατ. της Τrade Estates

Έστω και με αργούς ρυθμούς, αυξάνονται οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής, οι οποίες είναι υπερσύγχρονες, κάνοντας χρήση- μεταξύ άλλων- τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τέτοιου είδους logistics center, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Trade Estates και αποτελεί επένδυση 70 εκατ. ευρώ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη της χρονιάς. Το κτήριο, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το β’ τρίμηνο του 2024 και θα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, στην αρχική του φάση θα ανέρχεται σε 50.000 τ.μ., διαθέτοντας 55.000 σύγχρονες θέσεις παλετών. Με την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν 100 νέες θέσεις εργασίας μόνιμης απασχόλησης, από τις οποίες οι 18 αφορούν υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό που θα στελεχώσει τα τμήματα μηχανογράφησης, logistics και ΑΙ. Το κέντρο θα εξυπηρετεί αρχικά τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων ΙΚΕΑ σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ και Κύπρο, με στόχο να προστεθούν και επιπλέον χώρες μελλοντικά.

Ισχυρές επιδόσεις

Σημαντική άνοδο μεγεθών εμφάνισε ο ΟΠΑΠ στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, με αύξηση τόσο στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) όσο και στα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR), συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Συγκεκριμένα, τα GGR α’ εξαμήνου ενισχύθηκαν κατά 6,5%, σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε περίπου 558 εκατ. ευρώ (+4,7%). Το online κανάλι τυχερών παιγνίων συνεισέφερε 31% στην ενίσχυση των συνολικών εσόδων της εισηγμένης, ενώ άνοδο 2,8% εμφάνισαν και τα (φυσικά) καταστήματα. Ο ΟΠΑΠ παρουσίασε άνοδο λειτουργικών κερδών (Ebitda) κατά 6,6%, σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 6,3%, σε ετήσια βάση. Όσοι έχουν επενδύσει στην μετοχή του ΟΠΑΠ, θα έχουν λαμβάνει προμέρισμα χρήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 3η Νοεμβρίου.

Φρέναρε το e-commerce

Μένοντας στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, να σημειώσουμε ότι ο όμιλος Quest ενίσχυσε κατά 10,2%, σε περίπου 684 εκατ. ευρώ, με τα Ebitda να αυξάνονται κατά 14,2%, σε 47,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά (+9,4%), διαμορφούμενη σε 22,4 εκατ. ευρώ. Η ACS, θυγατρική του ομίλου Quest, εμφάνισε τζίρο 76,6 εκατ. ευρώ-σταθερό σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024- και μειωμένη (-8,6%) καθαρή κερδοφορία ύψους 7,3 εκατ. ευρώ. Μπορεί κατά την περίοδο της πανδημίας το ηλεκτρονικό εμπόριο να εκτινάχθηκε, ωστόσο το ίδιο δεν συνέβη στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, οπότε ο ρυθμός ανάπτυξής του παρέμεινε χαμηλός.

Ο θάνατος του Εμποράκου

Κι αν ο ρυθμός ανάπτυξης του e-commerce υπήρξε χαμηλός στο ‘α εξάμηνο, οι επιδόσεις των μικρών και πολύ μικρών λιανεμπόρων βυθίστηκαν. Ευρύτερα, μπορεί οι ρυθμοί ανάπτυξης να πάνε καλά, μπορεί τα μεγέθη του λιανικού εμπορίου να είναι ικανοποιητικά, αλλά αυτό δεν αφορά την πλειοψηφία της αγοράς… Η βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών μαγαζιών κινείται σε οριακό σημείο, όπως δείχνουν στοιχεία του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, εν αντιθέσει με τους μεγάλους παίκτες, οι οποίοι κατέγραψαν στο α’ εξάμηνο του 2025 άνοδο τζίρου 7,3%. Την στιγμή τα μικρά καταστήματα βυθίστηκαν κατά 5,6% και τα πολύ μικρά κατά 2,3%. Έτσι, η οριακή αύξηση του συνολικού τζίρου εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων- μόλις 171,1 εκατ. ευρώ, σε 12,46 δισ.- πρακτικά εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό. Το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι πως ούτε οι θερινές εκπτώσεις λειτούργησαν ως αντίβαρο, καθώς οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις είδαν πτώση, ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα στερεύει και η κατανάλωση μετακινείται προς μεταχειρισμένα και υπαίθριες αγορές. Αν συνεχιστεί αυτή η απόκλιση, οι μέσοι όροι του λιανεμπορίου θα «γράφουν» θετικά, αλλά η πραγματικότητα θα είναι πολύ διαφορετική για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και μικροκαταστήματα…