Στα 50.000 που μπορεί να διαχειριστεί η ΕΤΑΔ

Το ότι η ΕΤΑΔ έχει αναλάβει την αποτίμηση και αξιοποίηση 36.000 ακινήτων με τη συμμετοχή εννέα εταιρικών σχημάτων είναι γνωστό. Εκείνο που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι πως νεότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν το σύνολο των ακινήτων που θα βρεθούν στη «δεξαμενή» της αποτίμησης και αξιοποίησης στα 50.000, όπως πληροφορείται η στήλη.

Από το άδειασμα στο ξαναγέμισμα στο φυσικό αέριο;

Υπέρ μιας σταδιακής άρσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας τάσσεται η Ε.Ε. σε περίπτωση ολοκλήρωσης συμφωνίας ειρήνευσης στην Ουκρανία. Μόλις πριν από μερικούς μήνες οι Βρυξέλλες και τα κράτη-μέλη είχαν συμφωνήσει και οριστικοποιήσει το χρονοδιάγραμμα οριστικής απόσυρσης του ρωσικού αερίου. Έτσι, από τις αρχές του 2028 οι αγωγοί θα αδειάσουν. Κατ’ επέκταση, τίθεται το ερώτημα αν τα επόμενα χρόνια θα δούμε την ακριβώς αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα επιστροφής του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, παρά τις αμερικανικές πιέσεις, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα ήταν αρκετοί. Όμως αυτό μάλλον είναι κάτι που θα λύσουν μεταξύ τους Ουάσιγκτον και Μόσχα…

Προς συνεργασία Υπερταμείου – DFC

Μιας και λέμε για την Ουάσιγκτον, η στήλη πληροφορείται πως στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η υπογραφή συνθήκης συνεργασίας μεταξύ του Υπερταμείου –δηλαδή του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου της χώρας– και του αμερικανικού ομολόγου του, του DFC (US. International Development Finance Corporation). Κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο σύσφιξης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, με αιχμή έως τώρα τον ενεργειακό τομέα.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στη Eurobank

Μία από τις πιο «ηχηρές» ψήφους εμπιστοσύνης των τελευταίων ετών προς ελληνική τράπεζα έδωσε η Deutsche Bank, εντάσσοντας τη Eurobank στις έξι κορυφαίες επιλογές της για το 2026. Στο ετήσιο outlook του, ο οίκος χαρακτηρίζει την επόμενη χρονιά «The Year of Growth», σημειώνοντας ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος μπαίνει σε ουσιαστική φάση επιτάχυνσης. Το ενδιαφέρον βέβαια, της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας μονοπωλεί το γεγονός ότι η Eurobank αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά growth stories της Ευρώπης-case study του πώς μια περιφερειακή τράπεζα μεταμορφώνεται σε ευρωπαϊκό growth play.

Εκτόξευση μεγεθών για Χρηματιστήριο Αθηνών

Μια από τις ισχυρότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας εμφανίζει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών που εισέρχεται σε νέα εποχή μετά το deal με τη Euronext. Στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών εκτοξεύθηκε κατά 62,6%, στα 64,7 εκατ.ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διπλασιάστηκαν (+103%) στα 26,8 εκατ. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 95,7%, ένδειξη ότι η άνοδος δεν είναι συγκυριακή αλλά έχει δομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την οργανική ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (73,4%) προέρχεται από συναλλαγές και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, δηλαδή από «καθαρή» δραστηριότητα της αγοράς, η οποία στηρίζεται στη σημαντική αύξηση του τζίρου και της συμμετοχής ξένων επενδυτών (69,3%, ιστορικό υψηλό). Παράλληλα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ενισχύθηκε 62,1%, στα 210,9 εκατ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Τι σημαίνουν όλα αυτά: η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει επανέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, με δραστηριότητα, βάθος και ρευστότητα που πλησιάζουν διεθνή standards. Η επιτυχής δημόσια πρόταση της Euronext λειτουργεί ως «σφραγίδα» αξιοπιστίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη διεθνοποίηση, περισσότερες εισαγωγές εταιρειών και νέες πηγές εσόδων.

Καλπάζει το IRIS

Σχεδόν 4,2 εκατ. χρήστες αριθμεί πλέον το IRIS, σύμφωνα με τη CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, στο Fortune Greece CEO Initiative 2025. Το σύστημα καταγράφει πλέον 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ στο οικοσύστημα του IRIS Commerce έχουν ενταχθεί 10.000 e-shops. Από 1η Δεκεμβρίου, το IRIS ενεργοποιείται live σε όλα τα φυσικά σημεία πώλησης της χώρας, με τη CEO να επιβεβαιώνει ότι ήδη 1,2 εκατ. POS είναι τεχνικά ενεργά και λειτουργούν με το σύστημα πληρωμών. Η κυρία Καμπουρίδου περιέγραψε το IRIS ως εθνική λύση A2A (account-to-account), πλήρως ανεπτυγμένη από Έλληνες μηχανικούς της ΔΙΑΣ, με υποδομές που τρέχουν αποκλειστικά στο data center της εταιρείας και διασυνδέουν τόσο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όσο και δίκτυα στην Ευρώπη. Το πιο εντυπωσιακό μέγεθος αφορά τον όγκο συναλλαγών που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ, έχοντας ανέλθει το 2023 σε 502 δισ. ευρώ και σε περίπου 560 δισ. ευρώ το 2024.

Διαφορετικές απόψεις εντός της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος

Η τιμή του αερίου θα πέσει για όλη την Ευρώπη σε περίπτωση ειρήνης στην Ουκρανία. Ωστόσο, τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς ενέργειας σημαίνουν ότι οι βιομηχανίες δεν θα δουν κάποιο σημαντικό συγκριτικό όφελος, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων. Σε αντίθεση με τον ΣΕΒ, η συγκεκριμένη βιομηχανική ένωση εστιάζει περισσότερο στον τρόπο λειτουργίας της εγχώριας αγοράς και λιγότερο στις επιδοτήσεις που συζητούνται. «Έγιναν λανθασμένοι επικοινωνιακοί χειρισμοί τους προηγούμενους μήνες. Έπρεπε να βλέπαμε το θέμα και από την πλευρά του απλού καταναλωτή», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είμαστε η ακριβότερη αγορά στην Ευρώπη, αν υπολογίσουμε το υψηλό κόστος εξισορρόπησης».

Διπλό «χτύπημα» στο ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ

Φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό μπορεί να χαρακτηριστεί το κυβερνητικό σχέδιο για μείωση του χρέους κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ. Βασικός πυλώνας είναι οι πρόωρες αποπληρωμές, όμως –όπως αναφέρουν πηγές της στήλης– μόλις το ένα τέταρτο της συνολικής μείωσης θα προέλθει από καθαρή αποπληρωμή, ενώ τα τρία τέταρτα θα οφείλονται στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ (ανάπτυξη + πληθωρισμός). Προϋπόθεση, φυσικά, να μην υπάρξουν εξωγενείς αναταράξεις.

Η έκρηξη εισαγωγών το 2026 και η χίμαιρα του νέου παραγωγικού μοντέλου

Στον προϋπολογισμό του 2026, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για εκτίναξη των εισαγωγών κατά +4,6% (από 0,9% φέτος). Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, οι εισαγωγές αγαθών αναμένεται να αυξηθούν 5,3% λόγω εύρωστης εγχώριας ζήτησης για επενδύσεις και κατανάλωση. Την ίδια ώρα, οι φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Κομισιόν δείχνουν εμπορικό έλλειμμα σχεδόν αμετάβλητο: 14,3% του ΑΕΠ το 2026 έναντι 14,5% το 2025. Ορισμένοι οικονομολόγοι μετρούν τον «ρυθμό αλλαγής» του παραγωγικού μοντέλου βάσει της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος. Αν ισχύει αυτό, το 2026 «αλλάζουμε» μόλις κατά 0,2 μονάδες. Δύσκολα το λες θεαματικό ξεκίνημα.

Αχνοφαίνονται στον ορίζοντα οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες

Τη δέσμευση για σταθερές αντικειμενικές αξίες έως το 2027 επανέλαβε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας σε φόρουμ της ΠΟΜΙΔΑ. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό ότι από το 2027 μπορεί να ξεκινήσει νέα ανοδική πορεία. Παρότι οι αντικειμενικές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τις εμπορικές τιμές, η προοπτική αύξησης το 2027 αναμένεται να διατηρήσει υψηλή τη ζήτηση μέσα στο 2026. Στον Προϋπολογισμό προβλέπεται άνοδος των φόρων μεταβίβασης στα €539 εκατ. από €488 εκατ., δηλαδή αύξηση 10,5%.