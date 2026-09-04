«Σπίτι μου ΙΙ»: Το προφίλ των δικαιούχων

Ένα διαμέρισμα 88,5 τετραγωνικών μέτρων, εμπορικής αξίας 152.100 ευρώ, αποτυπώνει τη μέση αγορά που πραγματοποιήθηκε μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο έκλεισε με 14.114 υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 1,54 δισ. ευρώ. Συνολικά, οι αγορές ακινήτων που κινητοποιήθηκαν ξεπέρασαν τα 2,15 δισ. ευρώ. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται κυρίως το προφίλ ενός νοικοκυριού με περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Η μέση ηλικία των ωφελουμένων ήταν 38 έτη και δύο στους τρεις δήλωναν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Ωστόσο, μόλις το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η πίεση των τιμών είναι εντονότερη.

Μισθός Vs Ενοίκια

Η πανελλαδική αύξηση 3,8% στα ενοίκια το 2026, σύμφωνα με τη REMAX Ελλάς, αποκτά άλλη διάσταση αν μπει δίπλα στους μισθούς. Ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται φέτος στα 920 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 775 ευρώ καθαρά. Στο κέντρο της Αθήνας, όπου το μέσο ενοίκιο ανέβηκε στα 9,8 ευρώ ανά τετραγωνικό, ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. κοστίζει γύρω στα 685 ευρώ τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό διαθέτει σχεδόν το 90% του εισοδήματός του μόνο για το ενοίκιο, πολύ πάνω από το όριο του 30-40% που θεωρείται διεθνώς αντοχή του νοικοκυριού. Ακόμη και ο μέσος μισθός, γύρω στα 1.400 ευρώ μικτά ή περίπου 1.100 ευρώ καθαρά σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια, καθώς το ίδιο ενοίκιο απορροφά πάνω από το 60% του εισοδήματος. Σε περιοχές όπως το Κολωνάκι ή η Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης, με μέσο ενοίκιο 14 ευρώ ανά τ.μ., η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Η αγορά ενοικίασης λειτουργεί πλέον ανεξάρτητα από την πορεία των μισθών.

Αιχμές Κεραυνού κατά Γεραπετρίτη για GSI

Αίσθηση προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος του καλωδίου GSI και των απειλών της Τουρκίας από την πλευρά του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι “η Τουρκία απειλεί καθημερινώς με θαλάσσια πάρκα και για άλλες ενέργειες, επομένως, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρθρώνεται και κάποιος ανάλογος λόγος από την αντίθετη πλευρά”.

Να θυμίσουμε ότι πέρυσι, ο κ. Κεραυνός ήταν αυτός που επικράτησε στην άτυπη κόντρα με τον τότε υπουργό ενέργειας, Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος τασσόταν υπέρ της συνέχισης στη στήριξη του GSI με την υφιστάμενη ρυθμιστική και οικονομική μορφή του. Στον αντίποδα, ο υπουργός Οικονομικών θεωρούσε ότι χρειάζονται ενημερωμένες μελέτες βιωσιμότητας προτού ληφθεί η απόφαση και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τάχθηκε με το μέρος του. Κατ’ επέκταση, οι νέες τοποθετήσεις του κ. Κεραυνού πιθανότατα γίνονται εν γνώσει της προεδρίας.

Η απρόσμενη πρωταγωνίστρια του τουρισμού

Ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ την περίοδο 2019-2025, με τις αφίξεις αυξημένες κατά 21% και τις εισπράξεις κατά 28%, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank. Η επεξεργασία όμως, των στοιχείων έφερε στην επιφάνεια ένα αξιοσημείωτο εύρημα. Η Αττική αναδείχθηκε, όπως αναμενόταν, μεγάλη κερδισμένη, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις της να εκτινάσσονται κατά 125% και το μερίδιό της στο σύνολο να φτάνει το 26%, χάρη στο city break και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η πραγματική έκπληξη, όμως, ήρθε από την Ήπειρο. Η περιφέρεια, που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ως το «αουτσάιντερ» του τουρισμού, κατέγραψε άνοδο 57% στις εισπράξεις και 69% στις επισκέψεις, μια επίδοση που συνδέεται εν μέρει με την ενισχυμένη τουριστική κίνηση από την Αλβανία. Στον αντίποδα, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο παραμένουν κάτω από τα προ-πανδημικά επίπεδα, δείχνοντας ότι η ανάκαμψη δεν είναι ενιαία. Όσον αφορά τις βασικές αγορές προέλευσης επισκεπτών, δίπλα σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο που παραμένουν κυρίαρχες, ξεχώρισαν η Αλβανία, η Σουηδία, η Δανία και η Ιαπωνία, με τις αφίξεις τους να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Ποιους αφορούν οι ενισχύσεις έως €20 εκατ.

Νέο ειδικό καθεστώς για επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με μη εγχώρια κεφάλαια προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, προσφέροντας φορολογικές απαλλαγές, ταχύτερη αδειοδότηση και πρόσβαση σε δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 20 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο και τα 50 εκατ. ευρώ για σύνολο συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι άδειες προβλέπεται να εκδίδονται εντός δύο μηνών, ενώ το καθεστώς καλύπτει μεταποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, άμυνα, logistics, υγεία και βιομηχανοποιημένη πρωτογενή παραγωγή. Στην πράξη, το νέο καθεστώς αποτελεί άλλη μια προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει περισσότερα ξένα κεφάλαια από τα ακίνητα και τις απλές εξαγορές προς παραγωγικές δραστηριότητες που αφήνουν θέσεις εργασίας, τεχνογνωσία και μόνιμη προστιθέμενη αξία στη χώρα.

Σε χαμηλό τριετίας το ρωσικό αέριο

Στο υψηλότερο επίπεδο του φετινού έτους βρέθηκαν οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ελλάδα τον Αύγουστο.

Λίγους μήνες πριν από την απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών που αποφασίστηκε σε επίπεδο Ε.Ε., οι όγκοι στο Σιδηρόκαστρο ενισχύθηκαν κατά 16,5% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τις 2,62 TWh.

Πάντως, σε ορίζοντα οκταμήνου το ρωσικό αέριο έχει υποχωρήσει ετησίως κατά 28,2%, φτάνοντας σε χαμηλό τριετίας. Αντιθέτως, κερδισμένες είναι οι εισαγωγές LNG, οι οποίες καταγράφουν άνοδο +31,8% φέτος.

Οι ΑΠΕ τρέχουν, αλλά δεν επαρκούν πλέον

Σε επίπεδο άνω του 60% της ηλεκτροπαραγωγής έχουν ανέλθει σήμερα, Παρασκευή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας, έναντι 50% χθες. Αυτό στάθηκε ικανό από μόνο του να μειώσει τη χονδρική τιμή ηλεκτρισμού κατά 17%, από τα 192 στα 159 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Δυστυχώς, όμως, η θετική επίδραση των ΑΠΕ δεν επαρκεί πλέον για να αποτρέψει τη διαμόρφωση ούτως ή άλλως υψηλών τιμών στην εγχώρια αγορά. Σε προηγούμενους μήνες, όταν η διείσδυση της πράσινης ενέργειας έφτανε το 60%, καταγράφονταν ταυτόχρονα τιμές μόλις 50-80 ευρώ στη χονδρική. Πλέον, η κατάσταση έχει δυσκολέψει με το φυσικό αέριο στα ύψη. Η ίδια η βάση της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς είναι διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει.

Τι δείχνει η «ακτινογραφία» της Egnatia Aviation

Με μειωμένη κερδοφορία, αλλά σημαντικές επενδύσεις έκλεισε τη χρήση του 2025 η Egnatia Aviation που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο χειρισμό αεροσκαφών. Ειδικότερα, σε σχέση με το 2024, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 5,3%, στα 8,17 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2024. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν στα 3,23 εκατομμύρια ευρώ (-14,7%) και τα κέρδη προ φόρων συρρικνώθηκαν στις 308.493 ευρώ, από 1,44 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στις 177.695 ευρώ, έναντι 1,15 εκατομμυρίων το 2024.

Στον αντίποδα, το ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 18,9%, στα 16,28 εκατομμύρια ευρώ, με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία να ενισχύονται κατά 16,6% και τα αποθέματα κατά 45,2%. Σε συνέχεια της συγκεκριμένης αύξησης Ενεργητικού, η Egnatia Aviation ενίσχυσε τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της κατά 109,4%, στα 4,12 εκατ. ευρώ, ενώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέβηκαν κατά 10,3%. Η καθαρή θέση παρέμεινε σχεδόν σταθερή, στα 7,9 εκατομμύρια ευρώ.