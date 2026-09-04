Ένεση στο ηθικό του ΠΑΣΟΚ ήταν η μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου στην Κρήτη, με αφορμή την ιστορική επέτειο από την 3η Σεπτέμβρη. Σημαίες του κόμματος αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου και συναυλία όπου ακούστηκε το τραγούδι του Λοΐζου «θα τον μεθύσουμε τον ήλιο», θύμιζαν κάτι από τα παλιά αν και οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις της δεκαετίας του ’80 και του ’90 ανήκουν στο βαθύ παρελθόν.

Ήταν άλλες οι ιστορικές συγκυρίες όπως και η ψυχολογία των ψηφοφόρων. Σήμερα δεν έχουν πια τον χαρακτήρα των φανατικών οπαδών με τα μπλε και τα πράσινα καφενεία. Ποιος ήταν πίσω από την συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη; Ο Κώστας Σκανδαλίδης διότι ως γνωστόν ο παλιός είναι αλλιώς.

Τα στοιχήματα της ΔΕΘ

Το πολιτικό βαρόμετρο των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ θα είναι η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι αφιερωμένο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η συνολική πολιτική του παρουσία θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν και θα συγκριθεί κυρίως με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα η οποία έχει περάσει στην δεύτερη θέση και προσδοκά να χτυπήσει το 20% στις κάλπες. Το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να ξαναπάρει την δεύτερη θέση και θα τα δώσει όλα.

Τα στοιχήματα είναι κρίσιμα για όλους και ανοιχτά μπροστά τους.

Μπρα ντε φερ

Άρχισαν τα προεκλογικά όργανα για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών των κομμάτων. Την επίσημη πρεμιέρα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη.

Εξήγγειλε οικονομικό πρόγραμμα 7,6 δισεκ. ευρώ για την τετραετία, το οποίο όμως η κυβέρνηση το ανέβασε στα 13 δισεκ. μόνο για τον πρώτο χρόνο που σημαίνει ότι στην τετραετία μπορεί να πλησιάσει τα 40 δισεκ. καθώς οι περισσότερες δαπάνες είναι ανελαστικές.

Να δεσμευτούν!

Και οι δύο πλευρές -ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και η ΕΛΑΣ– δήλωσαν ότι θα παραδώσουν το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οποίο έχει την αρμοδιότητα με νόμο, να αναζητήσει το κόστος των προγραμμάτων των κομμάτων.

Η λειτουργία του στην ουσία θα αρχίσει από την 1η Νοεμβρίου. Το θέμα είναι να κρατήσουν το λόγο τους τα κόμματα και να δώσουν τα προγράμματά τους για έλεγχο.

Στη συνέχεια τα πορίσματα να μην πεταχτούν στις καλένδες αν διαψεύδουν τις αρχικές εξαγγελίες. Και κυρίως να υπάρχει δέσμευση ότι οι πολίτες θα μάθουν τι τους υπόσχεται το κάθε κόμμα, να αξιολογήσουν πόσο είναι εφικτά κάποια πράγματα και κυρίως να καταλάβουν ποιος τους κοροϊδεύει και σε ποιον πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Οι θυρίδες και τα capital controls

Η φορολόγηση των θυρίδων είναι μια παλιά ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Τις παλιές… καλές εποχές θύμισε ο Γιώργος Παππάς, ο τομεάρχης του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε ότι η καταγραφή για το περιουσιολόγιο θα μπορούσε να επεκτείνεται και σε κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες. Έγινε χαμός.

Ο Τσίπρας μετά το rebranding σκέφτεται αλλιώς. Αφού του τα έψαλλαν από την Αμαλίας ο Παππάς τα πήρε πίσω. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει παλιότερα ότι υπάρχει μία μεγάλη περιουσία στις περίπου 230.000 θυρίδες και θα πρέπει να φορολογηθεί. Να μπει δηλαδή το χέρι του κράτους και να σπάσει το απόρρητο των θυρίδων.

Λες και το 1% των πολύ πλουσίων θα κρύβει την τεράστια περιουσία του σε ένα μικρό κουτί…

Το καλύτερο!

Ψάχνοντας, διαπίστωσα ότι η πιο ιδιαίτερη περίπτωση ήταν της πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νάντιας Βαλαβάνη. Αφού η μητέρα της έκανε ανάληψη δεκάδων χιλιάδων ευρώ, λίγες μέρες πριν τα capital controls, η ίδια προέτρεπε τους πολίτες να πάνε στις θυρίδες αλλά να πάρουν ό,τι άλλο θέλουν εκτός από τα χρήματα. Δύσκολα σβήνεται το παρελθόν.

Η ΟΝΝΕΔ ανέβασε στα social media ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στον Τσίπρα και στις ιστορικές ανακολουθίες του.

Ο πρώτος βουλευτής!

Πριν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, ήδη έχουμε την πρώτη προσχώρηση εν ενέργεια βουλευτή, του Μάριου Σαλμά, που έχει διαγραφεί από την ΝΔ και είναι ανεξάρτητος.

Σας το είχα γράψει εδώ και καιρό ότι βρίσκονται πολύ κοντά και θεωρείται βέβαιη η προσχώρηση του. Από χθες το έχω από αρμόδια πηγή. Κλείδωσε και η υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές όχι στην Αιτωλοακαρνανία όπου εκλεγόταν μέχρι τώρα αλλά στον βόρειο τομέα Αθήνας.

Με ποιον θα είναι αντίπαλοι; Με τον Άδωνι Γεωργιάδη!

Έτοιμα!

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε και το πρόγραμμα Τσίπρα χθες εμφανιζόμενος ως πρόεδρος κόμματος. Μαθαίνω ότι έχει συμπληρώσει όλα τα ψηφοδέλτια. Μου είπαν χαρακτηριστικά ότι υπάρχει τέτοια εκδήλωση ενδιαφέροντος που στην ουσία έχει υπερπληθώρα υποψηφίων.

Ο αριθμός τους ξεπερνά τα 400 άτομα που συμπληρώνουν όλες τις λίστες.

«Και που είσαι ακόμα!» είπε στη στήλη στενός του συνεργάτης ο οποίος θεωρεί ότι κοντά στις εκλογές όταν θα φανεί ποιοι βγαίνουν βουλευτές και ποιοι όχι, θα αρχίσουν να χτυπούν την πόρτα της Δημοκρίτου όπου είναι το πολιτικό του γραφείο και παραμένει το στρατηγείο καθώς ακόμη γραφεία δεν βρέθηκαν.

Η Λατινοπούλου

Τελευταία ακούω διάφορα σενάρια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί κάθε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά.

Πολιτικά πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά τα παρασκηνιακά τεκταινόμενα, μου έλεγαν ότι μόλις ανακοινώσει το κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής θα μείνει χωρίς κεντρικά στελέχη. Αυτά που την στηρίζουν και της έχουν φτιάξει τον μηχανισμό προέρχονται κυρίως από το σαμαρικό στρατόπεδο. Έχουν επαφή μαζί του και φαίνεται ότι θα τον ακολουθήσουν στο εγχείρημα του.

Γι αυτό και αρκετοί πιστεύουν πως η Λατινοπούλου και να μη θέλει στο τέλος θα αναγκαστεί να πάει με το κόμμα Σαμαρά γιατί θα αποψιλωθεί το δικό της και δύσκολα θα μπει στη Βουλή.