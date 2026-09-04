Ελλάδα

Φωτιά στην Μάνδρα: Καίει σκουπίδια στο Ξηροπήγαδο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα και για πυκνούς καπνούς, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

«Κλείστε πόρτες και παράθυρα», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα
φωτια μανδρα
Η φωτιά στην Μάνδρα
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί (4/9/2026) στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας, με μήνυμα του 112 να στέλνεται στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά στην Μάνδρα έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ στο σημείο υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί από την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 10:00 και πλέον μετά την ενίσχυση των δυνάμεων επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

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Φωτο facebook / πυρκαγιά ενημέρωση

Μήνυμα του 112

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ξηροπήγαδο Μάνδρας της Π.Ε. Δυτικής_Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφει το μήνυμα του 112.

Λόγω της πυρκαγιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή της Μάνδρας.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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