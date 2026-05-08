Στην τελική ευθεία τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Τις κρίσιμες λεπτομέρειες για να επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε μπαλκόνια και άλλες επιφάνειες κτιρίων θα αποσαφηνίσει η νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ, που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Τα βασικότερα θέματα έχουν να κάνουν με το πώς θα διασφαλιστεί η ευστάθεια του δικτύου. Για παράδειγμα, τα εν λόγω φωτοβολταϊκά πρέπει να μπορούν να διακόπτουν την παραγωγή τους αυτομάτως όταν δεν υπάρχει κατανάλωση μέσα στο σπίτι. Έπειτα, υπάρχει και το ζήτημα του κόστους εγκατάστασης, καθώς τα ίδια τα συστήματα είναι σχετικά φθηνά, όμως αν χρειαστεί η παρέμβαση ηλεκτρολόγου και η σχετική «χαρτούρα», τότε το τελικό νούμερο θα ανέβει αρκετά.

Διπλό κίνδυνο «εξουδετέρωσε» ο ΟΔΔΗΧ

Πρακτική σημασία έχει η απόφαση του αγγλικού δικαστηρίου για τους τίτλους 62 δισ. που συνδέονται με το ΑΕΠ, καθώς περιορίζει έναν διπλό κίνδυνο για το Δημόσιο. Οι συγκεκριμένοι τίτλοι δεν αποτελούσαν άμεση υποχρέωση 62 δισ. ευρώ, αλλά μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία ή να οδηγήσουν σε πληρωμές στο μέλλον, ανάλογα με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, υπήρχε και ο δικαστικός κίνδυνος να κριθεί ότι η τιμή επαναγοράς έπρεπε να υπολογιστεί με διαφορετική μεθοδολογία, κάτι που θα μπορούσε να ανεβάσει το κόστος για την Ελλάδα. Με την απόφαση, ο ΟΔΔΗΧ κλείνει αυτό το μέτωπο με συμβατική κάλυψη.

Η άλλη όψη του ιδιωτικού χρέους

Ωστόσο, την ώρα που η εικόνα του δημοσίου χρέους εμφανίζεται σαφώς πιο ελεγχόμενη, ο εξωδικαστικός δείχνει την πίεση που παραμένει στο ιδιωτικό χρέος. Οι ρυθμίσεις αυξάνονται, όμως φαίνονται και τα όρια του μηχανισμού. Το 34,6% των συνολικών οφειλών που απορρίφθηκαν από χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή 5,9 δισ. ευρώ, συνδέεται με «ανεπαρκή οικονομική δυνατότητα» ή αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης της ρύθμισης. Με άλλα λόγια, ένα σημαντικό τμήμα οφειλετών δεν κόβεται επειδή δεν θέλει να ρυθμίσει, αλλά επειδή κρίνεται ότι δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τη ρύθμιση.

Η πρωτιά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μία ακόμη πρωτιά εξασφάλισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η στήλη αναφέρεται στην πρώτη αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που εξασφάλισε από τη Moody’s ο όμιλος υποδομών, με τον οίκο να αποδίδει μακροπρόθεσμη αξιολόγηση Baa3 και σταθερές προοπτικές. Πρόκειται για τον μοναδικό ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο που λαμβάνει επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που αντανακλά τις εύρωστες ταμειακές ροές και το ισχυρό business plan του. Σύμφωνα με τη Moody’s, οι παραχωρήσεις θα συνεισφέρουν περίπου το 70% των EBITDA του ομίλου το 2026, ενώ και ο κατασκευαστικός τομέας είναι ισχυρός. Σύμφωνα ακόμη με τη Moody’s, o όμιλος διαθέτει διαθέσιμα 1,6 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025 από τα οποία 850 εκατ. ευρώ βρίσκονται στην μητρική. Σημειωτέον ότι ως σύμβουλος πιστοληπτικής διαβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενήργησε η Mediobanca.

Τι «βλέπει» η Metlen έως το τέλος του 2026

Μένοντας στους μεγάλους ομίλους, χθες, η METLEN Energy & Metals ανακοίνωσε τις επιδόσεις του α’ τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 37%, στα 2,05 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό αντανακλά τη στιβαρή πορεία των κλάδων ενέργειας, μετάλλων και υποδομών, παραμένοντας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους μεσοπρόθεσμους στόχους που έθεσε η διοίκηση της Metlen στο Capital Markets Day του 2025. Κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής αποτελεί ο μετασχηματισμός του κλάδου ενέργειας σε δύο ολοκληρωμένες πλατφόρμες: την «Fully Integrated Utility» και την «M RESET». Η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της πρώην MPP στην πλατφόρμα M RESET ενισχύει την αποδοτικότητα κεφαλαίου, ενώ το Asset Rotation Model αποδίδει ήδη καρπούς με σημαντικές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ρεκόρ του ΟΛΘ

Τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του κατέγραψε ο ΟΛΠ το 2025. Η εισηγμένη εμφάνισε κύκλο εργασιών 250,8 εκατ. ευρώ (+8,6%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 132,3 εκατ. (+2,2%). Παρά τη μικρή κάμψη των καθαρών κερδών στα 86,2 εκατ. ευρώ (-1,5%), ο ΟΛΠ διατηρεί σταθερή μερισματική πολιτική, προτείνοντας τη διανομή 1,896 ευρώ ανά μετοχή. Η σημασία αυτών των μεγεθών έγκειται στην ικανότητα του οργανισμού να απορροφά πιέσεις. Παρά τη μείωση εσόδων κατά 28,4% στην ακτοπλοΐα -αποτέλεσμα της στρατηγικής μείωσης των λιμενικών τελών για τη στήριξη του επιβατικού κοινού- τα ιστορικά ρεκόρ στην κρουαζιέρα (1,86 εκατ. επιβάτες) και στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι) θωράκισαν την κερδοφορία. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του ΟΛΠ σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, κατά τους αναλυτές. Η ταυτόχρονη υλοποίηση επενδύσεων αναβάθμισης των υποδομών διασφαλίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη παρουσίαση του ΟΛΠ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Η νέα «άφιξη» στο Ελληνικό

Σε υπερπολυτελές αυτοδιοικητικό-επιχειρηματικό κέντρο μετατράπηκε το δημοτικό κτίριο «Imeras» (του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης), ύστερα από την υλοποίηση εργασιών πλήρους αναβάθμισης. Το ακίνητο, το οποίο βρίσκεται εκεί από το 1980, έχοντας περάσει από διάφορες φάσεις -συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάλειψης- φιλοξενεί πλέον χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αίθουσα για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ, γυμναστήρια και άλλους χώρους. Ουσιαστικά, η σημερινή του μορφή προέκυψε μέσω της συνεργασίας του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, με την εταιρεία DKG Development.

Μπήκε ο λιγνίτης, διπλασιάστηκε η τιμή

Σημαντική άνοδο καταγράφει τις τελευταίες ημέρες το μερίδιο του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας: Από περίπου 3% προηγουμένως, έφτασε χθες το 9,3%. Ο λόγος είναι ότι κρίθηκε επιβεβλημένη η λειτουργία δύο λιγνιτικών μονάδων σε συνεχή βάση επειδή ορισμένοι σταθμοί αερίου βρίσκονται σε περίοδο συντήρησης. Η επίδραση στις τιμές χονδρικής ήταν άμεση: Από τα 54-70 ευρώ εκτινάχθηκαν στα 100-120 ευρώ. Έτσι, επαληθεύεται στην πράξη ο ισχυρισμός τόσο του ΥΠΕΝ όσο και της ΔΕΗ, ότι ο λιγνίτης είναι πλέον ασύμφορος.

Σημαντικό βήμα για το υδρογόνο από Hellenic Hydrogen

Η κοινοπραξία των Motor Oil-ΔΕΗ στο υδρογόνο, Hellenic Hydrogen, επιλέχθηκε χθες στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας που διεξήγαγε η ΕΕ, ώστε να λάβει επιδότηση. Το έργο που σχεδιάζεται στο Αμύνταιο για παραγωγή πράσινου υδρογόνου από καθαρές πηγές ενέργειας δέχεται με τον τρόπο αυτό μια γερή ώθηση. Εξίσου σημαντικό, η τιμή προσφοράς στη δική του περίπτωση ήταν η χαμηλότερη από όλα τα υπόλοιπα επιλεγέντα έργα, γεγονός που φανερώνει την ανταγωνιστικότητα της επένδυσης, αλλά και τις προοπτικές της παραγωγής υδρογόνου στη χώρα μας ευρύτερα.