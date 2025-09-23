Στις τσέπες του θείου Σαμ τα 150 δισ. του SAFE;

Ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει σε λιγότερο από έναν χρόνο είναι γνωστό στην αγορά και στους αναλυτές. Εκείνο για το οποίο εξακολουθεί να επικρατεί …ησυχία, είναι με τι θα αντικατασταθεί. Προς το παρόν, τα μόνα εργαλεία είναι το ReArm EU 2030 και ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός για το 2028 – 2034. Βασικό σκέλος του ReArm EU 2030 είναι το ταμείο SAFE, το οποίο έχει εγκρίνει ήδη δάνεια 150 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 787 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Ωστόσο, η «αίσθηση» που υπάρχει σε κύκλους του οικονομικού επιτελείου είναι ότι όλο το SAFE θα πάει «απνευστί» στους Αμερικανούς προμηθευτές όπλων και άρα δεν θα πέσει ούτε σεντ στην ευρωπαϊκή, και κατ’ επέκταση στην ελληνική, οικονομία.

Γερμανικό «κούρεμα» 25% στο νέο ΕΣΠΑ

Και με τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό τι θα γίνει; Με βάση το σχέδιο που έχει καταθέσει η Κομισιόν, η Ελλάδα δικαιούται (μέσω ΕΣΠΑ κ.λπ.) 49,2 δισ. ευρώ επί συνόλου 2 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, στις Βρυξέλλες ουδείς αναμένει ότι ο πήχης δεν θα κατέβει. Και μην κοιτάτε που στην Ελλάδα -η οποία θα είναι από τα βασικά «θύματα» μίας μείωσης του κοινοτικού προϋπολογισμού- δεν ασχολείται κανείς. Στη Γερμανία, τον βασικό καθαρό χρηματοδότη, έχουν αρχίσει να ακονίζονται τα… τσεκούρια – όχι απλώς τα μαχαίρια. Ενδεικτική είναι η πρόταση του «σοφού οικονομολόγου» του Μερτς, Ντιρκ Μέγερ, σε συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής της Bundesbank: ζητά την περικοπή 500 δισ. ευρώ μέσω της κατάργησης των εσόδων από «ιδίους πόρους». Αυτό θα σήμαινε μείωση δαπανών 25% και θα έριχνε τα κονδύλια της Ελλάδας στα 36,9 δισ. ευρώ, δηλαδή απώλεια 12,3 δισ. ευρώ.

Δακτυλοδεικτούμενες Ελλάδα και Ιταλία

Ο Μέγερ δεν παρέλειψε να αναφερθεί -και μάλιστα εκτενώς- στην Ελλάδα και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η συνολική ζημία εκτιμάται σε τουλάχιστον 170 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με άλλες πηγές έως και 45 εκατ. ευρώ ετησίως», ανέφερε. Για να μη νιώθουμε… μόνοι στη λίστα, έκανε αναφορά και στο σκάνδαλο Superbonus 110 της Ιταλίας, όπου το οργανωμένο έγκλημα φέρεται να πλαστογράφησε εργασίες μέσω εικονικών εταιρειών, προκαλώντας φορολογικές ζημίες έως και 4 δισ. ευρώ.

Η ακρίβεια καταπίνει τα «δώρα» της ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο «έβαλε γκάζια» στους υπουργούς να εξηγούν και να προωθούν περισσότερο τα μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΟΙΚ σε χρόνο-ρεκόρ 15 ημερών στήνει πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα μπορούν να υπολογίζουν το όφελος από τη φορολογική μεταρρύθμιση εισάγοντας τα στοιχεία τους. Το αν θα «γυρίσει» το κλίμα θα εξαρτηθεί από το αν οι πολίτες πειστούν ότι τα κέρδη από τα μέτρα της ΔΕΘ θα αντισταθμίσουν την ακρίβεια. Χαρακτηριστική η προειδοποίηση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Όλιβερ Ρόπκε: «Η κρίση του κόστους ζωής είναι μια μεγάλη απειλή για την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και στην ικανότητα της Ευρώπης να δρα». Και φανταστείτε ότι ο Ρόπκε μιλά για την ΕΕ που πλησιάζει τον στόχο πληθωρισμού 2%, ενώ η Ελλάδα παραμένει στο 3%.

Εκποιείται θαλαμηγός

Αύριο, Τετάρτη (24.9.2025), αναμένεται να φανεί εάν η πολυτελής θαλαμηγός Variety Voyager, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, θα αλλάξει χέρια μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Δεν πρόκειται για μικρό σκάφος, καθώς μπορεί να φιλοξενήσει 75 επιβάτες, εκτός από το 28μελές πλήρωμα. Ως οφειλέτης εμφανίζεται –στα χαρτιά– η Balanda Maritime Company. Το πλοίο κατασχέθηκε για χρέος 510.000 δολαρίων και φέρει ναυτική υποθήκη ύψους 68,4 εκατ. δολαρίων. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί περίπου στα 5,4 εκατ. δολάρια, και μένει να φανεί εάν θα προσελκύσει το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών.

Το άλμα της Intralot

Αν και αυξάνει τη μόχλευση, η εξαγορά της Bally’s International Interactive ενισχύει τα μεγέθη της Intralot, βελτιώνει τα περιθώρια κερδοφορίας και δημιουργεί σημαντικές συνέργειες. Αυτό προκύπτει από τις pro forma, ανέλεγκτες οικονομικές πληροφορίες που δημοσίευσε η εισηγμένη, παρουσιάζοντας τα βασικά μεγέθη που θα κατέγραφαν η ίδια και η Bally’s Holdings Limited για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, οι pro forma πωλήσεις ανήλθαν σε €1,085 δισ., το προσαρμοσμένο EBITDA σε €425 εκατ. και το περιθώριο κέρδους στο 43,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €143,7 εκατ., ενώ το pro forma καθαρό χρέος είναι €1,58 δισ., με δείκτη Net Debt/EBITDA (συμπερ. συνεργειών) 3,3x. Χθες, η μετοχή της Intralot κατέγραψε άλμα 6,63%, κλείνοντας στα €1,28.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Αυγατίζει» το ταμείο

Με περίπου 2 δισ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα θα βρεθεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για το νέο του ομόλογο, η οποία ξεκινά σήμερα με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Στην αγορά εκτιμούν ότι ο τίτλος θα συγκεντρώσει ισχυρή ζήτηση και από την Πέμπτη το ζητούμενο θα είναι πόσες φορές θα έχει υπερκαλυφθεί. Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών Χρ. Δήμα, έως το τέλος του έτους η εισηγμένη θα έχει αναλάβει και την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεών της.

Τα αυτονόητα με τον οικοδομικό κανονισμό

Τα αυτονόητα, που η πολιτεία διαχρονικά διστάζει να πράξει, ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, μιλώντας χθες (22.9.2025) σε συνέδριο. Τόνισε ότι μέχρι τα μέσα του 2026 πρέπει να συνταχθεί ένας νέος, λιτός και σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός, όχι πάνω από 10 σελίδες. Παράλληλα, ζήτησε την ένταξη των Πολεοδομιών σε έναν ενιαίο φορέα, όπως το Κτηματολόγιο. Όπως υπογράμμισε, το ΥΠΕΝ μπορεί να θεσπίσει έως τα μέσα του 2026 έναν απλό ΝΟΚ, με λίγα μεγέθη και εύκολο στην ερμηνεία, ώστε οι αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν με δημιουργικότητα και να αποφεύγονται οι προσφυγές.

Ο Μπάφετ ποντάρει στη Chevron και στα εμπορεύματα

Η Chevron, που πρόσφατα εισήλθε στην ελληνική αγορά για έρευνες υδρογονανθράκων, είδε τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 13% το τελευταίο έτος, παρά τις χαμηλές τιμές πετρελαίου. Η εταιρεία εμφανίζει πλέον πολύ υψηλότερες χρηματορροές σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, χάρη στην κεφαλαιακή πειθαρχία και την αυξημένη αποδοτικότητα. Ο Ουόρεν Μπάφετ έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στη Chevron, καθιστάμενος τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος. Η εταιρεία είναι πλέον η πέμπτη μεγαλύτερη θέση της Berkshire Hathaway, που έχει περιορίσει δραστικά το χαρτοφυλάκιό της. Με ελάχιστες πλέον θέσεις, μεταξύ αυτών και σε ιαπωνικούς οίκους εμπορευμάτων, ο «προφήτης» Μπάφετ φαίνεται να προεξοφλεί έναν νέο υπερκύκλο στα εμπορεύματα –πετρέλαιο συμπεριλαμβανομένου– και τοποθετείται αναλόγως.

Στήριξη εξασφάλισε η Eunice για μονάδα παραγωγής φορτιστών

Στη δράση πράσινης οικονομίας Produc-E Green εντάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της Eunice. Πρόκειται για επένδυση 5,6 εκατ. ευρώ της ESCO Energy Solutions, θυγατρικής της Eunice, για μονάδα παραγωγής φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Αρκαδία. Η επιχορήγηση φτάνει τα 3,9 εκατ. ευρώ.