Άναψε φωτιές η απόφαση της ΝΔ να μην συναινέσει στις προανακριτικές που πρότειναν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά, κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, για την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που απέστειλε στην Βουλή η Ευρωπαΐκή Εισαγγελία. «Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, του ΠΑΣΟΚ ή το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση» τόνισε.

Δύο μέτρα

Οι αντιφάσεις στις αποφάσεις έχει προκαλέσει νέα μουρμούρα στη ΝΔ. Πριν από λίγες ημέρες μπετόν αρμέ η ΚΟ ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας 11 βουλευτών των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαΐκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και ήταν διαφορετικές οι περιπτώσεις και κάποιες υποθέσεις πιθανόν να μην φτάσουν στα δικαστήρια και να μπουν στο αρχείο, δεν υπήρξε διαχωρισμός στην αντιμετώπιση τους. Αντίθετα στις περιπτώσεις των δύο υπουργών η απόφαση ήταν να μην γίνει Προανακριτική, γεγονός που κάποιους βουλευτές εκ των 11 τους ενόχλησε. «Άλλοι έχουν ασυλία και άλλοι όχι» δήλωσε στη στήλη ένας εξ αυτών. «Εμείς θα την πληρώσουμε τη νύφη για όλους;», αναρωτήθηκαν δύο ακόμη.

Στροφή 180 μοιρών

Είναι γεγονός ότι σε στροφή 90 μοιρών προχώρησε η ΝΔ. Η αρχική άποψη που επικρατούσε ήταν να αρθούν οι άρσεις ασυλίας όλων των βουλευτών, χωρίς καμία ποινική αξιολόγηση και να παραπεμφθούν σε Προανακριτική οι πρώην υπουργοί. Αφού δηλώνουν όλοι ότι είναι αθώοι να αποδείξουν την αθωότητα τους στην Δικαιοσύνη. Οι φήμες, όμως, ότι έρχονται κι άλλες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και επομένως θα ξαναμπεί θέμα για νέες άρσεις ασυλίας, ήταν η αφορμή να αντιδράσουν μαζικά οι βουλευτές της ΝΔ διότι αισθάνθηκαν ότι είναι όμηροι σε προεκλογική περίοδο. Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τις επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ και ότι μπορεί να κατηγορηθεί για αμεροληψία. Είχε πάρει το μήνυμα ότι εάν ζητηθούν και νέες άρσεις ασυλίας, η ΚΟ της ΝΔ θα τις καταψηφίσει. Υπερψήφισε, όμως, τις πρώτες 11 και το κουβάρι πολύ έχει μπερδευτεί.

Εξεταστική για υποκλοπές

Άλλο μπέρδεμα υπάρχει με την εξεταστική για τις υποκλοπές που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και έχει την προσδοκία να την συνυπογράψουν και άλλα κόμματα για να φτάσουν τις 120 οι υπογραφές. Στη ΝΔ συζητείται να γίνει επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, ώστε να απαιτηθούν 151 ψήφοι για να περάσει η προανακριτική. Σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστούν και οι δικοί της ψήφοι που δεν θα τις δώσει με αποτέλεσμα να μην περάσει. Η αντίφαση που υπάρχει σε αυτό είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έκρινε ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία (περί κατασκοπείας) και ξαναέβαλε τις υποκλοπές στο αρχείο. Μύλος η κατάσταση. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν παρθεί. Αλλά η παραμονή στην επικαιρότητα για μήνες μιας εξεταστικής που φθείρει την κυβέρνηση είναι κάτι που ξορκίζει.

Θέλουν να τον ακούσουν

Το κλίμα είναι βαρύ. Δεν θέλει μόνο ο πρωθυπουργός να ακούσει τους βουλευτές, αλλά καταλαβαίνω ότι και οι βουλευτές περιμένουν να ακούσουν τι θα τους πει την Πέμπτη, στη συνεδρίαση της ΚΟ. Μια εβδομάδα μετά 15-17/5 γίνεται το συνέδριο της ΝΔ. Θα είναι προεκλογικό. Ένα μήνυμα που θα σταλεί νομίζω και από τις δύο πλευρές, είναι «να μην πυροβολούμε τα πόδια τους». Ο πρωθυπουργός είδε στο Μαξίμου αρκετούς βουλευτές εκ των «ανησυχούντων» για να τους ρωτήσει τι βλέπουν να γίνεται στην ΚΟ. Θέλει να γίνει συζήτηση αλλά να μην είναι οξυμένα τα πνεύματα.

Κατακερματισμός

Αν υπήρχε μια στιβαρή αντιπολίτευση θα είχε πάρει αμπάριζα το κυβερνητικό κόμμα. Αλλά ακόμη και το αίτημα για προανακριτική σε βάρος των δύο υπουργών δεν ήταν κοινό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το δικό του και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά το δικό τους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την αβεβαιότητα της επόμενης μέρας. Το ΠΑΣΟΚ στις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, της Marc (πρώτο θέμα) και της Opinion poll (action24), έρχεται δεύτερο με ισχυρό διψήφιο να το χωρίζει από την πρώτη ΝΔ και με τα δύο κόμματα της αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά) να κινούνται μαζί γύρω στο 6-7%.

Έρχονται!

Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού ζεσταίνουν τις μηχανές και οι πολίτες σχεδόν έχουν προεξοφλήσει ότι θα κάνουν δικά τους κόμματα. Στις αυθόρμητες απαντήσεις, τους αναφέρουν στο ερώτημα ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός. Ο πρώην πρωθυπουργός σιγά – σιγά, ανεξαρτήτως των αντιδράσεων που προκαλεί με τις απόψεις του, είναι αναμφισβήτητα πολιτικό ον. Άρχισε να παίρνει κεφάλι σε σχέση με την Μαρία Καρυστιανού, η οποία πάντως δεν πάει άσχημα αν και δεν γνωρίσαμε κανέναν συνεργάτη της μέχρι σήμερα, με εξαίρεση την δικηγόρο της Μαρία Γρατσία. Σε ένα μήνα από τώρα οι δημοσκοπήσεις που συζητάμε τώρα θα θεωρούνται last year.

Ο Καστανίδης!

Με βαριές κατηγορίες κατά του προέδρου του κόμματος, ο Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε την Δευτέρα από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη» όχι από το ΠΑΣΟΚ. «Είναι μια φορτισμένη μέρα για μένα η σημερινή διότι αποχωρώ μετά από πολλές δεκαετίες από το ΠΑΣΟΚ» είπε στη στήλη. Τον ρώτησα ευθέως εάν μιλάει με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα ή κάποιο συνεργάτη του, αλλά μου απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή. Το σενάριο μετακόμισης του Καστανίδη στο κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει πάντως να θεωρείται πολύ πιθανό.

Έρχεται η Νίνα

Άλλη περίμενα να πάει στο ΠΑΣΟΚ, για την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασσιμάτη έμαθα ότι θα είναι η επόμενη προσχώρηση (ή επιστροφή αν θέλετε). Έχουν μιλήσει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και έχουν συμφωνήσει όπως είπε στη στήλη εξ απορρήτων του Νίκου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ψιλοπάγωσε η μετακόμιση της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει ένα ισχυρό εκλογικό σώμα στην Πέλλα. Όσο για τον Ευάγγελο Αποστολάκη, παρά τα όσα γράφονται, ότι οδεύει προς την Χαριλάου Τρικούπη δεν εισέπραξα αναλογο κλίμα στις χθεσινές μου επαφές. Για μια συνάντηση με τον Ανδρουλάκη «πολύ παλιά» μου είπαν και έκτοτε νεώτερον ουδέν. Όλα αυτά όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα μείνουν παγωμένα ή εάν θα ξεπαγώσουν και πότε, στο βωμό του προεκλογικού αγώνα που μόλις ξεκίνησε!

Τέσσερα «όχι»

Τέσσερα όχι σε αντίστοιχες ερωτήσεις μου, εισέπραξα από εξ απορρήτων του Αλέξη Τσίπρα. Όχι δεν είδε τον Σωκράτη Φάμελλο ούτε του ζητήθηκε τέτοια συνάντηση. Επίσης δεν αισθάνομαι ότι είναι στις προτεραιότητες του τέτοιου είδους επαφές τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Όχι το όνομα του κόμματος δεν θα είναι «πυξίδα». «Όχι» δεν έψαξε κανένα χώρο στο λιμάνι για να παρουσιάσει το κόμμα του. «Όχι» δεν έχει αποφασίσει την ημερομηνία που θα εξαγγείλει το κόμμα, ούτε φαίνεται αυτό να γίνεται μέσα στον Μάιο. Ο Ιούνιος όμως παίζει!