ΚΑΔ: Η «γκρίζα ζώνη» για 510.000 επιχειρήσεις

Σε ζήτημα ουσίας και όχι απλής τεχνικής μετάπτωσης εξελίσσεται η αλλαγή των ΚΑΔ για 510.000 επιχειρήσεις, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα αντιστοιχούσε σε πολλαπλούς κωδικούς. Η ΑΑΔΕ όρισε αυτόματα έναν κύριο ΚΑΔ και πέρασε τους υπόλοιπους ως δευτερεύουσες δραστηριότητες. Αυτό μειώνει τη γραφειοκρατία, αλλά μεταφέρει πλέον την ευθύνη ελέγχου στις επιχειρήσεις και στους λογιστές τους, για το αν η αντιστοίχιση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η νέα ψηφιακή βεβαίωση δείχνει τους ενεργούς κωδικούς της 28.2.2026 και την αντιστοίχιση από 1.3.2026, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε διορθώσεις χωρίς πρόστιμο έως την 1.6.2026.

E-shop και υπαίθριες αγορές στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Στο ίδιο πλαίσιο, πιο εύκολα θα μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ όσοι πουλούν online ή δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές, καθώς το Φορολογικό Μητρώο αποκτά ειδική ένδειξη «e-shop» ή «Υπαίθρια», ανάλογα με τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα, αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις εμφανίζονταν μέσα σε πιο γενικές κατηγορίες ΚΑΔ, χωρίς να αποτυπώνεται με την ίδια καθαρότητα το κανάλι πώλησης. Η αλλαγή διευκολύνει την ΑΑΔΕ να ξεχωρίζει ποιους δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ποιους στις υπαίθριες αγορές, άρα και να οργανώνει πιο στοχευμένες διασταυρώσεις. Στην πράξη, η νέα ένδειξη κάνει πιο ορατές δραστηριότητες που μέχρι σήμερα μπορούσαν να χάνονται μέσα σε ευρύτερες δηλώσεις επαγγέλματος και, ως εκ τούτου, διευκολύνει και τους ελεγκτές της Εφορίας.

Οι προβλέψεις της S&P για την ανάπτυξη

Δεν κομίζει ιδιαίτερα καλά νέα η Standard&Poor’s, η οποία μείωσε, στην τελευταία έκθεσή της, τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα στο 1,7% από 2,3%. Ο οίκος σημειώνεται ότι παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία διαθέτει άμυνες. Ωστόσο, η αύξηση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους και η εξασθένιση της εξωτερικής ζήτησης που πλήττουν την Ευρώπη, επηρεάζουν δυσμενώς και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τον τουρισμό και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Τα «αναχώματα» της χώρας προέρχονται από τις εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα μεγάλα έργα υποδομών και τις αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις. Πάντως, εάν η ένταση στην Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί, εκτιμάται ότι η επίπτωση στους ρυθμούς ανάπτυξης θα περιοριστεί.

To νέο «χτύπημα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Νέες ευκαιρίες στον πολλά υποσχόμενο τομέα της διαστημικής – δορυφορικής τεχνολογίας δημιουργεί το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Airbus. Ο όμιλος κρίσιμων υποδομών, εδώ και πολλά χρόνια, χτίζει τον τομέα των ψηφιακών έργων, διαθέτοντας ένα σημαντικό αριθμό τεχνολογικών projects, όπως το σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων ή οι «έξυπνες» γέφυρες. Το MoU που υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον γαλλικό κολοσσό επιτρέπει τη διεκδίκηση της υλοποίησης κρίσιμων υποδομών, όπως ο στρατιωτικός δορυφόρος. Πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο, που έχει υποβληθεί και στο πρόγραμμα SAFE, έχοντας ως αντικείμενο τη δημιουργία δορυφόρου που θα μπορεί να ικανοποιεί τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του στρατού. «Η σύμπραξη προκρίνει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και του τεχνολογικού τομέα, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Οι δύο Όμιλοι προσβλέπουν στην τόνωση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός εύρωστου και ανταγωνιστικού εθνικού οικοσυστήματος αναφορικά με την προστασία κρίσιμων υποδομών και την άμυνα. Η αρχή γίνεται με το πρόγραμμα στρατιωτικού δορυφόρου, όπου η Airbus προσφέρει ευρωπαϊκές λύσεις που εγγυώνται την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία» σημειώνει η κοινή ανακοίνωση των δύο ομίλων.

Τι «βλέπει» η Citi για Allwyn

Μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης διαθέτει η Allwyn, μετά τη συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Citi, δίνοντας τιμή-στόχο τα 13,10 ευρώ ανά μετοχή. Τι αποτιμά η αγορά; Έναν νέο πολυεθνικό όμιλο τυχερών παιγνίων, με υψηλότερες, μεν, προοπτικές ανάπτυξης, αυξημένο, δε, ρίσκο υλοποίησης και χαμηλότερη μερισματική πολιτική. Η Citi εκτιμά ότι η Allwyn διαπραγματεύεται περίπου στις 9 φορές επιχειρηματικής αξίας προς Ebitda (λειτουργικά κέρδη) για το 2026.

Πωλήσεις-μαμούθ τσιγάρων

Ρεκόρ εμφάνισαν τα μεγέθη της Καρέλιας το 2025. Η ιστορική καπνοβιομηχανία εμφάνισε αύξηση τζίρου κατά 10,7%, σε 1,6 δισ. ευρώ, αύξηση που τοποθετείται στο 21%, εάν αφαιρεθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Επίσης, για πρώτη φορά, ο όγκος των πωλήσεων ξεπέρασε τα 18,1 δισ. τσιγάρα και τους 1.213 τόνους καπνού για στριφτό. Η άνοδος αυτή προήλθε τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από τις διεθνείς πωλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία ήταν ιδιαίτερα θετική στη Βουλγαρία, όπου, παρά τις δύο αυξήσεις στη φορολογία καπνού εντός του 2025, η εκεί θυγατρική του ομίλου κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων 11,2% στα τσιγάρα και σχεδόν 2% στον καπνό. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, καθώς και της σταδιακής αποκλιμάκωσης των τιμών πρώτων υλών, το μικτό περιθώριο κέρδους επί του καθαρού κύκλου εργασιών ανήλθε σε 47,40%, έναντι 46,96% το 2024. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Καρέλιας υποχώρησαν κατά 8,20%, κυρίως λόγω αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους 22 εκατ. ευρώ, καθώς και μειωμένων εσόδων από τόκους καταθέσεων και ομολόγων κατά 9,05%, ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές ρεύματος μέσα σε έναν χρόνο

Ξέφρενη άνοδος χαρακτηρίζει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας, καθώς τον Μάρτιο υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση στις 1.184 GWh, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές βρίσκονται πλέον σταθερά στο ναδίρ τους τελευταίους μήνες, όντας μειωμένες κατά 72% ετησίως. Τα παραπάνω οφείλονται στο γεγονός ότι η παραγωγή στην Ελλάδα ξεπέρασε τον περασμένο μήνα τη ζήτηση κατά 25%.

Ποιες περιβαλλοντικές αποφάσεις έρχονται σύντομα

Σειρά περιβαλλοντικών ειδήσεων προέκυψε από τη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου θα δημοσιευτεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια. Επίσης, έως τα μέσα Μαΐου θα γίνει και η σύνταξη του προεδρικού διατάγματος για το εθνικό θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προωθηθεί ακολούθως στο ΣτΕ τον Ιούνιο. Τον ίδιο μήνα θα προχωρήσουν και οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για το θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο.

Τι γνωρίζουν τα Εμιράτα;

Κίνηση-σοκ που αιφνιδίασε την παγκόσμια αγορά πετρελαίου ήταν η χθεσινή ανακοίνωση των Εμιράτων ότι δίνουν τέλος στη συμμετοχή τους στον ΟΠΕΚ μετά από 60 και πλέον έτη. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε την απόφαση, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στα ιστορικά προηγούμενα. Κάθε φορά στο παρελθόν που απειλήθηκε ή πραγματοποιήθηκε κάποια αποχώρηση μέλους του καρτέλ, είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με τις ποσοστώσεις παραγωγής. Οι περιορισμοί αυτοί ήταν πάντα το μείζον θέμα εντός του ΟΠΕΚ και αρκετά μέλη προτίμησαν κατά καιρούς να παράγουν όσο θέλουν, παρά να μείνουν εντός της πειθαρχίας του οργανισμού. Αν ισχύει ένας τέτοιος υπολογισμός στην περίπτωση των Εμιράτων, τότε ενδεχομένως να κυοφορείται παρασκηνιακά κάποια επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που θα ξανανοίξει τις κάνουλες.