Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της ΝΔ, οι δικογραφίες της Κοβέσι, οι άρσεις ασυλίας των βουλευτών, οι υποκλοπές και ο ανασχηματισμός που δεν γίνεται, έχουν ανεβάσει στα ύψη την αγωνία των βουλευτών. Εάν η ΝΔ πάρει στις εκλογές ακόμη και ένα 30%, θα εκλέξει 115–125 έδρες μαζί με το μπόνους, δηλαδή περίπου 40-50 βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν. Εάν πάρει χαμηλότερο ποσοστό, γύρω στο 27% θα εκλέξει 100–106 βουλευτές, μαζί με το μπόνους, δηλαδή θα χάσει το 1/3 των βουλευτών της.

Το σενάριο της αυτοδυναμίας ελάχιστοι το ασπάζονται. Το άγχος της επανεκλογής βασανίζει έναν σημαντικό αριθμό βουλευτών που εξελέγησαν τελευταίοι ή σε νομούς όπου υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες η ΝΔ να τους χάσει (Κρήτη, Βόρεια Ελλάδα, και άλλες αγροτικές περιοχές). Το αντάρτικο που είναι σε εξέλιξη χτυπάει ηχηρές καμπάνες. Και για πρώτη φορά στα 7 χρόνια διακυβέρνησης, μπαίνει στο κάδρο των ευθυνών ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Η κόντρα

Το επιτελικό κράτος και τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, έβαλαν στο στόχαστρο τους 5 βουλευτές (Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Γιάννης Παππάς, Ξενοφών Μπαραλιάκος,, Αθανάσιος Ζεμπίλης) σε ανοιχτή επιστολή τους που δημοσίευσαν στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Ζητούν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, διότι «στη μεγάλη εικόνα, το επιτελικό κράτος δεν κατάφερε να ελέγξει πλήρως τα φαινόμενα διαφθοράς εντός του κράτους και της κοινωνίας».

Άφησαν αιχμές ότι «διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο, πιστώνεται τις επιτυχίες, αλλά όταν εμφανίζονται σοβαρές παθογένειες, η ευθύνη διαχέεται προς τα κάτω και ιδιαίτερα προς τους βουλευτές».

Αναφέρουν μάλιστα ότι «αυτή η πρακτική δεν υπάρχει σε εγχειρίδια ηγεσίας».

Φρένο

Υπάρχουν βέβαια και τα εσωκομματικά καρφιά για τους 3 από τους 5 (Οικονόμου, Κατσανιώτης, Παππάς) που βρέθηκαν εκτός κυβέρνησης. Αν συνέχιζαν να είναι υφυπουργοί δεν θα διαμαρτύρονταν, όπως λένε άλλοι βουλευτές. Δεν είναι όμως οι μόνοι οι «5».

Είχαν προηγηθεί οι «11» βουλευτές (διαφορετικοί την κάθε φορά) που κατέθεταν ερωτήσεις πιέζοντας την κυβέρνηση, οι δεκάδες που αντιδρούσαν στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών παλιότερα και στις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από λίγες ημέρες (ανεξάρτητα αν τελικά πείστηκαν να τις ψηφίσουν).

Στις 7 Μαΐου συνεδριάζει η ΚΟ και στις 15-17 του μηνός γίνεται το συνέδριο της ΝΔ. Οι φωνές θα πυκνώσουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδριο στο Ναύπλιο την Τρίτη το βράδυ, επιχείρησε να βάλει ένα φρένο.

Ομπρέλα

Κάλυψε πλήρως το επιτελικό κράτος τονίζοντας τις επιτυχίες του, χωρίς να αναφερθεί όμως και στις αποτυχίες του. Επισήμανε ότι δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης – είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη.

«Πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επ´ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών. Τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό, τόνισε.

Ο σταυρός

Ο πρωθυπουργός κάλυψε και τον Άκη Σκέρτσο που συχνά δέχεται κριτική ότι δεν καταλαβαίνει τους βουλευτές γιατί δεν έχει ζητήσει ποτέ την ψήφο.

«Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκτός τειχών

Απάντησε και ο Άκης Σκέρτσος. Είπε ότι ο εχθρός βρίσκεται εκτός τειχών όχι εντός. Είχαν αντιδράσει πολλοί βουλευτές όταν με αφορμή τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας σε σχόλιο του στο Facebook ανέφερε ότι «η κόκκινη γραμμή είναι ότι καμιά αντοχή δεν μπορεί να επιδεικνύετε σε όποιον καταχράται δημόσιο χρήμα, εκμεταλλεύεται την εξουσία που έχει για ίδιον όφελος και παρανομεί εν γνώσει του και εκ δόλου».

Ερμηνεύτηκε ότι άδειαζε όσους κάνουν ρουσφέτια.

Επικρατείας;

Φωτιές έχει ανάψει η πρόταση του πρωθυπουργού για ένα νέο εκλογικό σύστημα με αυξημένο αριθμό βουλευτών Επικρατείας που θα τοποθετούνται στα ψηφοδέλτια χωρίς να χρειάζεται να κυνηγήσουν τον σταυρό.

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε και η πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού.

Το τάιμινγκ

Για έναν βουλευτή που η αγωνία του είναι να επανεκλεγεί και το όνειρο του να υπουργοποιηθεί μόνο δυσαρέσκεια προκαλεί. Έστω κι αν όλη αυτή η συζήτηση αφορά την Συνταγματική Αναθεώρηση και επιπλέον η μεταπολίτευση έγινε 52 χρόνων και χρειάζεται μεταρρύθμιση και το κοινοβουλευτικό μοντέλο.

Το τάιμινγκ όμως ήταν λάθος, όπως λένε και αυτοί που θα ήθελαν να συζητηθεί ένα μεικτό σύστημα, αλλά όχι τώρα που γενικώς είναι οξυμένα τα πνεύματα και υπάρχει ανάγκη συσπείρωσης.

Οι δικογραφίες που έρχονται προκαλούν ένα επιπρόσθετο άγχος για νέες άρσεις ασυλίας που ακόμη και αν δεν αφορούν τους ίδιους, επηρεάζουν το κόμμα.

Αναβάθμιση βουλευτή

Η συζήτηση για το ρόλο του βουλευτή άρχισε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε μία ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί γιατί είχε αποτελέσματα:

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της Βουλής να έχει ουσιαστικό ρόλο, όπως ισχύει στην Ευρωβουλή που ελέγχει την Κομισιόν για την πορεία εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

«Στην Ανατολική Αττική»

Στο Φόρουμ των Δελφών συνάντησα την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και την ρώτησα αν πηγαίνει για γραμματέας της ΝΔ, στη θέση του Κώστα Σκρέκα που παραιτήθηκε λόγω εμπλοκής του ονόματος του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Δεν ενδιαφέρομαι, ούτε μου έχουν πει τίποτα» απάντησε.

«Είμαι βουλευτής της Ανατολικής Αττικής και εκεί θα ξανακατεβώ υποψήφια. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που βιάζονται να με απομακρύνουν από την Ανατολική Αττική».

Πολύ αρνητική την είδα. Είχε βγει πρώτη σε σταυρούς βουλευτής. Την δουλειά του γραμματέα του κόμματος για να την κάνει κάποιος πρέπει να το θέλει πολύ. Πολύ περισσότερο τώρα που θα πρέπει να οργώνει την Ελλάδα σε μια εποχή που η ΝΔ πάει σε εκλογές μέσα σε ναρκοπέδιο.

Εμφύλιος

Έξαλλος είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης ότι έστησαν μέσα από το κόμμα την υπόθεση με τον τίτλο σπουδών που τον οδήγησε εκτός κυβέρνησης. Τα λέει κιόλας δυνατά εδώ κι εκεί και έχουν εξοργιστεί και αυτοί τους οποίους φωτογραφίζει…

Δεν γνωρίζω τις τοπικές έριδες αλλά φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα είναι κοντά οι εκλογές.

Ο Γαβριήλ

Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει η Νέα Αριστερά, αν θα μείνει αυτόνομο ένα κομμάτι της ή αν θα απορροφηθεί εξ’ oλοκλήρου από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο νέος πρόεδρος ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κάνει αισθητή την παρουσία του.

Καλός ήταν ο Χαρίτσης αλλά ο Γαβριήλ καλύτερος. Και στις τηλεοπτικές του παρουσίες και στις δηλώσεις του. Βγάζει μια φρεσκάδα.