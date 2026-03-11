Δεν απέκλεισε νέα φορολόγηση των διυλιστηρίων ο Παπασταύρου

Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση θα επαναλάβει τη φορολόγηση τυχόν υπερκερδών των διυλιστηρίων, ώστε να στηριχθούν οι καταναλωτές, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου απάντησε διπλωματικά ότι θα ληφθούν μέτρα αναλόγως των εξελίξεων. Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση θα στραφεί κατά της αισχροκέρδειας και, αν αυτό δεν είναι αρκετό, αναλόγως και των τιμών θα ληφθούν πρόσθετες αποφάσεις, διευκρίνισε. Πάντως, οι μετοχές των HELLENiQ ENERGY και Motor Oil δεν δείχνουν προς το παρόν να ανησυχούν, καθώς κινούνται θετικά τις τελευταίες ημέρες.

Δεν χάνεται η απαλλαγή φόρου αν το ακίνητο ήταν κενό

Μια απόφαση με ευρύτερη σημασία έλαβε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρακτικό πρόβλημα που αφορά πολλούς ιδιοκτήτες. Στην εξεταζόμενη υπόθεση, φορολογούμενη ζήτησε την απαλλαγή φόρου για ενοίκιο κατοικίας που βγήκε ξανά στην αγορά, αλλά «κόπηκε» επειδή για ένα από τα προηγούμενα έτη το ακίνητο δεν είχε δηλωθεί καθόλου. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μη δήλωση δεν αρκεί από μόνη της για να χαθεί η απαλλαγή. Αυτό που μετρά είναι αν το ακίνητο είχε πράγματι χρησιμοποιηθεί με τρόπο ασύμβατο με το μέτρο. Έτσι, αν και κάθε υπόθεση της ΔΕΔ κρίνεται ξεχωριστά, η απόφαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό επιχείρημα από άλλους ιδιοκτήτες σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Σύσταση buy για Aegean

Σύσταση «buy» δίνει για την Aegean Airlines, η Optima Bank, η οποία θέτει στα 14,70 ευρώ την τιμή-στόχο της μετοχής της αεροπορικής. Κατά τους αναλυτές, παρά την πρόσφατη πίεση στη μετοχή, η οποία κατέγραψε πτώση 23,4% τον τελευταίο μήνα, τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2025 αναμένεται να επιδείξουν λειτουργική ανθεκτικότητα. Η τριμηνιαία κερδοφορία προβλέπεται να φτάσει σε επίπεδο break-even (€0 εκατ. καθαρά κέρδη), επωφελούμενη από τη λογιστική αποτύπωση συναλλαγματικών κερδών λόγω της εξασθένησης του δολαρίου. Τα έσοδα αναμένεται να ενισχυθούν κατά 6% στα €421,1 εκατ., χάρη στην αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 8,7% και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ωστόσο, το EBITDA του τριμήνου εκτιμάται μειωμένο κατά 13,5% στα €65,2 εκατ., επηρεασμένο από το αυξημένο κόστος βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF). Για το σύνολο του έτους 2025, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. (+13,9% ετησίως) και μέρισμα €0,90 ανά μετοχή. Παρά τις θετικές επιδόσεις, οι προκλήσεις για το 2026 παραμένουν, εστιάζοντας στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, τη μεταβλητότητα των καυσίμων και τους τεχνικούς ελέγχους στους κινητήρες GTF που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα του στόλου.

Τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση

Σπριντ μετ’εμποδίων θυμίζει η αγορά εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 2ο τρίμηνο του 2026, 529 Έλληνες εργοδότες – που συμμετείχαν στην έρευνα – αναμένουν περαιτέρω άνοδο των επιπέδων στελέχωσης με τον δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook ) να διαμορφώνεται στις 20 μονάδες. Η προοπτική αυτή παρουσιάζει αύξηση κατά 1 μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12 μονάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, ενώ το 32% των επιχειρήσεων «πατάει γκάζι» στις προσλήψεις, το 88% των εργοδοτών δηλώνει ότι δεν βρίσκει τα κατάλληλα ταλέντα. Όλα δείχνουν πως η ελληνική αγορά εργασίας υποφέρει από «χάσμα δεξιοτήτων», με σημαντικό αριθμό ρόλων να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν άμεσα. Ποιοι κλάδοι προσφέρουν τις υψηλότερες προοπτικές; Τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλειες, οι τηλεπικοινωνίες και η Τεχνολογία και η βιομηχανία. Σημαντική άνοδο εμφανίζει και ο κλάδος του εμπορίου και logistics, ο οποίος επέστρεψε στα επίπεδα του 2008 ως προς τις προοπτικές απασχόλησης.

Το αρτοποιείο του μέλλοντος

Το αρτοποιείο του μέλλοντος δημιουργεί η στρατηγική σύμπραξη της Βενέτης με την Coffee Lab, με την πρώτη να αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην αλυσίδα. Στόχος της συνεργασίας των δύο κορυφαίων παικτών της εστίασης είναι η δημιουργία μικρών, ευέλικτων σημείων πώλησης με σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Η κίνηση αυτή, αν και χαρακτηρίζεται ως «αμυντική», σηματοδοτεί την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εστίασης, οι οποίες καθιστούν απαραίτητες τις στρατηγικές συνέργειες και τον δραστικό περιορισμό του επενδυτικού ρίσκου. Δεδομένου ότι το λειτουργικό κόστος των μεγάλων καταστημάτων είναι υψηλό, η στροφή σε μικρότερες επιφάνειες, που εμφανίζουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σημειώνεται ότι η Βενέτης διαθέτει 130 σημεία πώλησης, ενώ η Coffee Lab αριθμεί 143 καταστήματα.

Μπαίνουν και τα δυναμικά τιμολόγια στο εργαλείο σύγκρισης της ΡΑΑΕΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έλαβε την απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν τα νέα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στο εργαλείο σύγκρισης τιμών που διαθέτει στην ιστοσελίδα της.

Να θυμίσουμε ότι ήδη από τον Φεβρουάριο τα εν λόγω προϊόντα προσφέρονται στις επιχειρήσεις, ενώ από τις αρχές Απριλίου θα είναι διαθέσιμα και για οικιακούς καταναλωτές. Έτσι, στο εξής οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ποιο δυναμικό τιμολόγιο τους συμφέρει καλύτερα μέσω της ΡΑΑΕΥ.

Πάντως, με ενδιαφέρον αναμένεται η μεθοδολογία που θα επιλέξει η Ανεξάρτητη Αρχή για να συγκρίνει τα δυναμικά τιμολόγια, καθώς χαρακτηρίζονται από αρκετή περιπλοκότητα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά πράσινα ή μπλε.

Καλή αλλά με αστερίσκους η συμμόρφωση της Ελλάδας στα crypto

Μικτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ESMA, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Σε ορισμένα σημεία οι ελληνικές αρχές εμφανίζονται να έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαρμογή του πλαισίου για τα cryptos, κυρίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πλατφορμών και την ασφάλεια των συστημάτων. Σε άλλα, όμως, δεν προκύπτει πλήρης ολοκλήρωση.

Πιο συγκεκριμένα, στο σκέλος που αφορά το πότε ένα crypto-asset θεωρείται χρηματοπιστωτικό μέσο και όχι απλό crypto-asset του MiCA, το κείμενο αναφέρει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη ενσωματώσει πλήρως τη σχετική οδηγία. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όμως, δεν εμφανίζεται να έχει ολοκληρώσει το ίδιο στάδιο με τον ίδιο τρόπο, αλλά δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί εν καιρώ μέσω εκτελεστικής ή κανονιστικής πράξης, σε σύνδεση με τον νόμο 5193/2025.