«Σηκώνει τα μανίκια» για τα ΕΛΤΑ ο Πιερρακάκης

Στα χέρια του Κυριάκου Πιερρακάκη πέρασε επισήμως, από τις 20 Φεβρουαρίου, η διαδικασία μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ. Ο λόγος είναι απλός: καλά πληροφορημένες πηγές της στήλης αναφέρουν πως ο τρόπος που επέλεξε να «τρέξει» τη διαδικασία η διοίκηση των ταχυδρομείων ήταν ακατάλληλος. Ως αποτέλεσμα, ενώ ένα σημαντικό μέρος του έργου θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο, τώρα αναμένεται να πάει έως τα τέλη Απριλίου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτό θα έχει επίδραση και στην κερδοφορία. Ενώ οι προβολές της διοίκησης μιλούν για επιστροφή σε θετικό EBITDA το 2026 και το 2027, και επιμένουν σε αυτές, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Το 2026 δεν αναμένεται να έχει επιτευχθεί κάτι περισσότερο από «απόλυτα οριακή» κερδοφορία λόγω του «βαλτώματος» της διαδικασίας, που οδηγεί ουσιαστικά σε τουλάχιστον ένα «χαμένο» πρώτο τετράμηνο του έτους.

Επισκέψεις στο ΥΠΟΙΚ

Εκτός από τη δουλειά που θα έχει το ΥΠΟΙΚ λόγω ΕΛΤΑ, θα έχει και… «μουσαφίρηδες». Ο λόγος είναι πως, ήδη από τα τέλη του 2025, ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για να υποστηρίξει το υπουργείο στη συγκρότηση μιας μόνιμης, στρατηγικού χαρακτήρα δομής για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική πολιτική. Αυτή η νέα μονάδα πρόκειται να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει εντός του έτους, εντασσόμενη στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής. Ουσιαστικά, θα αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο συντονισμού, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό στόχων, την παρακολούθηση μέτρων, την αξιολόγηση επιπτώσεων και τη σύνδεση της χρηματοδότησης με τις κλιματικές προτεραιότητες, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία.

Το λιβυκό το φροντίσαμε, με το Αιγαίο τι γίνεται;

Οι έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης αποτελούν απτή άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εκ μέρους της χώρας μας και, επί της ουσίας, «βυθίζουν» το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αυτό ισχύει έστω σε ένα μέρος της ΑΟΖ, καθώς νοτιοανατολικά του νησιού δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε αντίστοιχες κινήσεις. Πάντως, στο Αιγαίο τα πράγματα δεν πάνε καλά, αν κρίνουμε από την αναβολή των ηλεκτρικών διασυνδέσεων για τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Β. Αιγαίου που αποφάσισε ο ΑΔΜΗΕ για τεχνικούς λόγους. Δεδομένου του προηγουμένου της Κάσου και των νέων απειλών της Τουρκίας, με συγκεκριμένη αναφορά στις έρευνες για καλώδια, ζητείται επειγόντως κάποια απάντηση εκ μέρους της κυβέρνησης επί του πεδίου.

Χρυσός από το ελληνικό υπέδαφος

Στον παγκόσμιο χάρτη με τις χώρες που εξορύσσουν και παράγουν χρυσό θα μπει από το καλοκαίρι η Ελλάδα. Ο λόγος; Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού από την Eldorado Gold αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026, με την εμπορική παραγωγή να ξεκινά το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Για το 2026, η παραγωγή προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 60.000-100.000 ουγκιών χρυσού και 20-40 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού, ενώ η 20ετής μελέτη σκοπιμότητας τοποθετεί τη μέση ετήσια παραγωγή σε 140.000 ουγκιές χρυσού. Εν τω μεταξύ ο Όμιλος εμφάνισε έσοδα 1,82 δισ. δολαρίων το 2025, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 519,9 εκατ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 836,2 εκατ. δολάρια. Παρά τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 742,5 εκατ. δολαρίων, οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν αρνητικές στα 232,9 εκατ. δολάρια, λόγω των σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών για την ολοκλήρωση των Σκουριών. Η ρευστότητα της εταιρείας ενισχύθηκε, με τα μετρητά να διαμορφώνονται σε 869,4 εκατ. δολάρια στο τέλος του έτους.

To deal της ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό όμιλο που υπογράφει συμφωνία στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας. Την Παρασκευή υπογράφηκε στο Κίεβο το εκτελεστικό έγγραφο εμπιστευτικότητας μεταξύ του Στάθη Νάτση (Εκτελεστικού Διευθυντή Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και του Bohdan Sukhetskyi, CEO της UKRHYDROENERGO. Η κίνηση αυτή είναι σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας (MoU) που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες τον Νοέμβριο, για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και έργων αντλησιοταμίευσης στην Ουκρανία, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Σε πρώτη φάση, τα έργα αφορούν:

Τον αντλησιοταμιευτικό σταθμό του Δνείστερου, ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pumped Storage).

Έναν νέο αντλησιοταμιευτικό σταθμό, ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Η συμφωνία αυτή ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική τεχνογνωσία στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, ο όμιλος, μέσω της θυγατρικής του, ΤΕΡΝΑ, τοποθετείται στρατηγικά στη διαδικασία ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Τι αναμένει η Πειραιώς

Μεθαύριο Πέμπτη ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το 2025 η Τράπεζα Πειραιώς, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στο Business Plan 2026-2029 που θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο στις 5 Μαρτίου. Σύμφωνα με το report της Optima Bank Research, για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αναμένεται σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) στα 475 εκατ. ευρώ και ισχυρή ενίσχυση των προμηθειών στα 180 εκατ. ευρώ (+10% τριμηνιαίως). Παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες λόγω εφάπαξ δαπανών (εθελουσία έξοδος, ενσωμάτωση Εθνικής Ασφαλιστικής), τα καθαρά κέρδη τριμήνου εκτιμώνται στα 252 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο έτους, η Πειραιώς αναμένεται να εμφανίσει κέρδη 1,07 δισ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) 15%. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμώνται στα 0,81 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κερδοφορία παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η στρατηγική αναβάθμιση από την Εθνική Ασφαλιστική και η έναρξη της Snappi αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Με την αποτίμηση να παραμένει ελκυστική έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών και την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος στο 50%, η τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση στρατηγικής εξέλιξης.

Ώθηση στην οικονομία λόγω τουρισμού

Ο ελληνικός τουρισμός πέτυχε νέο ιστορικό υψηλό το 2025, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αγγίζουν τα 23,626 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων κατά 5,6%, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακός ήταν ο Δεκέμβριος, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 33% φτάνοντας τα 623 εκατ. ευρώ. Η δυναμική αυτή του τουριστικού κλάδου συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το σύνολο του έτους, το οποίο μειώθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 14,1 δισ. ευρώ. Παρά τη συνολική ετήσια βελτίωση, τα στοιχεία του Δεκεμβρίου έδειξαν μια επιδείνωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κυρίως λόγω της διεύρυνσης του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εξαγωγές. Ωστόσο, η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και η μείωση των πληρωμών για τόκους και μερίσματα λειτούργησαν εξισορροπητικά. Συνολικά για το 2025, η υποχώρηση των εισαγωγών αγαθών σε μεγαλύτερο βαθμό από τη μείωση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με το διευρυμένο πλεόνασμα στις υπηρεσίες, οδήγησε σε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα για την ελληνική οικονομία σε σχέση με το 2024.

Οι πραγματικοί ωφελημένοι από την Μελόνι

Πολλά γράφονται τις τελευταίες ημέρες για την αμφιλεγόμενη λύση της Ιταλίας στο ενεργειακό, η οποία όμως δεν αναμένεται να λάβει το «πράσινο φως» της Κομισιόν. Έτσι, αναρωτιέται κανείς ποιο είναι τελικά το όφελος. Υπάρχει, πάντως, ένα σκέλος της υπόθεσης που παράγει απτά αποτελέσματα ήδη από σήμερα, παρόλο που δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα το μέτρο. Οι προθεσμιακές τιμές του ηλεκτρισμού στην Ιταλία έχουν υποχωρήσει σε βάθος ενός έτους, ως αποτέλεσμα της ανησυχίας της αγοράς. Και αυτό είναι κάτι που οι έμποροι σίγουρα θα σπεύσουν να εκμεταλλευτούν, εξασφαλίζοντας από τώρα ποσότητες έναντι χαμηλής τιμής, ώστε να τις πουλήσουν αργότερα ακριβότερα. Πρόκειται επί της ουσίας για την ίδια πρακτική που συμβαίνει στο πετρέλαιο. Κατά την περσινή χρονιά, είδαμε τις ημέρες της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ παραγωγούς πετρελαίου να αντασφαλίζονται όταν εκτινάχθηκαν πρόσκαιρα οι τιμές του βαρελιού. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία σε μια, κατά τα άλλα, ήσυχη αγορά και αυτό συμβαίνει και τώρα, αλλά στον ηλεκτρισμό.