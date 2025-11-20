Στον Πιερρακάκη η Γκιλφόιλ την Παρασκευή

Τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, θα επισκεφθεί αύριο Παρασκευή η Αμερικανίδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης. Θα είναι η δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που η Γκιλφόιλ θα περάσει το κατώφλι του κτιρίου της οδού Νίκης, καθώς στις 18 Νοεμβρίου 2025 είχε συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο — δείγμα της έμφασης που δίνουν οι ΗΠΑ στην ελληνική οικονομία. Εξάλλου, η συνάντηση Πιερρακάκη – Γκιλφόιλ θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο δημοσιευμάτων του διεθνούς Τύπου που θέλουν τον Έλληνα ΥΠΟΙΚ να συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου του Eurogroup. Η στήλη πληροφορείται πως αυτή η πιθανή υποψηφιότητα στηρίζεται τόσο στην εντυπωσιακή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας όσο και στην εξαιρετικά θετική εικόνα που έχει σχηματίσει ο Πιερρακάκης σε ανώτερους ευρωπαϊκούς κύκλους.

Νέο κύμα ανατιμήσεων στα ακίνητα λόγω αύξησης των αμυντικών δαπανών

Ένα ακόμη κύμα ανατιμήσεων στη γη και στα ακίνητα περιμένουν κύκλοι της αγοράς, λόγω της επικείμενης αύξησης των δαπανών για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και των αμυντικών υποδομών, στο πλαίσιο του σχεδίου ReArmEU 2030. Οι περιοχές στις οποίες αναμένεται να καταγραφούν πρώτα οι αυξήσεις τιμών είναι ο Βόλος, η Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη και η Ελευσίνα, καθώς σε αυτές έχουν ανακοινωθεί πρωτοβουλίες επενδύσεων στην άμυνα, την ενέργεια κ.ά. Εκείνο που φοβούνται οι ίδιες πηγές είναι πως οι ανατιμήσεις θα εμφανιστούν πριν καν ανακοινωθούν συγκεκριμένες επενδύσεις – όπως συχνά συμβαίνει στη χώρα μας – διογκώνοντας περαιτέρω τη «φούσκα» των ακινήτων.

Γιατί δεν αρκούν οι ανακαινίσεις μεμονωμένων κατοικιών

Παραμένοντας στον χώρο των ακινήτων, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, με αφορμή τα νέα προγράμματα ανακαίνισης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της έλλειψης οικιστικών ακινήτων. Κι αυτό διότι τα προγράμματα αφορούν αποκλειστικά διαμερίσματα και όχι τις πολυκατοικίες στις οποίες αυτά ανήκουν. Ωστόσο, πολλά από τα δομικά προβλήματα των διαμερισμάτων προέρχονται από το σύνολο της οικοδομής και όχι από τα μεμονωμένα διαμερίσματα που θα ανακαινιστούν. Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν προβλέπονται προγράμματα συνολικής ανακαίνισης πολυκατοικιών. Συνεπώς, καλό είναι να κρατάμε «μικρό καλάθι» για τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της ανακαίνισης μεμονωμένων κατοικιών.

Νίκη για τους εγχώριους παίκτες το αμερικανικό «όχι» στον ΤΑΡ

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται αντίθετες στην εξαγωγή αζέρικου φυσικού αερίου από τον ΤΑΡ προς την Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής. Ο λόγος είναι ο φόβος ότι οι Αζέροι μπορεί να μεταφέρουν «μεταμφιεσμένο» ρωσικό αέριο μέσω του αγωγού. Εφόσον αυτό ισχύει, συνιστά σημαντική ώθηση για τους ελληνικούς παίκτες της αγοράς, τη στιγμή που εταιρείες όπως η ΔΕΠΑ και ο Άκτωρ έχουν ολοκληρώσει πρόσφατες συμφωνίες με τους Ουκρανούς. Πέραν της Ουκρανίας, η εξέλιξη είναι σημαντική και για τον εφοδιασμό της ευρύτερης περιοχής, καθώς οι Αζέροι στοχεύουν και σε εξαγωγές προς χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, δυνητικά θα απομείνει μεγαλύτερο τμήμα της «πίτας» διαθέσιμο για τους δικούς μας.

Τραπεζικά εμπόδια στις ράγες για το ψηφιακό ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ δείχνει πλέον να μπαίνει σε ράγες, καθώς μετά τις εξελίξεις στη Φρανκφούρτη στα τέλη Οκτωβρίου, υπάρχει πλέον σαφές χρονοδιάγραμμα για πιλοτική λειτουργία εντός του 2027. Και αφού το θέμα εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις δηλώσεις αξιωματούχων στην Ελλάδα και διεθνώς, αξίζει να τονιστεί ότι οι δυσκολίες δεν είναι μόνο τεχνικές αλλά και «πολιτικές». Η βασική αντίδραση προέρχεται από τις τράπεζες: σε όλες τις παρεμβάσεις των ενώσεών τους επισημαίνεται ότι ο κύριος κίνδυνος είναι η μεταφορά καταθέσεων από τις εμπορικές τράπεζες στα «πορτοφόλια» ψηφιακού ευρώ στην ΕΚΤ, γεγονός που θα οδηγούσε σε ακριβότερη χρηματοδότηση και λιγότερη πίστη προς την πραγματική οικονομία. Με άλλα λόγια, οι καθυστερήσεις φέρουν και έντονο στοιχείο ανταγωνισμού.

Κραυγή αγωνίας περιφερειών και δήμων

Τη δέσμευσή τους για πλήρη συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής στο μέτωπο της στέγασης εξέφρασαν εκπρόσωποι περιφερειών και δήμων κατά τη διάρκεια ημερίδας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ωστόσο, οι τοπικοί άρχοντες έστειλαν και ένα δεύτερο, πιο ανησυχητικό μήνυμα: ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μη μεταβληθούν οι κανόνες της Πολιτικής Συνοχής σε επίπεδο ΕΕ. Υπογράμμισαν μάλιστα πως η ανάγκη αυτή είναι μεγαλύτερη για την Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να προστατευτούν τα περιφερειακά προγράμματα». Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε «επικίνδυνη» τη συζήτηση που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, καθώς πλέον η Άμυνα θεωρείται προτεραιότητα εις βάρος των περιφερειών.

Τι φανερώνουν τα μεγέθη της Quest

Έναν όμιλο ανθεκτικό που επικεντρώνεται στις δραστηριότητες με τις υψηλότερες αποδόσεις φανερώνουν τα μεγέθη του ενιαμήνου της Quest. Σύμφωνα με αναλυτές, η αύξηση πωλήσεων κατά 10,1% και λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 13,4% σημαίνει διεύρυνση περιθωρίων, ενώ η ενίσχυση των κερδών προ φόρων κατά 17,8% δείχνει ισχυρή λειτουργική μόχλευση κρίσιμο στοιχείο για έναν όμιλο με διαφοροποιημένο αντικείμενο. Κομβική για το growth story της Quest υπήρξε η πώληση φωτοβολταϊκών 36,7 MW έναντι 36 εκατ. ευρώ, κίνηση που ενισχύει τη ρευστότητα και επιτρέπει στην εισηγμένη να δώσει έμφαση σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τομέας έργων Πληροφορικής (ICT) – η πραγματική μηχανή ανάπτυξης της Quest – ενίσχυσε τα κέρδη του κατά 28%, διαθέτοντας συμβάσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ. Η εμπορική δραστηριότητα επίσης ενισχύεται χάρη στη διανομή προϊόντων Apple και στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή Μπενρουμπή, ενώ η ACS επιστρέφει σε υγιείς ρυθμούς. Και μπορεί η καθαρή δανειακή θέση να κατέστη αρνητική (-1,5 εκατ. ευρώ) έναντι 82,1 εκατ. ευρώ όμως, η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος και στην εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή. Συνολικά, οι επιδόσεις δημιουργούν υπόβαθρο για EBITDA άνω των 100 εκατ. ευρώ και ενισχύουν το investment case της Quest ως πολυσχιδούς, αλλά με καλά περιθώρια κερδοφορίας εταιρείας τεχνολογίας και logistics.