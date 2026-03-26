Τα άκουσαν από τους αγρότες

Τα παράπονα των αγροτών άκουσαν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετέφεραν την αρχικά ανακοινωμένη ημερομηνία έναρξης του μέτρου επιδότησης κατά 15% στο κόστος των λιπασμάτων δύο εβδομάδες νωρίτερα, δηλαδή στις 15.03 αντί για τις 01.04. Ο λόγος για τον οποίο παραπονούνταν οι αγρότες είναι απλός, καθώς η 1η Απριλίου δεν ευθυγραμμίζεται με τον πραγματικό χρόνο των αγροτικών αναγκών. Σε πολλές καλλιέργειες οι πρώτες αγορές εισροών, αλλά και οι βασικές εργασίες της εαρινής περιόδου, ξεκινούν ήδη από τα μέσα Μαρτίου και όχι με την είσοδο του Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του κόστους για τους παραγωγούς είχε αρχίσει ήδη να συσσωρεύεται εκτός του αρχικού πλαισίου. Με τη μεταφορά της ημερομηνίας προς τα πίσω, το μέτρο καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της πραγματικής καλλιεργητικής περιόδου και περιορίζει τον κίνδυνο να μείνουν εκτός επιδότησης πρώιμες προμήθειες.

Ποιους δεν συμφέρει το fuel pass

Παράπονα όμως έχουν και οι οικογένειες, καθώς αισθάνονται ριγμένες στην πράξη από τη σύγκριση του fuel pass με το μέτρο για το diesel κίνησης, το οποίο αφορά σε μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο ως φθηνότερο από τη βενζίνη. Το fuel pass δίνει σταθερή ενίσχυση 50 ευρώ για όλο το δίμηνο στην Ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στη νησιωτική, ποσό που δεν επαρκεί ούτε για ένα γέμισμα και που στην πράξη μοιράζεται όταν ένα νοικοκυριό έχει δύο αυτοκίνητα. Αντίθετα, στο diesel η μείωση των 20 λεπτών το λίτρο περνά απευθείας στην αντλία και αυξάνει το όφελος όσο αυξάνεται η κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κινούνται περισσότερο, και κυρίως οι επαγγελματίες που κάνουν πολλά «γεμίσματα» μέσα στην εβδομάδα, βλέπουν αναλογικά μεγαλύτερη ελάφρυνση.

Ο Μανόλο και τα Ελληνικά Οινοποιεία

Ακόμη πιο δυναμικά στον επιχειρηματικό στίβο εισέρχεται ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ -γνωστός ως Μανόλο- εντάχθηκε στο μετοχικό σχήμα της Ελληνικά Οινοποιεία. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία οίνων, καθώς και στην εμφιάλωση και διάθεση φυσικού μεταλλικού νερού (Ιόλη). Κύριοι βραχίονες της είναι η οινοποιία Μπουτάρη, το κτήμα Scalarea στην Κρήτη και το κτήμα Σεμέλη. Κάπως έτσι, το celebrity branding στην Ελληνικά Οινοποιεία συνεχίζεται, δεδομένου ότι στους μετόχους της εταιρείας ανήκει η οικογένεια Αντετοκούνμπο. Ταυτόχρονα, η κίνηση Μανόλο, ο οποίος εκπροσωπεί τη νέα γενιά, έχει ευρύτερες διαστάσεις, εκπέμποντας μήνυμα εμπιστοσύνης για τις προοπτικές του πρωτογενού τομέα. Και βέβαια, η Ελληνικά Οινοποιεία μετατρέπεται σε πανίσχυρο πόλο που διαθέτει ιστορικά brands (Μπουτάρης, Cambas) και είναι σε θέση να ισχυροποιήσει το εξαγωγικό της προφίλ και την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά.

Διεθνής καριέρα για τον Γιώργο Μαργώνη

Σε…διεθνή ύδατα ξανοίγεται ο Γιώργος Μαργώνης, καθώς αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη Philip Morris International. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, σε μία ιδιαίτερα συμβολική χρονιά, κατά την οποία η εταιρεία συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνέπεια, τη δυναμική και το ηγετικό αποτύπωμα που έχει διαμορφώσει η Παπαστράτος και κατά τα τελευταία χρόνια. Υπό την ευθύνη του Γιώργου Μαργώνη και της Παπαστράτος θα βρίσκονται, πλέον, 12 χώρες των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εδραιώνοντας περαιτέρω το πεδίο αρμοδιότητας της Παπαστράτος σε περιφερειακό επίπεδο. Σημειώνεται ότι ο κ. Μαργώνης αποτελεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Παπαστράτος.

Εκσυγχρονίζονται τα τελωνεία της χώρας

Σε «νέας γενιάς» μετατρέπονται τα τελωνεία της χώρας. Η αρχή έγινε ήδη με την θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του πρώτου κινητού X-ray μηχανήματος που θα χρησιμοποιεί πολύ σύντομα η ΑΑΔΕ στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα. Ο εξοπλισμός εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, το οποίο ανέλαβε και υλοποιεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων κ.ά.) και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου σε κρίσιμους τομείς, όπως τα πετρελαιοειδή, τα καπνικά προϊόντα, ο καφές και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο project είναι ένα από τα πολυάριθμα που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πεδίο των ψηφιακών τεχνολογιών όπου και διευρύνει διαρκώς το αποτύπωμά του.

Παραμένει ισχυρό το ελληνικό διαβατήριο

Τη 15η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα ιθαγένειας και κατοικίας καταλαμβάνει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα του δείκτη The Henley Opportunity Index. Με συνολική βαθμολογία ευκαιριών (Total Opportunity Score) 59%, η χώρα παρουσιάζει μια εικόνα με έντονες αντιθέσεις. Ειδικότερα, το πιο δυνατό σημείο της χώρας είναι η οικονομική κινητικότητα με βαθμολογία 92/100 που την κατατάσσει στο ίδιο επίπεδο με τη Σιγκαπούρη (92) και το Ηνωμένο Βασίλειο (92). Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο δείκτη, η Ελλάδα σημειώνει ικανοποιητικές επιδόσεις στην ποιότητα ζωής (60) και στις προοπτικές απασχόλησης (57), τομείς που ενισχύουν την ελκυστικότητά της για ξένους επενδυτές και κατοίκους. Ωστόσο, υστερεί σημαντικά στους δείκτες που αφορούν την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου (49) και τη δυνατότητα άντλησης κερδών (48), δηλαδή αύξησης του εισοδήματος με βάση την άνοδο των απολαβών σε σχέση με τον πληθωρισμό.

Αυξάνονται και τα μπλε τιμολόγια

Η νέα ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα και στον εγχώριο κλάδο του ηλεκτρισμού. Ενδεικτικό είναι ότι αρκετοί προμηθευτές έχουν αναπροσαρμόσει έντονα προς τα επάνω τις τιμές των σταθερών τους τιμολογίων, καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν την οικονομική τους θέση. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα εταιρείας που πρόσφερε μπλε συμβόλαιο προ μερικών μηνών στα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στη συνέχεια το ανέβασε στα 11,5 και πλέον βρίσκεται στα 16 λεπτά!

Καμία πρόοδος στο καλώδιο με Κύπρο

Μήνες μετά την προαναγγελία νέων μελετών βιωσιμότητας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου επιβεβαίωσε ότι ακόμα δεν έχουν παραδοθεί στην κυβέρνηση, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Έτσι, το έργο δείχνει να έχει βαλτώσει για τα καλά, ενώ δεν είναι σαφές ακόμα και το αν έχουν ανατεθεί οι σχετικές μελέτες και σε ποιον διεθνή οίκο.