Τα EV “made in Europe” δεν ξεσήκωσαν το Ευρωκοινοβούλιο

Δεν ενθουσιάστηκαν οι Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές με τις χθεσινές εξαγγελίες της προέδρου της Κομισιόν, στο πλαίσιο της ομιλίας της για την «Κατάσταση της Ένωσης», σχετικά με τη στήριξη σε (οικονομικά) «προσιτά» ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πηγές της στήλης που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου παρατήρησαν ότι ελάχιστα από τα μέλη χειροκρότησαν. Μάλιστα, αναφέρουν πως ούτε οι ευρωβουλευτές της πολιτικής ομάδας της (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – EPP) δεν έδειξαν ενθουσιασμό. Ελάχιστοι επίσης χειροκρότησαν τις εξαγγελίες περί προσιτών ενεργειακών τιμών. Αντίθετα, έντονα θετική ήταν η ανταπόκριση στην εξαγγελία για την προσιτή στέγη.

Κατανάλωση – βιομηχανία: συγκοινωνούντα δοχεία

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία Ιουλίου της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανική παραγωγή. Παρά το γεγονός ότι καταγράφεται μικρή μείωση κατά 0,5%, η εικόνα συνολικά δεν είναι κακή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως η σύγκριση γίνεται με την περσινή πολύ υψηλή βάση του 10,2% (base effect). Ωστόσο, σημάδια αδυναμίας εμφανίζονται στους κλάδους καταναλωτικών ειδών, περισσότερο από ό,τι σε άλλους πιο «βαριούς» κλάδους. Στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών, καπνού, ρούχων, δερμάτινων ειδών και επίπλων καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις παραγωγής.

Τα ανοιχτά «παράθυρα» για τον φόρο ενοικίων

Ανελαστικής φύσης είναι και η στέγη, γι’ αυτό και η κυβέρνηση στη ΔΕΘ ξεδίπλωσε μια ολόκληρη βεντάλια μέτρων για το ζήτημα. Ένα από αυτά είναι και η μείωση του φόρου εισοδήματος από ενοίκια. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, εφόσον αρχίσουν να δηλώνονται τα πραγματικά ενοίκια από τους ιδιοκτήτες και αποκαλυφθεί η φορολογητέα ύλη σε ρεαλιστική βάση.

Τα ανοιχτά ζητήματα, ωστόσο, είναι περισσότερα από ένα. Εκκρεμεί από το οικονομικό επιτελείο να αποσαφηνίσει μια σειρά λεπτομερειών. Για παράδειγμα: ποιος είναι ο ποσοτικός στόχος που, αν επιτευχθεί, θα οδηγήσει σε νέα μείωση του φόρου; Έχει οριστεί; Αν, φερ’ ειπείν, ο στόχος τοποθετηθεί στο 5%, τότε μια αύξηση 4,5% δεν θα οδηγήσει σε ελάφρυνση; Επιπλέον, ποιο είναι το «σημείο μηδέν» από το οποίο ξεκινά να μετρά η πρόοδος στις δηλώσεις ενοικίων;

Εκτός ταμείου ανάκαμψης το Απόλλων των €100 εκατ.

Τα χρονικά περιθώρια του Ταμείου Ανάκαμψης στενεύουν επικίνδυνα, με ορατή την απειλή κάποια από τα κυβερνητικά προγράμματα να μείνουν εκτός. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα 100 εκατ. ευρώ για την πρώτη φάση του προγράμματος «Απόλλων», που έχει στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για ευάλωτους καταναλωτές μέσω ΑΠΕ και αποθήκευσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο κονδύλι έχει πλέον απενταχθεί λόγω της καθυστέρησης στην εκκίνηση του προγράμματος. Πλέον, τα έργα θα προχωρήσουν με αποκλειστική χρηματοδότηση από τους επενδυτές.

Δεύτερο στοίχημα είναι η έγκαιρη υλοποίηση των επιδοτούμενων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες των τριών διαγωνισμών των προηγούμενων ετών. Το πρώτο κύμα θα έπρεπε να είναι έτοιμο προς λειτουργία μέσα στον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι επενδυτές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τα έργα, επικαλούμενοι προσκόμματα που σχετίζονται με την αδειοδότηση και την εφοδιαστική αλυσίδα και έχουν ζητήσει παράταση.

Αζέρικη «σφήνα» στο φυσικό αέριο της Β. Μακεδονίας

Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν, SOCAR, σχεδιάζει να εφοδιάσει με αέριο την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας μέσω μεταφοράς ποσοτήτων CNG με φορτηγά από τη Βουλγαρία. Η κίνηση αυτή γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία υλοποιείται ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, στον οποίο οι ελληνικοί όμιλοι ποντάρουν για την αύξηση των πωλήσεών τους. Το έργο βρίσκεται σε ώριμο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Τιμή-στόχος €27,40 για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τιμή-στόχο 27,40 ευρώ δίνει σε ανάλυσή της Pantelakis Securities στην τιμή της μετοχής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ανακοίνωσε, χθες, εντυπωσιακές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο. Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση «υπεραπόδοσης», κάνοντας λόγο για σημαντικά περιθώρια ανόδο, με την μετοχή να αποτελεί επενδυτική ευκαιρία. Κι αυτό λόγω του προφίλ σταθερών εσόδων και κερδών που δημιουργούν οι παραχωρήσεις, τομέας που πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω, εάν λάβουμε υπόψη ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα παραδοθεί στον όμιλο η Εγνατία Οδός. Η προσθήκη του οδικού άξονα που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου, η έναρξη κατασκευής του ΒΟΑΚ και η λειτουργία της νέας μονάδας φυσικού αερίου, εκτιμάται ότι θα αποφέρει λειτουργικά κέρδη 181 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή.

Επιστροφή στα κέρδη για Redex

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη της Redex το 2024, σε σύγκριση με το 2023, με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων να επιστρέφει στην κερδοφορία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 68,1 εκατ. ευρώ, έναντι 80,2 εκατ. το 2023, με το μικτό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 11,3 εκατ. ευρώ, από ζημίες 4,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €8,8 εκατ., έναντι ζημιών 6,4 εκατ. ευρώ το 2023. Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε σε 51,1 εκατ. από 46 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 24,8 εκατ. από 16,2 εκατ. ευρώ το 2023. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 26,3 εκατ. από 29,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που βελτιώνει την κεφαλαιακή διάρθρωση. Οι προοπτικές εκτιμάται ότι είναι θετικές για τη Redex, η οποία έχει εξασφαλίσει σημαντικές συμβάσεις των οποίων το ύψος διαμορφώθηκε σε 27,55 εκατ. ευρώ.

Συγκρατημένα αισιόδοξη η Autohellas

Συντηρητικά αισιόδοξη παραμένει για το δεύτερο μισό του έτους η διοίκηση της Autohellas, κυρίως λόγω της διαφαινόμενης επέκτασης της τουριστικής σεζόν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο καθώς και του πλάνου ενίσχυσης των χειμερινών μηνών. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής δείχνουν να ενισχύονται για άλλη μια χρονιά και αναμένεται να είναι το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων μηνών, αναφέρει η Autohellas στην οικονομική έκθεση ‘α εξαμήνου. Εκτιμά ακόμη ότι ο ρυθμός ανάπτυξης και η ζήτηση για μακροχρόνιες μισθώσεις θα παραμείνουν σταθεροί και στο β΄ εξάμηνο του 2025.