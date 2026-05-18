Τα φοροέσοδα δεν είναι πανάκεια

Η ελληνική κοινωνία έχει εμπεδώσει πλέον πως εξαιτίας του παραγωγικού μας μοντέλου, το βάθος και η έκταση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων εξαρτώνται πλήρως από την απόδοση των φορολογικών εισπράξεων. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η δυναμική των φοροεσόδων παραμένει εύθραυστη, παρά το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του τετραμήνου. Τον Ιανουάριο και στο πρώτο δίμηνο τα καθαρά φορολογικά έσοδα, χωρίς την Εγνατία, ήταν αισθητά κάτω από τον στόχο. Τον Μάρτιο η εικόνα βελτιώθηκε, ενώ στο τετράμηνο η απόκλιση περιορίστηκε στα 39 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση Εγνατίας και Ελληνικού. Τα στοιχεία δείχνουν πίεση κυρίως σε ΦΠΑ και ειδικούς φόρους ενεργειακών προϊόντων στην αρχή της χρονιάς, γι’ αυτό και το επόμενο δίμηνο αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να εξακριβώσουμε την πραγματική εικόνα της αγοράς και του προϋπολογισμού.

Τα εύσημα του ΔΝΤ

Στον αντίποδα, η ΑΑΔΕ και το οικονομικό επιτελείο απέσπασαν τα εύσημα του ΔΝΤ για τη φορολογική μεταρρύθμιση και ειδικότερα τη σταθεροποίηση των εσόδων μετά το 2010, τη θεσμική θωράκιση με την ανεξαρτητοποίηση της φορολογικής αρχής και την ψηφιακή μετάβαση από το 2018 και μετά. Η δεύτερη σκέψη, ωστόσο, είναι αν αρκεί μια καλύτερη «εφορία» από μόνη της για να κρατήσει ψηλά τα έσοδα και έτσι τον προϋπολογισμό. Σε μια τελική ανάλυση, η απόδοση θα κριθεί και από την πορεία της οικονομίας, δηλαδή από την κατανάλωση και τις συναλλαγές, τους μισθούς και την απασχόληση, τις επιχειρήσεις και την κερδοφορία. Γι’ αυτό το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο καλύτερα δουλεύει η ΑΑΔΕ, αλλά αν η ανάπτυξη θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη φορολογική βάση.

Ολοκληρώνεται το «ψηφιακό γεφύρι της Άρτας»

Όλα δείχνουν ότι το «ψηφιακό γεφύρι της Άρτας» του ελληνικού Δημοσίου οδεύει επιτέλους προς την ολοκλήρωσή του. Το εμβληματικό έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο άρχισε να σχεδιάζεται τουλάχιστον από το μακρινό 2009, πέρασε από συμπληγάδες γραφειοκρατίας και ενστάσεων για σχεδόν μία δεκαετία. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο φθινόπωρο του 2018 για να αρχίσει να συζητείται η ουσιαστική επανεκκίνησή του. Σήμερα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιάντση, Γενικό Διευθυντή Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας (του φορέα που «τρέχει» το έργο), η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ πλησιάζει το 70% με σαφή στόχο να ξεπεράσει σύντομα το 80%, ενώ πρόθεση των αρμοδίων είναι να έχει ολοκληρωθεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2027. Αυτό το γιγαντιαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αποτελεί ένα παζλ με δεκάδες επιμέρους συμβάσεις και απαιτεί έναν εξαιρετικά σύνθετο συντονισμό μεταξύ αναδόχων, υπουργείων και δημόσιων φορέων. Δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένα δύσκολο και πολύπαθο εγχείρημα· η χρησιμότητά του, όμως, είναι αδιαμφισβήτητη για τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Αρκεί να σκεφτούμε ότι παλαιότερες εκτιμήσεις τοποθετούν την εξοικονόμηση κόστους για το Δημόσιο –χάρη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ– από 100 έως 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Πλέον, στην Κοινωνία της Πληροφορίας δρομολογούν το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΙ, που αναμένεται να ακολουθήσει μετά το 2028.

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ

Όλα «κλείδωσαν», όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για την έναρξη αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το Ενημερωτικό Δελτίο θα οδηγηθεί, ενδεχομένως, σήμερα για έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ώστε να ανοίξε το βιβλίο προσφορών. Εάν επαληθευθούν οι πληροφορίες, η ανώτατη τιμή διάθεσης θα είναι τα 19,75 ευρώ, όσο, δηλαδή, «έκλεισε» η μετοχή τη Δευτέρα. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο όμιλος τοποθετούνται σε ελαφρώς περισσότερα από 4 δισ. ευρώ και θα τροφοδοτήσουν το επενδυτικό πλάνο ύψους 24 δισ. της ΔΕΗ. Σημειωτέον ότι η ζήτηση εκτιμάται σε περίπου 10 δισ. ευρώ.

Τι «βλέπουν» οι αναλυτές για Aegean

Αύξηση λειτουργικών κερδών προβλέπουν οι αναλυτές της Optima Bank για την Aegean, η οποία ανακοινώνει τα οικονομικά μεγέθη της αύριο Τρίτη μετά το «κλείσιμο» της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η χρηματιστηριακή διατηρεί για την ΑΡΑΙΓ σύσταση «buy», διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 14,70 ευρώ. Προβλέπει ήπια ενίσχυση του κύκλου εργασιών στα 321 εκατ. (+4,9% σε ετήσια βάση), χάρη στη σταθερή αύξηση της χωρητικότητας και την ανθεκτική ζήτηση στους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η συνολική επιβατική κίνηση εκτιμάται αυξημένη κατά 4,4%, φτάνοντας τα 3,23 εκατ. επιβάτες, ενώ ο συντελεστής πληρότητας αναμένεται στο 80,8%. Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,9%, αγγίζοντας τα 281,7 εκατ., λόγω υψηλότερων παροχών στο προσωπικό και αυξημένων δαπανών συντήρησης του διευρυμένου στόλου. Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) τοποθετούνται σε σε 45,8 εκατ. (+4,5%), με το περιθώριο EBITDA σταθερό στο 14,3%. Ωστόσο, η Optima Bank «βλέπει» τις καθαρές ζημιές ‘α τριμήνου -26,2 εκατ. έναντι ζημιών -6,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η υποχώρηση αυτή, εκτός του ότι σχετίζεται με το γεγονός ότι το ‘α τρίμηνο είναι αδύναμο για τις αερομεταφορές- αποδίδεται κυρίως σε συναλλαγματικές ζημιές ύψους 8 εκατ. ευρώ από την ενίσχυση του δολαρίου, έναντι κερδών 8,3 εκατ. πέρυσι, καθώς και στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Για το υπόλοιπο του έτους, η Optima Bank διατηρεί επιφυλακτικά θετική στάση: η επέκταση του δικτύου, η νέα συνεργασία με την Air China και οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων ενδέχεται να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Σε νέα κατεύθυνση το ελληνικό drill baby, drill;

Αρκετές κυβιστήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην ενεργειακή πολιτική ως αποτέλεσμα της προεδρίας Τραμπ. Στη χώρα μας, από εκεί που είχαμε σημαία την πράσινη ανάπτυξη, η κυβέρνηση πλέον βάζει σε πρώτο ρόλο την ενεργειακή ασφάλεια και στηρίζει την εγχώρια παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Μέχρι στιγμής, διακηρυγμένος στόχος ήταν ότι θα αναζητήσουμε μόνο φυσικό αέριο μέσω των σχετικών ερευνών που έχουν αναλάβει μεγάλοι όμιλοι, όπως οι ExxonMobil και Chevron. Έτσι, προκύπτει το ερώτημα αν υπάρχει περιθώριο για μια ακόμη κωλοτούμπα ώστε να επιτραπεί και η παραγωγή πετρελαίου σε περίπτωση που εντοπιστούν αποθέματα. Από την πλευρά του, ο κλάδος θα ήταν θετικός απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, αν κρίνουμε και από την πρόσφατη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της HELLENiQ Energy, Ανδρέα Σιάμισιη: Μιλώντας για την κρίση της Μέσης Ανατολής και τις κινήσεις του ομίλου ώστε να εξασφαλίσει εφοδιασμό, αστειεύτηκε λέγοντας ότι «μόλις ανακαλύψουμε πετρέλαιο στην Ελλάδα δεν θα χρειάζεται πλέον να φέρνουμε από τις άλλες χώρες».

Νομική συνδρομή αναζητά η ΡΑΑΕΥ

Σε νομικό γραφείο θα αναθέσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) τη νομική της εκπροσώπηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενόψει των προσφυγών που έχουν καταθέσει δήμοι της Αττικής σχετικά με τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Όπως εξήγησε πρόσφατα η Αρχή, το νομικό της τμήμα είναι υποστελεχωμένο και οι προθεσμίες για την υποβολή απόψεων βάσει της νέας δικονομίας του ΣτΕ είναι ασφυκτικές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ανάθεση.

Νέα προκήρυξη για το data center της ΔΕΗ

Δεύτερη κατά σειρά προκήρυξη εξέδωσε η ΔΕΗ σχετικά με το data center που σχεδιάζει στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια ακόμη πρόσκληση προς την αγορά, ώστε να εντοπιστούν σε πρώτη φάση πάροχοι τεχνολογίας και εξοπλισμού που θα προμηθεύσουν μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς και άλλα κρίσιμα ηλεκτρικά συστήματα για την ενεργειακή τροφοδοσία του data center. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση ή τελική επενδυτική απόφαση εκ μέρους του ομίλου. Πάντως, η διοίκηση έχει δηλώσει ότι αναμένει να τη λάβει ως τα τέλη του φετινού έτους. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με hyperscalers για να κλείσουν οι απαραίτητες συμφωνίες.