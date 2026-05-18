Με το μήνυμα ότι «την ιστορία την γράφουν οι παρόντες» που ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρη αιχμή για τους δύο απόντες πρώην πρωθυπουργούς τον Κώστα Καραμανλή που αρνήθηκε να παραβρεθεί και τον Αντώνη Σαμαρά που τον διέγραψε ο ίδιος μετά την σκληρή κριτική που του άσκησε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της ΝΔ. Έριξε το βάρος του στον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων της ΝΔ που της έδωσαν την αυτοδυναμία το 2019 και το 2023 και κάλεσε «σε δράση τώρα». Επανέλαβε μεν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 αλλά τουλάχιστον δύο φορές δήλωσε «μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, από αύριο, η θέση όλων είναι έξω, στην αγκαλιά της κοινωνίας, για την Ελλάδα του 2030».

Με το βλέμμα στις εκλογές

Κανένα σενάριο εκλογών δεν έκλεισε κατά τη γνώμη μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε το προεκλογικό λάκτισμα με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αν δεν έρθουν δικογραφίες μέχρι τον Σεπτέμβριο και το καλοκαίρι έχει θετικό πρόσημο στο τουριστικό ΑΕΠ και δεν καεί η μισή Ελλάδα δεν αποκλείεται να πάει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Πριν ανοίξει η βουλή. Άλλο τα ρεπορτάζ κι άλλο οι δικογραφίες στη Βουλή. Το ενδεχόμενο να βρεθεί η ΝΔ με 40-50 άρσεις ασυλίας βουλευτών δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η ΔΕΘ προσφέρεται για παροχές όποτε ο Σεπτέμβριος είναι ένας ενδιαφέρων μήνας. Αν έρθουν δικογραφίες το Καλοκαίρι πάμε για το 2027 και ότι προκύψει. Το δίλημμα σε κάθε περίπτωση θα είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας, ή Καρυστιανού κλπ» και είναι πραγματικό δεν είναι στον αέρα. «Δεν αναμετριόμαστε με τον κανένα». Το ερώτημα που έθεσε αρκετές φορές ήταν «αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει» εννοώντας ποιος μπορεί να διαχειριστεί μια μεγάλη εθνική κρίση εκτός από τον ίδιο με την εμπειρία που έχει σήμερα.

Διαζύγιο με ρίσκο

Το ιστορικό βίντεο στην έναρξη του συνεδρίου για πρώτη φορά στην ιστορία της ΝΔ δεν είχε τους πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς. Κοντά στα ξερά κάηκαν και τα χλωρά. Μόνο ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε περίοπτη θέση. Καραμανλής ο νεότερος και Σαμαράς δεν αναφέρθηκαν καν. Εξ ανάγκης προφανώς απαλείφθηκαν και οι άλλοι (Μητσοτάκης, Έβερτ κα). Υπήρξαν φωνές από το βήμα του συνεδρίου και στους γύρω χώρους του συνεδριακού κέντρου ότι «δεν περισσεύει κανένας», «να γίνουν κινήσεις να επανέλθουν οι πρώην πρωθυπουργοί» κλπ. Υπάρχει μια αγωνία στη ΝΔ για τις εκλογές. Ήταν φανερό στα πηγαδάκια.

Ψάχνει γραφεία

Ο Αντώνης Σαμαράς ψάχνει γραφεία όπως πληροφορήθηκε η στήλη. Στο κέντρο της Αθήνας. Έχει το προσωπικό του πολιτικό γραφείο στη Δημοκρίτου, κάνει συναντήσεις στο πατρικό του στη Μουρούζη όπου διατηρεί επίσης γραφείο και κάνει πολλά ραντεβού σε εστιατόρια και καφέ του Ψυχικού και της Κηφισιάς. Τις τελευταίες μέρες ψάχνει έναν μεγάλο χώρο. Ψάχνει και στην Πλάκα, κοντά στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο Σαμαρά. Έχει πολλούς φίλους. Κάποιοι του πρότειναν χώρους που διαθέτουν οι ίδιοι στο κέντρο και είναι άδειοι τώρα. Ο ίδιος πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές το 2027, μετά το Εφετείο για τις υποκλοπές που αρχίζει τον Δεκέμβριο.

Πολλές επαφές

Οι πολιτικοί του φίλοι δίνουν την εικόνα ενός non stop Σαμαρά. Βλέπει και «σαμαρικούς» ή άλλους απογοητευμένους βουλευτές που φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν χωρίς πάντως να μοιράζει θέσεις σε ψηφοδέλτια. Τον πιέζουν συνομιλητές του να κάνει κόμμα Ελάχιστοι γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις του αν και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Πολλά βράδια βρίσκεις τον πρώην πρωθυπουργό να τρώει στο «49» στο Κολωνάκι παρέα με τον Μίλτο Χρυσομάλλη, τον εξ απορρήτων του Νίκο Τσιούτσια και άλλα στελέχη.

Κοντά με Δένδια

Ένα βράδυ έμαθα ότι στο διπλανό «L’abreuvoir» έτρωγε ο Νίκος Δένδιας αλλά δεν μίλησαν γιατί δεν ήξερε ο ένας που βρίσκεται ο άλλος. Διατηρούν σχέσεις και ο υπουργός Άμυνας έκανε αναφορά στην κυβέρνηση Σαμάρα, στο συνέδριο, όταν συνέλαβαν την Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος ήταν τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης. Μου έστειλαν και μια φωτό του πρώην πρωθυπουργού με έναν κύριο με λευκά μαλλιά (δεν τον αναγνώρισα) να πίνουν καφέ στο Sablo, την προηγούμενη Πέμπτη. Ο δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρης Γιάνος στην ομιλία του στο συνέδριο χαρακτήρισε λάθος την διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού. «Οι διαφορές δεν λύνονται με διαγραφές ή διαμεσολαβητές, λύνονται με απευθείας συνάντηση, ένα τηλεφώνημα» τόνισε. «Είναι πλήγμα που πρέπει να κλείσει». Ρώτησα αν αυτό εκφράζει και τον πρώην πρωθυπουργό αλλά μου είπαν ότι αυτή είναι η γνώμη του δικηγόρου του, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Ηγετικό μανιφέστο

Μετά από μια σιωπή που απογοήτευσε όσους τον ήθελαν να βγαίνει μπροστά, ο Νίκος Δένδιας έκανε ηγετική εμφάνιση στο συνέδριο. Αν και μίλησε «την ώρα του φαγητού» (ήταν να μιλήσει στις 12 και τελικά μίλησε αργά το μεσημέρι) είχε αρκετούς συνέδρους η αίθουσα. Τον περίμεναν στελέχη για να τον επευφημήσουν και την πρώτη μέρα του συνεδρίου κατά την άφιξη του.

Επίθεση φιλίας σε βουλευτές

Ο Νίκος Δένδιας έκανε επίθεση φιλίας στους βουλευτές που στην πρόσφατη ΚΟ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το επιτελικό κράτος. «Με την ψήφο τους είμαστε Υπουργοί» ανέφερε στο συνέδριο. «Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία. Έχουν ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο». Για τη ΝΔ δήλωσε ότι «δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η ΝΔ δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών, στο Κράτος Δικαίου».

Ηχηρή καμπάνα

Χτύπησε ηχηρή καμπάνα για τους ψήφους που μειώθηκαν στις ευρωεκλογές από 2.407.000 σε 1.125.000. «Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι» τόνισε. Υπήρξαν και σύνεδροι που γκρίνιαξαν διότι οι δημόσιες απόψεις Δένδια χαλάνε το αφήγημα της ενότητας. Η παρουσία του ήταν ένα ηχηρό παρών για την επόμενη μέρα. Δεν είναι, όμως, θιασώτης των εν κινήσει σεναρίων.

Ο ψηλός

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κέρδισε την πρωτιά στις σέλφι που του ζητούσαν σύνεδροι και τις αγκαλιές των μεγαλύτερης ηλικίας νεοδημοκρατών που προσήλθαν στο συνέδριο. «Ο πυρσός είναι το εμείς και όχι το εγώ», «το συνέδριο να είναι η απαρχή μιας εκστρατείας για να κερδίσει ξανά η Ν.Δ. με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη» δήλωσε.

«Χορηγός»

Απρόσκλητος, χωρίς να είναι σύνεδρος ή να έχει μια διαπίστευση ήρθε στο συνέδριο της ΝΔ την πρώτη μέρα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Στελέχη που είχαν ειδοποιηθεί και τον περίμεναν του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Συνεργάτες του πρωθυπουργού ενοχλήθηκαν από την θορυβώδη είσοδο του στη μεγάλη αίθουσα. Ακούστηκαν και πολλοί ψίθυροι μεταξύ των συνέδρων «τι θέλει κι έρχεται και προκαλεί», «μας έκανε μεγάλη ζημιά με τις υποκλοπές» κλπ. Κυκλοφόρησε επίσης ότι ήταν ο «χορηγός» (χρηματοδότης) στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ, στο Γουδί από όπου πέρασαν πάνω από 1000 άτομα – ανάμεσά τους και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Οι κινήσεις Δημητριάδη ερμηνεύτηκαν ως ένα ακόμη μήνυμα στο Μαξίμου ότι έχει μια επιρροή στη ΝΔ στην οποία ποντάρουν βουλευτές και υπουργοί που θέλουν να επανεκλεγούν, αλλά και ως προειδοποίηση ότι δεν θα δεχθεί να τον απομονώσουν και να τον «κάψουν» με τις υποκλοπές.