ΝΤΙΝ Οι ευχές μας στη Βιέννη με την ελπίδα ότι ο Akylas θα το φέρει. Αλλά ακόμα και αν ο νεαρός καλλιτέχνης δεν καταφέρει να κερδίσει την πρώτη θέση, έχει καταφέρει με τον χαρακτήρα και τη στάση του να κερδίσει τις καρδιές μας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας και ας απολαύσουμε αύριο τον μεγάλο τελικό, το τηλεοπτικό προϊόν με άρωμα… τραγουδιού. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Η θετική διάθεση και ανταπόκριση μεγάλης μερίδας του κοινού απέναντι στη φετινή μας συμμετοχή αποτυπώνεται και στα νούμερα τηλεθέασης του τηλεοπτικού προϊόντος, με την ΕΡΤ να σημειώνει υψηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης, ακόμα και με την εκπομπή «Eurovision Night», που κάνει πράξη το “η τηλεθέαση «αγιάζει» την προχειράντζα…!” Από τη μία η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, που έχουν ρίξει εμφανώς πολλή δουλειά και αγάπη γι’ αυτό που έχουν αναλάβει, και από την άλλη η συγκεκριμένη εκπομπή… με τη σύγκριση να είναι αναπόφευκτη! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αν και θα ήθελα να αποφύγω να αναφερθώ στη «στρατηγική» της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δεν μπορώ να μη σταθώ στην πολύ σωστή μεν επιλογή της Μπέττυς Μαγγίρα για την παρουσίαση των εκπομπών, η οποία όμως, όταν έκλεισε για το Greece’s Next Top Model, τους άφησε στα κρύα… της τηλεοπτικής πασαρέλας. Δεν ξέρω αν στο ραδιομέγαρο έχουν… γυρίσει και το άλλο μάγουλο, αλλά ούτε και αν έχουν διαπιστώσει ότι έχουμε αίθριο καιρό και… δεν βρέχει! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η δημόσια τηλεόραση έχει ακόμα αρκετές και σημαντικές εκκρεμότητες για το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν, τις οποίες φαίνεται πως έχουν αφήσει στην άκρη για να απολαύσουν το εορταστικό Γιουροβιζιονικό κλίμα… και τηλεθέαση, βεβαίως βεβαίως. Βέβαια, στη συνέχεια έρχεται το Μουντιάλ, οπότε επιβάλλεται, αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού τραγουδιού, να ασχοληθούν σοβαρά… γιατί αλλιώς θα αποδειχθεί πως κάποιοι βλέπουν ως «πανηγυράκι» τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Προς το παρόν, όσα πρόσωπα δεν έχουν κλείσει ακόμα για την επόμενη σεζόν «ακούγεται» ότι θα πάνε στην ΕΡΤ. Βέβαια, όλη αυτή η «ονοματολογία» είναι σεναριολογία, γιατί όπως ανέφερα δεν έχει γίνει ακόμα καμία σοβαρή επαφή και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από την επόμενη βδομάδα… αν και εφόσον οι ιθύνοντες της ΕΡΤ έχουν ξεκουραστεί από τη Γιουροβιζιονική φιέστα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Στα σενάρια με την πολυπληθή και ευφάνταστη ονοματολογία για εκπομπές στην ΕΡΤ, απουσιάζουν αυτοί που έχουν κλείσει, όπως η Modern Cinderella, που η ίδια με δηλώσεις της μάς έχει (προ)ειδοποιήσει πως δεν έχει κάνει συμβόλαιο με το ΟΡΕΝ μόνο για την τρέχουσα σεζόν. Οπότε θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν να κάνει… εξΩνυχιστικές συνεντεύξεις, όπως αυτή που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, δεν είναι ορθογραφικό λάθος, γιατί πράγματι η ινφλουένσερ έκανε εξω-νυχιστική συνέντευξη σε καλεσμένη της, η οποία… αποκάλυψε τι συμβαίνει με τα νύχια του ποδιού της. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Τι να πω; Καλή δύναμη, τηλεόραση, καλή αντοχή, τηλεθεατή…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ