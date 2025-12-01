Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Πίσω από τα θετικά σενάρια για χρέος και ανάπτυξη, η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου που συνοδεύει τον ΠΔΠ 2026 – 2029 υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα παραμένει «κολλημένη» σε παθογένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παραγωγικότητα και πραγματικοί μισθοί συγκαταλέγονται στους χαμηλότερους της Ευρώπης, το δημόσιο χρέος παραμένει το υψηλότερο παρά τη μείωση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν ξεπερνά το 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ανεργία και έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναδεικνύουν μια οικονομία περιορισμένης αντοχής. Η δημόσια διοίκηση παραμένει αναποτελεσματική και οι επενδύσεις ασθενείς. Η έκθεση σημειώνει ότι χωρίς ενίσχυση των διαρθρωτικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων η αναπτυξιακή δυναμική δεν μπορεί να διατηρηθεί.

Η πραγματικότητα για τις επενδύσεις

Παρά τις προσδοκίες για «τσουνάμι» παραγωγικών επενδύσεων, η πραγματικότητα είναι πιο περιοριστική. Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο ΕΝΑ, οι προβλέψεις προϋπολογισμών για αυξήσεις άνω του 15% έχουν κατ’ επανάληψη διαψευστεί, με την πραγματική δυναμική να παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα. Ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ κινείται γύρω στο 16%, κοντά στον «πάτο» της ΕΕ. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η ποιότητα των επενδύσεων: η αύξηση προέρχεται κυρίως από τις κατασκευές, ενώ παραγωγικός εξοπλισμός, τεχνολογία και καινοτομία υπολείπονται. Έτσι, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η τρέχουσα επενδυτική «άνθηση» μπορεί να στηρίξει μακροχρόνια ανάπτυξη και ουσιαστική σύγκλιση με την Ευρώπη.

Το growth story των ελληνικών τραπεζών

Ξεκάθαρα θετικό είναι το αφήγημα της Goldman Sachs για τις ελληνικές τράπεζες. Οι νέες τιμές-στόχοι του οίκου τοποθετούνται στα 4,20 ευρώ για την Alpha, 15,10 ευρώ για την Εθνική, 8 ευρώ για την Πειραιώς και 3,5 ευρώ για τη Eurobank, με περιθώριο ανόδου 15% για την Alpha και 11% για Εθνική και Πειραιώς, έναντι οριακά αρνητικού περιθωρίου για τη Eurobank. Παρά τη μείωση περίπου 3% στις εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή για το 2025, λόγω χαμηλότερου trading και ηπιότερης αύξησης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, η επενδυτική τράπεζα αναβαθμίζει τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της (2027–2029) κατά περίπου 1%. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές: ο κλάδος διαπραγματεύεται στις 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία 2026 για δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 14%, έναντι 1,4 φορές και 15% αντίστοιχα στην Ευρώπη.

Συνωστισμός… εισηγμένων στο Λονδίνο

Επί διημέρου, αρχής γενομένης σήμερα, στελέχη 42 εισηγμένων εταιρειών θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ξένους επενδυτές και θεσμικούς στο πλαίσιο του 4ου Greek Investment Conference, που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «παρών» δίνουν οι περισσότερες εισηγμένες υψηλής και μέσης κεφαλαιοποίησης, μεταξύ των οποίων ο ΟΤΕ, ο ΟΠΑΠ, η Aegean, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Motor Oil, η Metlen, η Jumbo, οι συστημικές τράπεζες, η Alter Ego και η AustriaCard. Τη συμμετοχή τους στο συνέδριο έχουν επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Πιερρακάκης, γεγονός που ενισχύει το ειδησεογραφικό ενδιαφέρον. Το συνέδριο αναμένεται να αποδώσει ειδήσεις, τόσο σε επίπεδο επενδυτικού κλίματος όσο και ως προς τις προοπτικές των ελληνικών ομίλων για το 2025.

Πού βρίσκεται το ζουμί στους υδρογονάνθρακες

Πολλοί αναρωτιούνται ποια θα είναι τα έσοδα του Δημοσίου από την όποια παραγωγή υδρογονανθράκων, με αφορμή την αποστολή της σύμβασης με τη Chevron στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο νόμος προβλέπει φόρο εισοδήματος 25%, συν τα royalties και ορισμένες μικρότερες χρεώσεις. Στο κρίσιμο θέμα των royalties προβλέπεται κατώτατο όριο 4%, εφόσον ο λόγος ακαθάριστων εσόδων προς έξοδα της πετρελαϊκής είναι έως 0,5. Για υψηλότερες αναλογίες (1, 1,5 κ.ο.κ.), το ποσοστό που καταβάλλεται στο Δημόσιο αυξάνεται, αλλά δεν προσδιορίζεται εκ των προτέρων· αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για εύρος 4%-15%, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα.

Ισχυρή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια

Πόσο μακρινή μοιάζει η εικόνα της καθίζησης των αεροπορικών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας; Η απάντηση είναι πολύ ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα πρόσφατα στοιχεία για τον Οκτώβριο της IATA. Η συνολική λοιπόν, ζήτηση για το συγκεκριμένο μήνα αυξήθηκε κατά 6,6% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η διαθέσιμη χωρητικότητα ενισχύθηκε κατά 5,8%. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 84,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για αεροπορικές μετακινήσεις παραμένει ανθηρή. Ισχυρή είναι ανάκαμψη στις διεθνείς πτήσεις, όπου η ζήτηση αυξήθηκε 8,5%, με την πληρότητα να αγγίζει επίσης το 84,6%. Στις εγχώριες αγορές η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 3,4% και η χωρητικότητα κατά 3,6%, σε ετήσια βάση. Οι τάσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς είναι εξίσου ενθαρρυντικές: η προγραμματισμένη χωρητικότητα αναμένεται να αυξηθεί τον Δεκέμβριο κατά 4,7%, δείχνοντας ισχυρή ζήτηση για ταξίδια στις γιορτές αλλά και έντονη κινητικότητα επιχειρήσεων που «κλείνουν» συμφωνίες πριν την αλλαγή του έτους.

Οι τοπικές αντιδράσεις κρατούν ψηλά τις ΥΚΩ

Η Κρήτη δεν θα χρειάζεται μόνιμη λειτουργία θερμικών μονάδων μετά την ολοκλήρωση των δύο ηλεκτρικών διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα, επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ, γεγονός που μειώνει τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές. Ωστόσο, προϋπόθεση είναι η ομαλή λειτουργία της γραμμής Χανιά–Δαμάστα, η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει τεθεί σε λειτουργία, αλλά καθυστερεί λόγω τοπικών αντιδράσεων. Έτσι, οι ΥΚΩ θα παραμείνουν υψηλότερες από το αναμενόμενο μέχρι να αρθεί το συγκεκριμένο εμπόδιο.