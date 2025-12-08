Πρόβλημα με τις πρώτες παρτίδες των έξυπνων μετρητών

Σημαντικό θέμα έχει προκύψει με τους έξυπνους μετρητές ρεύματος, που εγκαθίστανται ανά τη χώρα, ώστε να καταπολεμήσουν τις ρευματοκλοπές και να επιτρέψουν τη δυναμική τιμολόγηση. Όπως διαφάνηκε, υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις στις πρώτες παρτίδες των μετρητών, που καθιστούν αδύνατη τη σωστή μέτρηση και αποστολή των δεδομένων. Σε μέρος των συστημάτων θα χρειαστεί παρέμβαση τεχνικών συνεργείων, ενώ για ένα άλλο κομμάτι δεν είναι καν εφικτή η προσαρμογή τους. Οι πληροφορίες θέλουν έως και 200.000 μετρητές να χαρακτηρίζονται από το συγκεκριμένο πρόβλημα, έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό.

Στο Ecofin η αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0»

Η «ώρα της κρίσης» έφτασε για την τελευταία αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0», καθώς μετά τη θετική εισήγηση της Κομισιόν, οδεύει για τελική έγκριση μέσα στην εβδομάδα στο Ecofin της 12ης Δεκεμβρίου. Το νέο σχέδιο ανακατανέμει κονδύλια σε έργα με μεγαλύτερη απορρόφηση, ενισχύοντας τα Προλαμβάνω, Antinero, Ψηφιακό Σχολείο, το gigabit voucher και παρεμβάσεις ΟΤΑ σε οδική ασφάλεια και λύματα, ενώ προσαρμόζει στόχους σε εξοικονόμηση ενέργειας και αποθήκευση – σε μια ακόμη προσπάθεια της κυβέρνησης να μην χαθούν κοινοτικοί πόροι από έργα που έχουν «κολλήσει». Παράλληλα, η έγκριση και έναρξη υλοποίησης σηματοδοτεί το σπριντ της τελικής ευθείας προς τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα σπουδαία για την Εγνατία

Η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα αναμένεται να φέρει εξελίξεις για την Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το Υπουργείο Υποδομών δεν αποκλείεται έως την Παρασκευή να καταθέσει στη Βουλή προς κύρωση την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, η οποία αφορά την πιστοποίηση των σηράγγων. Θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπερταμείου και του παραχωρησιούχου, της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis. Πρόκειται για μία εμβληματική αποκρατικοποίηση, που θα επαναφέρει την αίγλη του μεγάλου οδικού άξονα που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση. Παράλληλα, το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει περίπου 1,3 δισ. ευρώ – ό,τι πρέπει για να κλείσει καλά η χρονιά.

Νέος μηχανισμός για τις οφειλές του Δημοσίου στο ΝΣΚ

Νέος σχηματισμός στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναλαμβάνει την εξωδικαστική επίλυση χρηματικών διαφορών ιδιωτών με το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, ανοίγοντας δρόμο και για ρύθμιση απλήρωτων οφειλών προς προμηθευτές ή άλλων απαιτήσεων πολιτών. Η διαδικασία θα ξεκινά με αίτημα του ιδιώτη στο ΝΣΚ, πριν ή κατά τη διάρκεια της δίκης, ώστε να αναζητείται συμβιβασμός χωρίς πολυετή δικαστική διαμάχη. Με μια πρώτη ανάγνωση, η κίνηση έχει διπλό στόχο: αφενός την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων της πολύπαθης ελληνικής Δικαιοσύνης και αφετέρου την αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος των χρεών του Δημοσίου προς ιδιώτες, τα οποία πλέον χτυπούν «κόκκινο».

Διαγωνισμός για το ολυμπιακό κέντρο Ιππασίας

Στις 27 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί ο διεθνής διαγωνισμός του Υπερταμείου για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, έκτασης άνω των 1.000 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση αποτελεί μία από τις κορυφαίες ολυμπιακές υποδομές, η οποία ωστόσο παραμένει αναξιοποίητη σχεδόν 20 χρόνια μετά τους Αγώνες. Προηγούμενοι διαγωνισμοί το 2012 και το 2014 δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα τώρα τα βλέμματα να στρέφονται στο ποιοι θα συμμετέχουν στο νέο διαγωνισμό – εφόσον δεν λάβει παράταση.

Καλπάζει η μεταλλευτική επένδυση €1 δισ.

Και καθώς το βλέμμα στρέφεται ήδη στο 2026, εκτιμάται ότι έως το τέλος του πρώτου τριμήνου της επόμενης χρονιάς θα έχει ξεκινήσει η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού–χρυσού στις Σκουριές, όπως και η εμπορική εκμετάλλευση. Η επένδυση του 1 δισ. ευρώ αποτελεί ορόσημο για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, τοποθετώντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου αγγίζει το 86%, με περισσότερους από 2.000 εργαζομένους στο εργοτάξιο, ενώ συνολικά 3.500 άτομα απασχολούνται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Υπερδιπλάσιες οι περικοπές ΑΠΕ και οι μηδενικές τιμές στο δεκάμηνο

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει για τους παραγωγούς ΑΠΕ το διπλό πρόβλημα των αναγκαστικών περικοπών και των μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι στο δεκάμηνο και τα δύο μεγέθη υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Ενδεικτικά, το 7,5% της πράσινης παραγωγής κατέληξε στον κάδο των αχρήστων. Έτσι, επηρεάζεται έντονα η εμπορική βιωσιμότητα των έργων, τα οποία συν τοις άλλοις οφείλουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους χωρίς καμία διαλλακτικότητα εκ μέρους των τραπεζών.