Και από θεσμικά «χείλη» τίθεται το ζήτημα των υψηλών έμμεσων φόρων στην Ελλάδα

Η συζήτηση για τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν διακινείται μόνο από τους πολίτες ή την αντιπολίτευση, αλλά πλέον επισημαίνεται και από τα πλέον αρμόδια θεσμικά χείλη. Στην έκθεση Mind the Gap, η Κομισιόν τονίζει πως, αν και τα φορολογικά έσοδα της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, η οικονομία μας είναι περισσότερο εξαρτημένη από τους φόρους επί της κατανάλωσης σε σχέση με το εισόδημα. Συγκεκριμένα, η φορολογία της εργασίας στη χώρα ανέρχεται σε 39,7% των εσόδων, έναντι 51,2% στην ΕΕ, ενώ η κατανάλωση αντιπροσωπεύει το 38,9% των εσόδων, έναντι 26,9% στην ΕΕ, και τα έσοδα από τον ΦΠΑ συνιστούν το 22,5% του συνόλου, έναντι 18,3%. Όχι και μικρές οι διαφορές, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα στην Ευρώπη.

Η ώρα της κρίσης για τον Προϋπολογισμό

Σε άλλα πεδία της φορολογίας, πάντως, γίνονται παρεμβάσεις, όπως το φορολογικό πακέτο υπέρ της μεσαίας τάξης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό, ο οποίος μπαίνει αύριο (16.12.2025) στην τελική του ευθεία, με τις βασικές ομιλίες της κυβερνητικής ηγεσίας και την ψηφοφορία. Ίσως, μάλιστα, ο προϋπολογισμός του 2026 να είναι και ένας από τους πιο πολυσυζητημένους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς το οικονομικό επιτελείο έχει δηλώσει πολλάκις ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της φορολογίας στην Ελλάδα σε όλη τη μεταπολίτευση. Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, όλοι περιμένουν την ομιλία του πρωθυπουργού, μήπως προκύψει κάποιο «δωράκι» της τελευταίας στιγμής…

Διπλό φρένο από ρεύμα και νερό στα data centers

Στα 275 MW φτάνει η ισχύς των data centers που σχεδιάζονται να εγκατασταθούν στην Αττική και έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης, ενώ στην ουρά βρίσκονται άλλα 565 MW. Τίθενται, όμως, δύο σημαντικά ζητήματα που ενδεχομένως να δράσουν ανασταλτικά για τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Το πρώτο αφορά τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο για τη σύνδεση όλων αυτών των έργων με το δίκτυο, τη στιγμή που ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει την κατασκευή νέου ΚΥΤ στα Μεσόγεια – μια λύση που θα απαιτήσει χρόνο και σημαντικούς πόρους. Παράλληλα, υπάρχει και το ακανθώδες ζήτημα του νερού. Τα data centers απαιτούν μεγάλες ποσότητες για την ψύξη τους, οι οποίες πλέον σπανίζουν στην Αττική, δεδομένης της έντονης λειψυδρίας.

Προς αναθεώρηση εκ βάθρων το ΕΣΕΚ

Η οπισθοχώρηση της κλιματικής φιλοδοξίας που έχει προκαλέσει διεθνώς η προεδρία Τραμπ έχει ήδη οδηγήσει σε αλλαγές της ενεργειακής πολιτικής σε Ευρώπη και Ελλάδα. Πλέον, εκ των πραγμάτων, πηγαίνουν πίσω μια σειρά από ζητήματα, όπως η ηλεκτροκίνηση και οι αντλίες θερμότητας. Παράλληλα, διαφορετική πορεία σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό καταγράφεται ήδη σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, στα φωτοβολταϊκά αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του 2030 μέσα στο επόμενο έτος, ενώ η χώρα παραμένει πολύ πίσω στα υπεράκτια αιολικά. Ως αποτέλεσμα, ο οδικός χάρτης της χώρας – το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) – εκτιμάται ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί σημαντικά, προκειμένου να ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα.

Μεγάλα deals στις ελληνικές startups

Πάνω από 732 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν το 2025 μέσω 95 deals σε περισσότερες από 90 startups, με αύξηση 35% σε σχέση με το 2024. Στους γύρους συμμετείχαν 143 μοναδικοί επενδυτές από όλο τον κόσμο, ενώ 18 VC funds και άλλοι 10 επενδυτικοί οργανισμοί στοχεύουν πλέον ενεργά ελληνικές ομάδες. Το 75% των γύρων χρηματοδότησης αφορά Pre-seed (προ – σποράς) και Seed (σποράς), ένδειξη ότι το early stage ανακάμπτει, αλλά το «βαρύ χρήμα» κατευθύνεται στους πιο ώριμους παίκτες. Οι Series A (έχουν περάσει τα αρχικά στάδια, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη σημαντική χρηματοδότηση) και άνω απορρόφησαν πάνω από 600 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 25% των γύρων. Η εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων Spotawheel ξεχωρίζει με τον μεγαλύτερο γύρο της χρονιάς – 300 εκατ. ευρώ (σε ένα μικτό σχήμα Series C και Venture Debt). Σε επίπεδο τομέων, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία) και το HealthTech (ηλεκτρονικές εφαρμογές στην υγεία) συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος, ενώ η Αμυντική Τεχνολογία (Defence Tech) αρχίζει να αποκτά διακριτό αποτύπωμα – εξέλιξη με σαφή γεωπολιτική και βιομηχανική ανάγνωση.

Τέλος στα φθηνά κινέζικα προϊόντα

Τα δεδομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλάζει το μέτρο της Κομισιόν για επιβολή πάγιου δασμού 3 ευρώ στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, από την 1η Ιουλίου 2026. Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες αποστολές εισέρχονταν ατελώς στην ΕΕ, παρέχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα σε πωλητές εκτός Ένωσης και δημιουργώντας πιέσεις στους εμπόρους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τις πλατφόρμες και τους πωλητές τρίτων χωρών, το μέτρο αυξάνει το κόστος ανά παραγγελία και συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους, ιδιαίτερα σε προϊόντα χαμηλής αξίας. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει είτε σε αυξήσεις τιμών είτε σε αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και σε δεύτερη φάση ενδέχεται να δούμε ενίσχυση των επενδύσεων σε αποθήκες και logistics εντός ΕΕ. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να…πάρουν απόφαση ότι έρχεται το τέλος των πολύ φθηνών κινεζικών gadgets. Μεσοπρόθεσμα, όμως, ενισχύονται η διαφάνεια, η ασφάλεια των προϊόντων και περιορίζεται ο αθέμιτός ανταγωνισμός.

Σύσταση «buy» για Dimand

Αν και αρχικώς αναμένονταν τρεις «έξοδοι» της Dimand από projects, μέσα στο 2025, δηλαδή ΕΕΔΕ Πατησίων, Πύργο Πειραιά και Μινιόν, μόνο το τελευταίο φαίνεται να ολοκληρώνεται μέσα στη χρονιά, με τις υπόλοιπες συναλλαγές να μετατίθενται για το 2026. Αυτό αναφέρει σε πρόσφατο report της η Eurobank Equities, η οποία διατηρεί τιμή-στόχο 12 ευρώ και σύσταση “buy” για την τιμή της εταιρίας ανάπτυξης ακινήτων. Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου κατέδειξαν βραδύτερο ρυθμό προόδου των κατασκευαστικών εργασιών σε σχέση με προνεγέστερες προβλέψεις, γεγονός που αποτυπώθηκε σε χαμηλότερα κέρδη εύλογης αξίας (fair value) και οδήγησε σε αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης. Πλέον, η Eurobank Equities εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποεπενδύσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2025 θα ολοκληρωθεί τελικά το 2026. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική επενδυτική εικόνα παραμένει αμετάβλητη. Η υποκείμενη δημιουργία αξίας από το υφιστάμενο pipeline διατηρείται, με συσσωρευμένα ταμειακά κέρδη περίπου 170 εκατ. ευρώ να αναμένεται να υλοποιηθούν έως το 2028.