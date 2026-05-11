Στις 4 Μαΐου, ένας από τους τίτλους της στήλης ήταν «Σημίτης, Καραμανλής, Τσίπρας αιφνιδίασαν με εκλογές τον Σεπτέμβριο και νίκησαν». Ο Κώστας Σημίτης έκανε εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου του 1996, ο Κώστας Καραμανλής στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007 και ο Αλέξης Τσίπρας στις

20 Σεπτεμβρίου του 2015. Και οι τρεις αιφνιδίασαν και νίκησαν. Ειδικά για τον Καραμανλή θυμάμαι ότι έκανα διακοπές – ήταν 15 Αυγούστου – όταν πήρα την αποκλειστική πληροφορία ότι ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας επιστρέφει από την Ήπειρο, επειγόντως στην Αθήνα διότι θα τον επισκεφτεί ο πρωθυπουργός για να ανακοινώσει εκλογές, όπως κι έγινε.

Οι μηχανές!

Στις 4/5 σας έγραψα επίσης ότι ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος έδωσε την εντολή «δουλεύουμε για τις εκλογές» ώστε ο μηχανισμός να είναι έτοιμος μετά τα μπάνια του λαού για κάθε ενδεχόμενο. Μία ακόμη πληροφορία που είχα και θα σας αποκαλύψω είναι από κορυφαίο υπουργό. «Αν είναι να πάμε για εκλογές Οκτώβριο γιατί να μην πάμε Σεπτέμβριο» μου είπε. «Θα είναι μετά τις διακοπές και πριν ανοίξει κανονικά η βουλή και έρθουν δικογραφίες, προκύψουν άλλα θέματα κλπ.» Η συζήτηση αυτή έγινε στο Μαξίμου και δεν απορρίφθηκε.

Άνοιξε το παράθυρο!

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αν και επιμένει για την Άνοιξη του 2027, τις τελευταίες ημέρες έκανε δύο τοποθετήσεις που άνοιξαν το παράθυρο και για Σεπτέμβριο. Στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την Πέμπτη στο ερώτημα βουλευτή πότε θα γίνουν οι εκλογές, απάντησε μεταξύ σοβαρού και αστείου “μετά τη ΔΕΘ”. Το Σάββατο, στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη είπε «μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα». Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι μετά την ΔΕΘ δεν είναι πρόωρες οι εκλογές διότι η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα πρέπει να έχει κυβέρνηση για να προετοιμαστεί πολύ καλά.

Το τάιμινγκ!

Το εναρκτήριο λάκτισμα για τις εκλογές – όποτε και αν γίνουν – ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το δώσει στο συνέδριο της ΝΔ 15-17 Μαΐου. Κανένα κόμμα δεν κέρδισε τρίτες εκλογές, θα είναι δύσκολο να τις κερδίσει η ΝΔ γι’ αυτό και κάλεσε όλους να ιδρώσουν την φανέλα. Όντως ο Σεπτέμβριος θα μπορούσε να είναι ένας καλός μήνας για εκλογές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα ποσοστά της ΝΔ θα εκτοξευτούν αν παραμείνει στην κυβέρνηση έως την Άνοιξη. Ανεβαίνει λίγο στις δημοσκοπήσεις με μια θετική είδηση συνήθως από την διεθνή δραστηριότητα του πρωθυπουργού και μετά πάλι πέφτει γιατί ένα θέμα εσωτερικής επικαιρότητας πριονίζει την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Δεν θα κερδίσει κάτι αν παραμείνει στην εξουσία λίγους μήνες παραπάνω, υποστηρίζουν όσοι βιάζονται για εκλογές. Θεωρούν επίσης ότι θα προλάβει απροετοίμαστα τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού κυρίως του Αντώνη Σαμαρά. Θα πάει μέχρι την Άνοιξη μόνο εάν εγκλωβιστεί από την αρνητική επικαιρότητα, τονίζουν.

Τα αγκάθια

Αυτοί που διαφωνούν με εκλογές τον Σεπτέμβριο θεωρούν ότι δεν αρκούν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ που θα κάνει ο πρωθυπουργός, θα πρέπει οι πολίτες να δουν τις αυξήσεις στην τσέπη τους. Υπάρχει όμως το παράδειγμα του Σημίτη που ανακοίνωσε πακέτο 8 δισεκ. ευρώ το οποίο μεταφράστηκε σε βελτίωση της ψαλίδας με τη ΝΔ μόνο σε 0,7 μονάδες, τις έχασε τις εκλογές.

Η ακρίβεια είναι ο μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης και αν ο τουρισμός δεν πάει καλά, ή η φωτιά μπει στις πόλεις, ξεχάστε τον Σεπτέμβριο. Άλλωστε ο Θεός ακούει τα σχέδια των ανθρώπων και γελάει.

Σε 17 λέξεις!

Σε μια ομιλία 1912 λέξεων, με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», στην οποία ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέλυσε την μεταρρυθμιστική προσπάθεια «Ατζέντα 2030», που γίνεται στις ένοπλες δυνάμεις, σε 17 λέξεις μόνο έδωσε την απάντηση στα «καρφιά» που του πέταξαν εμμέσως πλην σαφώς στην ΚΟ της ΝΔ. Άφησαν αιχμές – αν και δεν τον κατονόμασαν – ότι δεν τσαλακώνεται, απουσιάζει από κρίσιμες συνεδριάσεις, δεν βγαίνει να στηρίξει την κυβέρνηση στα δύσκολα κλπ. Ο υπουργός Άμυνας ενώ δεν ανέφερε ούτε μια φορά το όνομα του πρωθυπουργού στην ομιλία του, φτάνοντας στο τέλος, τα είπε όλα. Ότι μια ισχυρή Ελλάδα μπορεί να παραδώσει στις επόμενες γενιές το κόμμα που λέγεται ΝΔ, η κυβέρνηση της ΝΔ, τα στελέχη και το πολιτικό προσωπικό της ΝΔ «και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό, είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ξεχάστε τα «εν πτήσει»

Το μήνυμα Δένδια όπως το ερμήνευσαν οι πάσης φύσεως ενδιαφερόμενοι είναι «τα σενάρια εν πτήσει ξεχάστε τα». Ο ίδιος λέει σε συνομιλητές του «εγώ δεν θα ρίξω έναν πρωθυπουργό που εκλέχτηκε με 41% και έχει 156 βουλευτές». Είναι πολλές οι πιέσεις που δέχεται «να ενεργοποιηθεί», «να κινηθεί» κλπ. Δεν φαίνεται ότι θα το κάνει και αυτοί που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης έχουν αρχίσει να απογοητεύονται. Η στάση Δένδια αποδεικνύει ότι ο πρωθυπουργός δεν απειλείται εκ των έσω. Εκτός κι αν έρθει ο ουρανός σφοντύλι. Το κρίσιμο σταυροδρόμι θα είναι οι κάλπες όποτε στηθούν. Ανάλογα με το αποτέλεσμα όλοι θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και όχι μόνο στη ΝΔ.

Προθέρμανση

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο ζέσταμα του αγώνα για το νέο του κόμμα. Και νέα δήλωση έκανε – μετά τη ΔΕΗ και για τις τράπεζες. Η πρώτη ήταν γραπτώς η δεύτερη με TikTok. Του απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ανταπάντησε η Θεώνη Κουφονικολάκου η οποία προς το παρόν υπογράφει ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τσίπρα. Τα γραφεία που νοικιάστηκαν στην Φιλελλήνων (ένας όροφος) είναι προς την πλευρά της Αμαλίας όπου βρίσκεται και το γραφείο που έχει τώρα ο πρώην πρωθυπουργός και το οποίο θα κρατήσει.

Από Ιούνιο

Δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι ο Τσίπρας θα κάνει το νέο κόμμα μέσα στον Μάιο. Από Ιούνιο και βλέπουμε. Ο Διονύσης Τεμπονέρας που είναι στο στενό επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού δεν θεωρεί ρεαλιστικό το σενάριο ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές τον Σεπτέμβριο, θα το πάει μέχρι τέλους γιατί γνωρίζει ότι έχει τελειώσει, όπως δήλωσε.

Απροθυμία

Το μεγάλο αγκάθι είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα και τους θέλει κι εκείνος. Είναι γύρω στους 7-8. Ο όρος που έχει βάλει είναι να αφήσουν τις έδρες τους όταν ιδρυθεί το κόμμα. Αν θέλουν το νέο να πάρουν το ρίσκο τους. Ένας εξ αυτών έμαθα ότι ψάχνει να τακτοποιήσει τους συνεργάτες του. Γενικώς όμως βλέπω απροθυμία. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να αφήσουν τις έδρες τους όσο το δυνατόν κοντά στις εκλογές ή να τις κρατήσουν μέχρι τέλους. Αλλά αυτό θα ήταν υποκριτικό και θα θόλωνε το μήνυμα Τσίπρα. Τα παλαιοκομματικά παζάρια τα γνωρίζει, τα έζησε και τα απορρίπτει. Πολλοί ζητούν να τον δουν και τους δέχεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους πάρει.