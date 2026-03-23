Θα σπάσει το «ταμπού» του ΕΦΚ;

Σημαντικές πιέσεις δέχεται πλέον η κυβέρνηση ώστε να χαμηλώσει τη φορολογία στα καύσιμα, κάτι που δεν έγινε ποτέ στο μεταμνημονιακό παρελθόν.

Το γεγονός ότι η παρούσα κρίση είναι από πολλές απόψεις χειρότερη από αυτή του 2022, όπως και το γεγονός ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν μειώσει ήδη τους φόρους τους, διαβρώνει σε ένα βαθμό το κυβερνητικό επιχείρημα ότι χρειάζεται κάποιου είδους διευθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συμβεί το ίδιο στη χώρα μας. Πάντως, αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν, ακόμα και μια μικρή μείωση των φόρων δεν θα κάνει κάποια τρομερή διαφορά για τον καταναλωτή αν π.χ. η βενζίνη φτάσει κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο.

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά μόνο την Αθήνα

Το ισχυρότερο μήνυμα από τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δεν έρχεται από την Αθήνα, αλλά από τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν «εκτόξευση» 10,5% το δ΄ τρίμηνο του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν το υψηλότερο πανελλαδικά, πάνω από τη Θεσσαλονίκη με 8%, τις λοιπές περιοχές με 8,6% και σαφώς πάνω από την Αθήνα, όπου η αύξηση περιορίστηκε στο 5,9%. Η εικόνα δείχνει ότι η πίεση στην αγορά κατοικίας απλώνεται με μεγαλύτερη ένταση εκτός πρωτεύουσας, καθώς η ζήτηση και το ράλι των τιμών ενισχύονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα αστικών αγορών.

Ακριβότερα τα παλαιότερα διαμερίσματα

Μια δεύτερη κρίσιμη ανάγνωση των στοιχείων αφορά την παλαιότητα των ακινήτων, καθώς τα παλαιά διαμερίσματα συνέχισαν να αυξάνονται ταχύτερα από τα νέα και στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το δ΄ τρίμηνο οι τιμές των νέων διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,4%, ενώ των παλαιών κατά 7,8%. Σε επίπεδο ολόκληρου έτους, η μέση άνοδος διαμορφώθηκε στο 7,4% για τα νέα και στο 8,1% για τα παλαιά. Παράγοντες της αγοράς του real estate εξηγούν το φαινόμενο κυρίως από το ότι ο αγοραστής «υποχωρεί» σε παλαιότερο σπίτι όχι επειδή το προτιμά κατ’ ανάγκην ποιοτικά, αλλά επειδή εκεί βρίσκει ακόμη τιμή εισόδου που μπορεί να αντέξει οικονομικά.

Η νέα εξαγορά της Endless

Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας για την ενδυνάμωση του αποτυπώματός της στον κλάδο HO.RE.CA, η ENDLESS EC προχώρησε στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ελληνικής εταιρείας FINEZZA. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο μετασχηματισμού της ENDLESS EC, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου επαγγελματικών λύσεων και την αξιοποίηση σημαντικών συνεργειών στην παραγωγή και εκτύπωση χαρτοπετσετών. Η FINEZZA, η οποία από το 2000 διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία με ισχυρή εξαγωγική παρουσία, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα. Στο πλαίσιο της νέας διοικητικής δομής, ο κ. Γιώργος Αμπατζής αναλαμβάνει τη θέση του CEO, ενώ οι ιδρυτές κ.κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος και Αδάμ Κανδυλίδης θα παραμείνουν σε συμβουλευτικό ρόλο, εγγυώμενοι την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Η σύμπραξη αυτή συνδυάζει την εξειδικευμένη εμπειρία της FINEZZA με τις ισχυρές παραγωγικές δυνατότητες της ENDLESS EC, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων λύσεων για τον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο CEO της εταιρείας, σε συνέντευξή του μέσα Οκτωβρίου, είχε αναφέρει, μιλώντας για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εξαγοράς, ότι «κατά καιρούς υπάρχουν συζητήσεις, αλλά κάτι ώριμο που να μπορεί να ανακοινωθεί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Πότε ανοίγει η διώρυγα της Κορίνθου;

Πότε θα ανοίξει η διώρυγα της Κορίνθου που παραμένει κλειστή από τον περασμένο Οκτώβριο; Η επαναλειτουργία της δρομολογείται για τον Ιούλιο, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών εισέρχονται πλέον στην τελική τους ευθεία. Κατά την πρόσφατη αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, διαπιστώθηκε η επίτευξη κρίσιμων οροσήμων, όπως η ενίσχυση της θεμελίωσης στη γέφυρα αγωγών λυμάτων και οι εκτεταμένες εκσκαφές απαλύνσεων για την άρση της ετοιμορροπίας. Για τη διασφάλιση του χρονοδιαγράμματος, προβλέπεται άμεσος διπλασιασμός των βαρδιών στο εργοτάξιο, ώστε οι παρεμβάσεις στο μέτωπο του ενός χιλιομέτρου να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου. Το έργο στοχεύει στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι μεγάλες καταπτώσεις της περιόδου 2020-2021. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του βυθού από συντρίμμια, τη διευθέτηση ομβρίων υδάτων και την κατασκευή πασσαλοτοίχου ποδός, θωρακίζοντας την ασφάλεια των διελεύσεων.

Αποτίμηση 11 δισ. ευρώ για ΟΠΑΠ

Τα 11 δις. ευρώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει η αποτίμηση του ΟΠΑΠ μετά τη συγχώνευση με την Allwyn AG, σύμφωνα με εκτιμήσεις της City. O «γάμος» των δύο ομίλων, σε συνδυασμό με τα εύρωστα μεγέθη του 2025 και το βελτιωμένο outlook για το 2026, τροφοδοτούν ένα νέο επενδυτικό αφήγημα που έχει ως πυλώνα την επέκταση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Citi, ο ΟΠΑΠ πέτυχε τους στόχους του το 2025, εμφανίζοντας αύξηση καθαρών εσόδων κατά 4% και περιθώριο λειτουργικών κερδών 38,5%.

Θα φέρει ο Παπασταύρου νέες συμφωνίες από το Τέξας;

Στις ΗΠΑ θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα η ηγεσία του ΥΠΕΝ, ώστε να συμμετέχει στο μεγάλο πετρελαϊκό συνέδριο CERAWeek στο Χιούστον.

Τόσο ο υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, όσο και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, θα έχουν την ευκαιρία για επαφές με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, αλλά και με ομολόγους τους από άλλες χώρες, εν μέσω μιας πολύ έντονης ενεργειακής κρίσης.

Μέχρι πρότινος στόχος ήταν και το να υπογραφούν νέες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο και τον εφοδιασμό με LNG. Ο πόλεμος έφερε στο μεταξύ τα πάνω-κάτω, οπότε δεν είναι σαφές αν οι υπογραφές θα πέσουν τώρα ή αν θα χρειαστεί να περιμένουμε.