Σημαντικά τα «pass», αλλά η φτώχεια παραμένει

Σημαντικές οι ενισχύσεις τύπου pass και επιδοτήσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το νέο κύμα ακρίβειας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το πρόβλημα προϋπήρχε της παρούσας κρίσης, με τους δείκτες για τα ελληνικά νοικοκυριά να είναι απογοητευτικοί με αποτέλεσμα τα «pass» να μοιάζουν με… ασπιρίνες και πολλοί να θυμούνται την ταινία με τον Θανάση Βέγγο «Θανάση, σφίξε κι άλλο το ζωνάρι». Το 27,5% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι η υπενθύμιση ότι η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών δεν αρκεί όταν το κόστος στέγασης, τροφίμων και βασικών λογαριασμών απορροφά όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος. Η ακόμη πιο σκληρή ένδειξη είναι το 29,6% στα παιδιά, γιατί εκεί φαίνεται ότι η πίεση δεν είναι παροδική, αλλά περνά μέσα στο ίδιο το νοικοκυριό. Γιατί, εξαιτίας της ακρίβειας, η πραγματική δυσκολία σήμερα δεν αποτυπώνεται μόνο στο αν κάποιος εργάζεται, αλλά στο αν ο μισθός αρκεί ως το τέλος του μήνα. Αυτό είναι που δείχνουν καθαρά τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και αυτό εξηγεί γιατί η κοινωνική πίεση επιμένει ακόμη.

Ανεβάζουν ταχύτητα οι κοινωνικές κατοικίες

Στο ένα πεδίο αυτής της κρίσης, στο στεγαστικό, η ένταξη 672 εκατ. ευρώ για κοινωνικές κατοικίες και φοιτητικές εστίες δείχνει ότι περνά πλέον στον πυρήνα της κυβερνητικής ατζέντας. Η πρόβλεψη για 2.350 κοινωνικές κατοικίες και η αναβάθμιση 15 κτιρίων εστιών δεν αρκούν από μόνες τους να αλλάξουν την εικόνα της αγοράς, όπου τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά. Ωστόσο, όπως λένε πηγές της στήλης, το ουσιαστικό νέο είναι ότι για πρώτη φορά μπαίνει σε πιο σταθερή βάση η ιδέα ότι το κράτος πρέπει να χτίζει ή να διαθέτει πραγματικό απόθεμα κατοικίας και όχι μόνο να επιδοτεί τη ζήτηση. Εκεί θα κριθεί και το αποτέλεσμα. Γιατί χωρίς νέα προσφορά, το στεγαστικό βάρος θα συνεχίσει να πιέζει τους νέους, τις οικογένειες και τους φοιτητές, ανεξάρτητα από τα επιμέρους προγράμματα.

Αλλάζει πίστα η Ella Resorts

Τη θέση της στον τουριστικό κλάδο ισχυροποιεί η Ella Resorts, εξασφαλίζοντας ομολογιακό δάνειο ύψους 710 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εταιρεία, καθώς της παρέχει την απαραίτητη κεφαλαιακή ευελιξία για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου με ορίζοντα το 2029. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών, την ολοκλήρωση υπό εξέλιξη έργων και την απόκτηση νέων μονάδων. Αυτή τη στιγμή, η Ella Resorts διαθέτει 8 ξενοδοχεία σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς (Ρόδο, Κέρκυρα, Κρήτη, Αθήνα), αριθμώντας περίπου 3.000 δωμάτια. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι ο διπλασιασμός της δυναμικότητάς της στην Ελλάδα στα 6.000 δωμάτια, ενώ παράλληλα σχεδιάζει δυναμική επέκταση στη Μεσόγειο, με έμφαση στην Ιταλία και την Ισπανία. Το όραμα του CEO, Κωνσταντίνου Σιδερή, προβλέπει τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 10.000 δωματίων.

Το νέο «χτύπημα» της Σκλαβενίτης

Την ανθηρή αγορά του έτοιμου και ποιοτικού γεύματος επιδιώκει να κατακτήσει η Σκλαβενίτης, η οποία λανσάρει, την Πέμπτη, ένα νέο concept καταστημάτων με την ονομασία «Σκλαβενίτης Food to Go». Η αρχή γίνεται από το Σύνταγμα, είναι σε συνέχεια της εξαγοράς της αλυσίδας «Σπιτική Κουζίνα» και σηματοδοτεί την μετακίνηση της αλυσίδας από το παραδοσιακό μοντέλο του σουπερμάρκετ στην κατηγορία του convenience retail. Η Σκλαβενίτης, κατά τους αναλυτές, προσβλέπει όχι μόνο στο «καλάθι της εβδομάδας» του νοικοκυριού, αλλά και στο μεσημεριανό διάλειμμα ή το γρήγορα γεύμα του εργαζομένου ή του τουρίστα. Σίγουρα η επιλογή του Συντάγματος θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων που δραστηριοποιούνται ήδη, ενώ εκτιμάται ότι θα διευρύνει σημαντικά το μερίδιο της Σκλαβενίτης στην αγορά έτοιμου γεύματος. Σημειωτέον ότι η Σκλαβενίτης υλοποιεί μεγάλη επένδυση στη Μαγούλα, όπου κατασκευάζεται μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων δυναμικότητας έως 250.000 μερίδων ημερησίως.

Γενναίο μέρισμα από Motor Oil

Ισχυρή ανθεκτικότητα και αξιοσημείωτη ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε κατά το 2025 ο όμιλος Motor Oil, παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών στα 11,48 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή, της τάξης του 5,79%, αποδίδεται στην πτώση των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών και την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, παράγοντες που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των όγκων πωλήσεων. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA ανήλθαν σε 1,059 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,6%, γεγονός που συνδέεται με τη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης και την πλήρη επαναλειτουργία των μονάδων μετά το περιστατικό του 2024. Καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα είχε η ασφαλιστική αποζημίωση ύψους 238 εκατ. ευρώ για την απώλεια παραγωγής. Η καθαρή κερδοφορία παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 126,5%, φτάνοντας τα 650,8 εκατ. ευρώ, ωφελούμενη τόσο από τις λειτουργικές επιδόσεις όσο και από τη σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο όμιλος υλοποίησε επενδύσεις ύψους 223 εκατ. ευρώ με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και τη βελτίωση των υποδομών του. H Motor Oil προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Εκνευρισμός στον χώρο των ΑΠΕ από τη στάση του ΥΠΕΝ

Τη δυσφορία τους έχουν εκφράσει οι φορείς και οι επιχειρήσεις των ΑΠΕ προς την ηγεσία του ΥΠΕΝ, καθώς ο κλάδος φαίνεται πως έχει μπει σε δεύτερη μοίρα το τελευταίο έτος. Όπως τονίζουν σχετικά οι επενδυτές των ΑΠΕ, σειρά από σημαντικά θέματα παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας μικρούς και μεγάλους παίκτες.

Ενδεικτική είναι η δήλωση στελέχους ότι τόσο ο υπουργός όσο και ο υφυπουργός ενδιαφέρονται πλέον μονάχα για τα πιο «σκληρά» κομμάτια της ενεργειακής πολιτικής, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο. Οι ταχύτητες και η ανταπόκριση στην περίπτωση αυτή είναι κατά πολύ υψηλότερες από ό,τι στην πράσινη ενέργεια.

Αισθητές απουσίες στο Χιούστον

Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται στο Χιούστον του Τέξας η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση του κλάδου του πετρελαίου, το συνέδριο CeraWeek. Όπως φαντάζεστε, η διοργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των ΜΜΕ του πλανήτη φέτος, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ενεργειακής κρίσης.

Πάντως, τα αραβικά κράτη φρόντισαν να στείλουν μήνυμα προς τις ΗΠΑ: Ο επικεφαλής της Saudi Aramco, Αμίν Νασέρ, δεν θα λάβει μέρος τελικά στο συνέδριο, ενώ ο αντίστοιχος της εμιρατιανής ADNOC θα συμμετέχει μονάχα διαδικτυακά. Ως πρόσχημα προβάλλεται η ανάγκη παραμονής στη χώρα τους για να διαχειριστούν την κρίση, όμως η απόφαση ερμηνεύεται επίσης και ως αντίδραση στην αμερικανική πολιτική που έχει προκαλέσει εμμέσως σοβαρό πλήγμα στη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα.