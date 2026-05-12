Τι σηματοδοτεί το deal CVC-Skroutz

Μια νέα εποχή για το ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα σηματοδοτεί η συμφωνία της CVC με τη Skroutz για την απόκτηση από την πρώτη ποσοστού πλειοψηφίας στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου και marketplace. Η CVC θα διοχετεύσει κεφάλαια κίνησης για τον δομικό μετασχηματισμό της Skroutz σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τη Skroutz, η συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προσφέρει τη διεθνή τεχνογνωσία και τη ρευστότητα για την ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών logistics και καινοτόμων fintech υπηρεσιών. Παράλληλα, το ελληνικό επιχειρείν κερδίζει έναν πολύτιμο «πρεσβευτή» στη διεθνή επενδυτική σκηνή, αποδεικνύοντας ότι οι εγχώριες τεχνολογικές εταιρείες διαθέτουν την ωριμότητα να προσελκύσουν κορυφαία θεσμικά κεφάλαια. Το ερώτημα είναι εάν ο Έλληνας θα έχει οφέλη από το συγκεκριμένο deal. Η απάντηση είναι καταφατική. Σύμφωνα με τους επαΐοντες, οι χρήστες του skroutz.gr θα έχουν στη διάθεσή τους μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών, με ταχύτερες παραδόσεις «τελευταίου μιλίου» και αυξημένη ασφάλεια συναλλαγών. Να σημειώσουμε ότι οι ιδρυτές της πλατφόρμας θα διαθέσουν μέρος του μετοχικού τους μεριδίου, αλλά θα παραμείνουν ενεργοί και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας, με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου να παραμένει στη θέση του CEO.

Κι όμως πιο φθηνά τα αεροπορικά

Μνήμες πανδημίας έχει ξυπνήσει στις αερομεταφορές η παρατεταμένη κρίση στην Μέση Ανατολή. Ο λόγος; Οι καταναλωτές είναι «μουδιασμένοι», γεγονός που μεταφράζεται σε μετάθεση, αν όχι αναβολή επ’ αόριστον, των αεροπορικών κρατήσεων. Η απειλή της έλλειψης jet fuel, σε συνδυασμό με τον κλυδωνισμό της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια στους ταξιδιώτες, οι οποίοι στρέφονται σε διακοπές στο εσωτερικό της χώρας τους.

Η κατάσταση, ως έχει διαμορφωθεί, φαίνεται να έχει οδηγήσει στη μείωση των τιμών των ναύλων σε ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της νότιας Ευρώπης, όπως αναφέρει πρόσφατο ρεπορτάζ των Financial Times. Με κάθε είδους πρόβλεψη να είναι παρακινδυνευμένη, το μόνο βέβαιο είναι πως αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, η κρίση θα επιδεινωθεί.

Τo growth story του ΟΤΕ

Σύσταση “buy” διατηρεί για τον ΟΤΕ η Deutsche Bank, η οποία δίνει τιμή-στόχο τα 23 ευρώ. Λόγω του φερόμενου σχεδίου της ΔΕΗ για είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, στην αγορά υπάρχουν εκτιμήσεις για ενίσχυση του ανταγωνισμού και άρα μείωση των περιθωρίων κέρδους. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται, όπως αναφέρει η Deutsche Bank, θεωρώντας ότι τα μεγέθη α’ τριμήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα του growth story του ΟΤΕ.

Μάλιστα, κατά τους αναλυτές, η χρονιά ξεκίνησε καλύτερα σε σχέση με τις προβλέψεις: τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 4,9% ετησίως, έναντι μηδενικής προσδοκώμενης μεταβολής. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη μετά από μισθώσεις (EBITDA AL) διευρύνθηκαν κατά 2,8%, ελαφρώς υψηλότερα συγκριτικά με τις προβλέψεις. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, για τα έτη 2026 και 2027, η τιμή της μετοχής του ΟΤΕ διαπραγματεύεται με “discount” περίπου 23% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών ομίλων στον δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη μετά από μισθώσεις.

Που δίνει έμφαση η Premia Properties

Η PREMIA Properties εισέρχεται στο 2026 με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου, εστιάζοντας στρατηγικά στους δυναμικούς κλάδους των ξενοδοχείων και της φοιτητικής κατοικίας. Με βασικό πυλώνα τα ακίνητα εισοδήματος, ο Όμιλος επιδιώκει την επίτευξη υψηλών αποδόσεων μέσω επιλεκτικών έργων επανανάπτυξης (re-development), αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή του βάση.

Καθοριστικό ορόσημο για την αναπτυξιακή αυτή τροχιά αποτέλεσε η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2026, η οποία, σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2025, επισφραγίζει την έμπρακτη εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας. Η θετική αυτή δυναμική αναμένεται να μετουσιωθεί σε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, με τα ενοποιημένα έσοδα για το τρέχον έτος να εκτιμώνται μεταξύ 42 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) αναμένεται να προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην επικείμενη γενική συνέλευση της 27ης Μαΐου αναμένεται να προταθεί διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Η πολυπλοκότητα ευνοεί τη ΔΕΗ

Ιδιαίτερα σύνθετη και περίπλοκη είναι πλέον η κατάσταση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που εξηγεί ενδεχομένως γιατί τόσοι πολλοί καταναλωτές παραμένουν στη ΔΕΗ.

Έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε 5 διαφορετικά χρώματα και, στο εσωτερικό της κάθε κατηγορίας, διάφορους όρους, εκπτώσεις, πάγια και δώρα. Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν αρκετοί πολίτες με σχετικά χαμηλές καταναλώσεις που σκέφτονται ότι δεν αξίζει τόσος «πονοκέφαλος» για να γλιτώσουν, στην καλύτερη, μερικά ευρώ το μήνα.

Ενεργειακές Ζυμώσεις στην Αν. Μεσόγειο

Σειρά διπλωματικών επαφών πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα σχετικά με την ενέργεια στην Αν. Μεσόγειο, στις οποίες μετέχουν τόσο Έλληνες και Κύπριοι, όσο και ξένοι αξιωματούχοι. Σήμερα και αύριο στη Λευκωσία πραγματοποιείται η σύνοδος των υπουργών ενέργειας της Ε.Ε., με κεντρικά θέματα το φυσικό αέριο και τη συνδεσιμότητα, καθώς και τετραμερής συνάντηση με την Κομισιόν, την ΕΤΕπ και τους υπουργούς Ελλάδας και Κύπρου. Θα ακολουθήσει στις 13-14/5 το Φόρουμ Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης που διοργανώνει η FT στην Αθήνα, όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ και επιχειρηματίες όπως ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα τοποθετηθούν για τις ευρύτερες εξελίξεις. Το πρόγραμμα συμπληρώνει η επίσκεψη στην Αθήνα της υφυπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χάσκελ, όπου θα έχει συνομιλίες με τα υπουργεία Εξωτερικών και Μεταφορών. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι ανάμεσα στα θέματα συζήτησης συγκαταλέγεται και το καλώδιο Ελλάδας-Ισραήλ.