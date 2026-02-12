Τις πταίει για το στεγαστικό

Σε βαθιά στεγαστική κρίση βυθίζεται η Ελλάδα, με την Alpha Bank να αναλύει το παράδοξο μιας χώρας με υψηλή ιδιοκατοίκηση (70%) αλλά δυσπρόσιτες τιμές. Ενώ στην Ευρώπη οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 53% τη δεκαετία 2015-2024, στην Ελλάδα το πρόβλημα διογκώνεται από το γεγονός ότι το κόστος στέγασης απορροφά το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος, το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.

Η έκθεση εντοπίζει τρεις βασικές αιτίες:

Γερασμένο Απόθεμα: Το 64% των κατοικιών χτίστηκε προ του 1990, ενώ η «επενδυτική άπνοια» της οικονομικής κρίσης περιόρισε τις νέες κατασκευές μόλις στο 2,6% του συνολικού αποθέματος. Αναξιοποίητα Ακίνητα: Παρά την έλλειψη προσφοράς, το 35% των κατοικιών δεν κατοικείται (εξοχικά ή κενά). Μάλιστα, τα κενά ακίνητα προς πώληση μειώθηκαν κατά 1/3 από το 2011, μειώνοντας περαιτέρω την προσφορά. Υπερσυγκέντρωση στην Αττική: Η κρίση είναι έντονα τοπική, καθώς το 35% του πληθυσμού και το 46% του ΑΕΠ συγκεντρώνονται στην Αθήνα, όπου η ζήτηση για στέγη προσκρούει σε ένα παλαιό και περιορισμένο απόθεμα.

Στη…στρατόσφαιρα η ΤΙΤΑΝ

Ισχυρό σήμα για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ εκπέμπει η Citi, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 70 ευρώ (με «ταβάνι» τα 78,20 στο θετικό σενάριο), στηριζόμενη στον δομικό μετασχηματισμό του ομίλου. Το «μυστικό» πίσω από την εκτόξευση της μετοχής είναι τα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά (ACM) και η ψηφιοποίηση.

Τα ACM αναδεικνύονται σε νέα πλατφόρμα ανάπτυξης, με στόχο το 10% των πωλήσεων έως το 2029. Με όπλο επενδύσεις 450 εκατ. ευρώ σε αποθέματα και εξαγορές, η Citi εκτιμά ότι τα υλικά αυτά θα προσφέρουν περιθώρια EBITDA κοντά στο 29% —αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο του ομίλου— λόγω χαμηλότερου κόστους ενέργειας και ρύπων.

Παράλληλα, η ΤΙΤΑΝ ηγείται στην υιοθέτηση AI και ψηφιακών εργαλείων, μεταβαίνοντας από τα πιλοτικά στάδια σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να ενισχύσει το περιθώριο EBITDA κατά 170 μονάδες βάσης, καλύπτοντας άνετα πάνω από το ήμισυ του πενταετούς στόχου του ομίλου. Με την Citi να βλέπει περιορισμένο ρίσκο υποχώρησης (bear case στα 46,20 ευρώ), ο «γίγαντας» των κατασκευών δείχνει να κλειδώνει υψηλή κερδοφορία λόγω και τεχνολογικού εκσυγχονισμού.

Moody’s για «γάμο» Allwyn-ΟΠΑΠ

Σε σταθερά επίπεδα διατηρεί η Moody’s την αξιολόγηση Ba2 για την Allwyn, παρά την προσωρινή αύξηση του δανεισμού κατά 460 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την αποζημίωση των μετόχων μειοψηφίας του ΟΠΑΠ που άσκησαν δικαιώματα εξόδου λόγω της επικείμενης συγχώνευσης.

Αν και ο δείκτης μόχλευσης αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 4,6x – 4,9x έως το τέλος του 2026 -ξεπερνώντας το όριο υποβάθμισης- ο οίκος παραμένει καθησυχαστικός. Η ψήφος εμπιστοσύνης εδράζεται στα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα (1,6 δισ. ευρώ) και στην εκτίμηση ότι οι πιστωτικοί δείκτες θα επανέλθουν σε υγιή επίπεδα από το 2027.

Παρά τις προκλήσεις, όπως οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές το 2026 (λόγω και της ιταλικής άδειας), η Moody’s αξιολογεί θετικά τη συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ. Κι αυτό διότι, μεταξύ άλλων, ενισχύει τη διαφάνεια και τη σταθερότητα της χρηματοοικονομικής πολιτικής, με την Allwyn να κεφαλαιοποιεί την ανθεκτικότητα των εσόδων από τις λοταρίες διεθνώς.

Η ανησυχία των ευρωβουλευτών για πληθωρισμό

Σε μια ακόμα στιγμή «κριτικής» διάθεσης μεταξύ θεσμών της ΕΕ, το Ευρωκοινοβούλιο βάζει «γκάζια» στην ΕΚΤ, επικρίνοντάς την για το γεγονός ότι θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί ταχύτερη επιστροφή στη σταθερότητα των τιμών μέσω των αποφάσεών της κατά την πρόσφατη περίοδο υψηλού πληθωρισμού. Οι βουλευτές της ΕΕ καλούν την κεντρική τράπεζα να αναλύσει προσεκτικά τις αιτίες αυτού του επίμονου πληθωρισμού, προκειμένου να αντλήσει διδάγματα για μελλοντικές κρίσεις. Εκφράζουν την ανησυχία τους για το υψηλό κόστος διαβίωσης, καθώς οι τιμές τροφίμων και ενέργειας έχουν αυξηθεί στην Ευρώπη από την πανδημία, σημειώνοντας ότι κατά μέσο όρο η τιμή ενός γεύματος είναι κατά ένα τρίτο υψηλότερη από ό,τι πριν και ότι αυτό έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Νέο καθεστώς για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Το νέο νομοσχέδιο για τον καθαρισμό οικοπέδων επιχειρεί να διορθώσει προηγούμενες «ανορθογραφίες», σταθεροποιώντας το ημερολόγιο και κάνοντας τις κυρώσεις πιο αναλογικές. Το παράθυρο καθαρισμού και η δήλωση στο Μητρώο μεταφέρονται έως τις 15.06, ενώ διατηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου. Ο νόμος ξεχωρίζει πλέον τη μη δήλωση (ενώ έχει γίνει ο καθαρισμός) από την αδιαφορία και τον μη καθαρισμό, με κλιμάκωση προστίμων και δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο. Προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 έως 2.000 ευρώ) για μη καθαρισμό, και 100 ευρώ όταν έχει γίνει η εργασία αλλά λείπει η δήλωση.

(Ξανα)συζητούν στις Βρυξέλλες για ενεργειακό

Σήμερα πραγματοποιείται η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στο Βέλγιο, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί μείζον θέμα συζήτησης. Χώρες όπως η Αυστρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έθεσαν τις υψηλές τιμές ηλεκτρισμού και αερίου ως βασικό πρόβλημα που διαβρώνει τη βιομηχανία, ζητώντας μεταρρυθμίσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κόστος των ρύπων, με την Κομισιόν να δέχεται πιέσεις για «χαλάρωση» του συστήματος ETS. Η Ελλάδα αναμένεται να συμπαραταχθεί με αυτές τις εκκλήσεις, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που έθεσε το ζήτημα στην περιφερειακή του διάσταση προ διετίας.

Η μεταστροφή της Ούρσουλα

Η Κομισιόν εμμένει στη θέση ότι οι ΑΠΕ είναι ο μόνος τρόπος για μειωμένες τιμές και απεξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Πάντως, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε μια σημαντική αλλαγή στην ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, «βάζοντας νερό στο κρασί της»: Αντί για «τεχνολογίες μηδενικού άνθρακα», μίλησε μόνο για «τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα». Έτσι, άφησε έμμεσα περιθώριο για πιθανή χρήση του φυσικού αερίου σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι σχεδιαζόταν. Η νέα ρητορική δεν θα περάσει απαρατήρητη από την αγορά και απομένει να φανεί η εφαρμογή της στην πράξη.

Από την ενέργεια στο AI ο Θ. Δαγούμας

Ο πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Αθανάσιος Δαγούμας, εργάζεται πλέον στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στον ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανέλαβε επικεφαλής έρευνας και δεδομένων στη νέα εταιρεία DeepRunner AI, την οποία ίδρυσε ο ελληνοαμερικανός Μάικ Τζαμαλούκας με τον καθηγητή Κώστα Ανδριοσόπουλο. Στόχος τους είναι να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις AI σε όλους τους κλάδους, έχοντας ήδη γραφεία σε Αθήνα, Καλιφόρνια και Ινδία.