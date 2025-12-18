Το δεύτερο…«δώρο Χριστουγέννων»

Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται το «πολυδιαφημισμένο» πρόγραμμα σεμιναρίων εξ αποστάσεως μάθησης της ΔΥΠΑ μέσω των ΚΕΜ, το οποίο «τρέχει» έως το τέλος του έτους και προβλέπει αμοιβή 750 ευρώ για τους συμμετέχοντες, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, η καταβολή των χρημάτων θα γίνει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Έτσι, για χιλιάδες δικαιούχους, τα 750 ευρώ θα λειτουργήσουν ως ένα δεύτερο, άτυπο «δώρο Χριστουγέννων».

Επιστροφή ενοικίων vs έλλειψη σπιτιών

Καλοδεχούμενη η επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς και γιατρούς, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν από την ψηφοφορία του προϋπολογισμού. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές της επαρχίας το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο κόστος, αλλά αφορά την πλήρη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Το αποτέλεσμα είναι αρκετοί εργαζόμενοι που διορίζονται σε αυτές τις περιοχές να καταφεύγουν σε Airbnb, ξενοδοχεία ή άλλες λύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν βιώσιμες.

Ευτυχώς που το πετρέλαιο είναι φθηνό

Την ώρα που η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα για την ελάφρυνση του κόστους για τους αγρότες, αξίζει να επισημανθεί η ιδιαίτερα ευνοϊκή διεθνής συγκυρία στην αγορά πετρελαίου. Χθες, οι τιμές του Brent και του WTI άγγιξαν σχεδόν χαμηλά πενταετίας, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την περίοδο της πανδημίας. Έτσι, το αγροτικό πετρέλαιο δεν συνιστά πλέον τόσο μείζον ζήτημα, σε αντίθεση με το αγροτικό ρεύμα, όπου και επικεντρώθηκε η δημόσια συζήτηση. Στα παραπάνω να προστεθεί ότι ο κρατικός προϋπολογισμός υιοθετεί πρόβλεψη για τιμή Brent στα 62,4 δολάρια το 2026, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί συντηρητική, εφόσον διατηρηθεί η πτωτική τάση στην αγορά.

ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ «κατεβαίνουν» Φάληρο

Αν εξαιρέσουμε το έργο του Ελληνικού, που αποτελεί αμιγώς ιδιωτική πρωτοβουλία, η μελέτη, κατασκευή και λειτουργιά του αστικού μητροπολιτικού πάρκου στον Φαληρικό όρμο, με προϋπολογισμό 320 εκατ. ευρώ θα είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της χώρας. Στο διαγωνισμό λοιπόν, που «τρέχει» η Περιφέρεια Αττικής, συμμετείχαν η ΤΕΡΝΑ με την ΜΕΤΚΑ ως ένωση εταιρειών και πλέον στόχος είναι να πέσουν οι υπογραφές την επόμενη χρονιά. Το έργο αφορά την ανάπλαση έκτασης 741 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο ενιαίο μέτωπο πρασίνου και δημόσιου χώρου στην Αττική. Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία. Το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως γήπεδα, ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άθλησης και θεματικούς χώρους για παιδιά.

Αλλαγή σκυτάλης στη ΔΕΘ

Και μιας και ο λόγος για αναπλάσεις να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη όπου η ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε. (που διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση της πόλης) απέκτησε νέο πρόεδρο, τον Χρήστο Τσεντεμεΐδη. Αύριο Παρασκευή (19.12) αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα σύνθεση του ΔΣ της εταιρείας, ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Όλα δείχνουν ότι αυτό θα λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2026 από την μονάδα στρατηγικών συμβάσεων του Υπερταμείου. Το έργο, ύψους 300 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί με σύμπραξη δημοσίων & ιδιωτικών πόρων, αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 100 στρεμμάτων, εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικού κέντρου, ξενοδοχείου και υπόγειων χώρων στάθμευσης.

Η παγκόσμια πρωτοπορία της PhosPrint

Πραγματική καινοτομία, που εξηγεί και γιατί η νεοφυής τεχνολογική εταιρεία PhosPrint εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ από το Corallia Ventures και τον Lars Rasmussen, επενδυτή και συνιδρυτή του Google Maps. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια πρωτοποριακή μέθοδος αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή, προϊόν πολυετούς εφαρμοσμένης έρευνας, την οποία η PhosPrint έχει αναπτύξει – σε πειραματικό στάδιο – με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μέσω 3D εκτύπωσης καθίσταται εφικτή η αποκατάσταση κυττάρων σε προβληματικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων. Η τεχνολογία βασίζεται στην τεχνική Laser Induced Forward Transfer (LIFT), που επιτρέπει την ακριβή εκτύπωση βιοϋλικών, τα οποία θεωρούνται το μέλλον της αναγεννητικής ιατρικής. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής που έχει αναπτύξει η επιστημονική ομάδα της PhosPrint μπορεί να εκτυπώσει έως και 100 εκατ. κύτταρα σε μόλις 1,6 λεπτά. Η έρευνα εστιάζει, σε αυτή τη φάση, σε βλάβες της ουροδόχου κύστης –μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ο καρκίνος της κύστης αποτελεί τον τέταρτο συχνότερο καρκίνο στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκτύπωση των κυττάρων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (in vivo) στην πάσχουσα περιοχή, με τη μέθοδο να έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε χοίρους.

Φωτοβολταϊκά: Μπαράζ καταγγελιών στην Κομισιόν

Μετά τη διορία δύο μηνών που έδωσε η Κομισιόν στην Ελλάδα για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκατοντάδες παραγωγοί φωτοβολταϊκών από όλη τη χώρα προχώρησαν σε καταγγελίες στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για δύο διαδοχικές καταγγελίες, τις οποίες υπογράφουν συνολικά 214 και 229 παραγωγοί αντίστοιχα, οι οποίοι επισημαίνουν σειρά παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για στρεβλώσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των έργων αποθήκευσης, καθώς και για άνιση μεταχείριση μεταξύ παραγωγών και επενδυτών. Παράλληλα, καταγγέλλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς και στρεβλώσεις στη διαδικασία αναβάθμισης και αντικατάστασης εξοπλισμού (repowering), καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και την εξέλιξη των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών επενδύσεων.