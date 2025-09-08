Τα στοιχήματα της «επόμενης ημέρας» από την ΔΕΘ

Μπορεί στην οικονομική επικαιρότητα των τελευταίων μηνών να κυριαρχούσε η πορεία προς τη ΔΕΘ και η συζήτηση επί ατέρμονων σεναρίων, ωστόσο και το «μετά τη ΔΕΘ» (δηλαδή μετά τις Σαββατιάτικες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και την σημερινή εξειδίκευση στο ΥΠΟΙΚ) δεν έχει μικρότερη σημασία. Και αυτό γιατί το στοίχημα της ανάπτυξης την επόμενη ημέρα, δεν θα κριθεί (μόνο) από τα μέτρα της ΔΕΘ και την εφαρμογή τους, αλλά από μια σειρά άλλους παράγοντες, κυρίως με διεθνή διάσταση. Στις 11 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο το «ραντεβού» νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ με την αγορά να περιμένει ευρέως ένα pause στις αυξήσεις των επιτοκίων. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εργάζεται προκειμένου να «περάσει» γρήγορα τα μέτρα από τη Βουλή, ώστε να τα ενσωματώσει στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2026 που θα μήνα, για να λάβει την απαραίτητη έγκριση. Στις 17 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η έκθεση πληθωρισμού της Eurostat για τον Αύγουστο, η οποία-μαζί και εκείνες των επόμενων μηνών- έχει βαρύτητα, καθώς θα δείξει σε ποιο πληθωριστικό περιβάλλον θα κληθούν να εφαρμοστούν τα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης της ΔΕΘ, και ποιες επιπλοκές θα μπορούσαν να επιφέρουν. Δεν πρέπει, προφανώς, να λησμονηθούν και οι εκθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης που αφορούν την Ελλάδα, ούτε και οι συνέπειες των δασμών που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται όσο περνάει ο καιρός…

…και η εικόνα της διεθνούς έκθεσης

Πέρα από το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού που εξέπληξε θετικά ακόμα και τους πιο δύσπιστους, όπως φάνηκε και από τις αμήχανες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, συζητήθηκε αρκετά και η εικόνα της ΔΕΘ. Τα γραφικά που πλαισίωσαν την παρουσίαση του Πρωθυπουργού ήταν φρέσκα και πρωτότυπα, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κυβερνητικο restart που επιχειρήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Διφορούμενα τα πρώτα μηνύματα

Πάντως, οι πρώτες ενδείξεις για το εγγύς μέλλον δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «πανηγυρικές». Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ της Παρασκευής (05.09.2025) για το ΑΕΠ β’ τριμήνου δείχνουν μεν πως, παρά τις διεθνείς επιπλοκές, η ανάπτυξη «κράτησε» στο ανθεκτικό 1,7%, ωστόσο πρόκειται για επιβράδυνση της τάξης του 0,5%, που δεν είναι αμελητέα. Σε μεγάλο βαθμό, τα κυβερνητικά στελέχη είχαν στο νου τους πως ένα οριακό φρενάρισμα από το 2,2% της προηγούμενης μέτρησης ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ήλπιζαν, όμως, ότι δεν θα υπάρξει πτώση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κάτω από το 2%, καθώς τότε απομακρύνεται ο στόχος του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 2,3% σε όλο το 2025 — κάτι που τελικά συνέβη. Η εικόνα δείχνει ότι η εσωτερική ζήτηση (βασικός πυλώνας για την ελληνική ανάπτυξη) συνεισφέρει μεν θετικά, αλλά χωρίς ένταση ικανή να ανεβάσει από μόνη της το συνολικό αποτέλεσμα. Επομένως, απαιτείται ένα εξαιρετικά δυναμικό γύρισμα σε ισχυρότερους ετήσιους ρυθμούς κατανάλωσης των νοικοκυριών στο δεύτερο μισό του 2025, διαφορετικά οι ετήσιες προβλέψεις θα αποδειχθούν… άστοχες.

Δεν θέλουν με τίποτα το κόκκινο χρώμα

Το κόκκινο είναι ένα χρώμα που ο άνθρωπος ενστικτωδώς συνδυάζει με το αίμα και τον κίνδυνο. Για αυτό και οι προμηθευτές ρεύματος μετέφεραν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να μην το επιλέξει τελικά για το νέο είδος τιμολογίων ρεύματος, που θα μπει σε εφαρμογή σύντομα και θα αποτελεί ένα μείγμα σταθερών και κυμαινόμενων χαρακτηριστικών. Όπως είναι φυσικό, οι εταιρείες δεν θέλουν να δώσουν τη λάθος εντύπωση στον καταναλωτή και θα προτιμούσαν κάτι πιο ουδέτερο και… καθησυχαστικό για όταν καταφθάνει η λυπητερή.

Τι θα κρίνει τις παρεμβάσεις στα τιμολόγια

Την ίδια στιγμή, ο χειμώνας θα κρίνει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα τιμολόγια ρεύματος. Οι δύο πρόσφατες προειδοποιήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν στόχο να συγκρατήσουν τα τιμολόγια στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση επ’ ουδενί δεν θέλει να δει αύξησή τους, για όσο διαρκούν οι χαμηλές τιμές χονδρικής. Πάντως, το φθινόπωρο δεν αναμένεται, έτσι κι αλλιώς, να φέρει υψηλότερες τιμές, καθώς είναι περίοδος μειωμένης ζήτησης. Αντιθέτως, η έλευση του χειμώνα είναι αυτή που θα στείλει τα μηνύματα εκ μέρους παραγωγών και προμηθευτών. Τότε είναι που η κυβέρνηση θα κληθεί να αποφασίσει αν τα τελικά τιμολόγια είναι δικαιολογημένα ή αν θα προβεί σε παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πλέον φαίνεται πως δεν ισχύει ο παλαιότερος ισχυρισμός του ΥΠΕΝ, ότι δηλαδή τιμές ρεύματος κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο πήχυς τοποθετείται εφεξής χαμηλότερα.

Η εξίσωση της κοινωνικής κατοικίας

Επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση θα καταφέρει να τρέξει και να ολοκληρώσει την παρέμβαση πριν από το τέλος της θητείας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές τις μέρες στα συναρμόδια υπουργεία γράφεται και ξαναγράφεται το σχέδιο για το πώς θα στηθεί στην πράξη η σχετική ρύθμιση. Το βασικό πλαίσιο που συζητείται προβλέπει την ανέγερση πολυκατοικιών από τεχνικές εταιρείες και στη συνέχεια τη διάθεση διαμερισμάτων σε νοικοκυριά με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν χαμηλό ενοίκιο, μέρος του οποίου θα επιδοτείται από το κράτος — ώστε να γίνει πραγματικότητα η πολυσυζητημένη «κοινωνική στέγη». Δύσκολη εξίσωση: να συνυπάρξουν αρμονικά η αμοιβή του αναδόχου, το προσιτό ενοίκιο και μια δίκαιη επιδότηση.

Σχεδόν έτοιμο το food hall της Αθήνας

Αντίστροφη μέτρηση για τη Στοά Αρσακείου. Η ανακαινισμένη στοά, που μεταμορφώνεται σε νέο σημείο συνάντησης για εστίαση και πολιτισμό, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες της. Το εμβληματικό κτήριο των 13.000 τ.μ., επένδυση της Legendary Food, αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό αρκετές εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα – την περίοδο με την πιο αυξημένη εμπορική κίνηση.Στον ανανεωμένο χώρο θα συνυπάρχουν καταστήματα, ένα μοντέρνο παντοπωλείο και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, δίνοντας νέα πνοή στην καρδιά της Αθήνας. Αναπόφευκτα, η αναβάθμιση δημιουργεί και την προσδοκία ότι οι αρμόδιοι θα μεριμνήσουν ώστε να εκλείψουν οι παραβατικές δραστηριότητες στην πλατεία Δικαιοσύνης, δίπλα στη στοά.

Θα γυρίσει σελίδα το λιμάνι Βόλου;

Νέο σχέδιο ανάπτυξης για το λιμάνι του Βόλου ετοιμάζει το Υπερταμείο. Η κίνηση έρχεται μετά την ακύρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, όπου από τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής ο ΟΛΘ. Τον Φεβρουάριο του 2025 το Υπερταμείο έβαλε οριστικό «φρένο» στην ιδιωτικοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για νέο σχεδιασμό. Ο ΟΛΒ σήμερα δραστηριοποιείται σε εμπορεύματα και containers, διακίνηση χάλυβα και παλιοσιδήρων, ξηρό και υγρό χύδην φορτίο, αλλά και σε υπηρεσίες επιβατών: από τα φεριμπότ προς τις Σποράδες μέχρι τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. Το επόμενο διάστημα θα φανεί αν το λιμάνι θα μπει σε νέα τροχιά ανάπτυξης με διαφορετικό μοντέλο αξιοποίησης.