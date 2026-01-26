To stress test για τον Κάθετο Διάδρομο

Με υψηλές ταρίφες, έντονο ανταγωνισμό, ρυθμιστικά κενά αλλά και τη ζήτηση για φυσικό αέριο να αγγίζει κόκκινο σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οι δημοπρασίες σήμερα Δευτέρα (26.1.2026) για τη δέσμευση δυναμικότητας στον Κάθετο Διάδρομο τον Φεβρουάριο αποκτούν ειδικό βάρος. Είναι ζητούμενο αν η ουκρανική Naftogaz, με την οποία η ΔΕΠΑ έχει υπογράψει δήλωση προθέσεων (letter of intent) για τη περίοδο από Δεκέμβριο του 2025 έως και Μάρτιο του 2026, θα αποδεχτεί την ελληνική προσφορά έναντι του φθηνότερου ανταγωνισμού π.χ. από την Πολωνία. Η έκβαση της δημοπρασίας έχει επίσης σημασία για την Ελλάδα που ποντάρει στον Κάθετο Διάδρομο, ως βασική ενεργειακή υποδομή που την καθιστά κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από τις ΗΠΑ, στις χώρες της Ευρώπης, σε έναν άξονα που φτάνει μέχρι την Ουκρανία.

Πήραν για τα καλά μπρος οι ελεγκτικές μηχανές

Η είδηση δεν είναι πως πληρώθηκαν αγροτικές ενισχύσεις ύψους σχεδόν 28 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (23.01.2026) η ΑΑΔΕ. Η είδηση είναι πως μαζί με τις πληρωμές ήρθαν και οι ανακτήσεις ποσών και το μπλοκάρισμα καταβολών λόγω ελέγχων, σημάδι πως ο ελεγκτικός μηχανισμός που επιχειρεί να καθαρίσει τον «κόπρο του Αυγεία» στον πρωτογενή τομέα, έχει πάρει για τα καλά μπρος. Και αυτό, διότι μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το «μάτι» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και των αρμόδιων υπηρεσιών της Κομισιόν, βρίσκεται «καρφωμένο» πάνω στα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και οι ιθύνοντες γνωρίζουν πως δεν θα υπάρξουν πολλές επόμενες ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν, οι ανακτήσεις μετά από συμψηφισμούς ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ, ενώ τα «παγωμένα» ποσά λόγω ελέγχων πλησιάζουν τα 15 εκατ. ευρώ! Το αποτέλεσμα των ελέγχων θα κρίνει πόσα από αυτά θα διανεμηθούν, και σε ποιον.

Θα γίνει ξανά «της μόδας» η χρυσή λίρα;

Όπως είναι επόμενο, το πρωτοφανές διεθνές ράλι στην τιμή του χρυσού πέριξ των 5.000 δολαρίων, ακολουθά και η τιμή της χρυσής λίρας. Στο δελτίο της 23.01.2026 η Τράπεζα της Ελλάδος πουλά την παλαιάς κοπής στο ιστορικό ρεκόρ των 1.125,08 ευρώ και την αγοράζει στα 960,37 ευρώ, δηλαδή το spread είναι 164,71 ευρώ ανά λίρα. Υπενθύμιση ότι η λίρα δεν είναι προϊόν για γρήγορες κινήσεις, αλλά για όσους θέλουν να αποθηκεύσουν μια σίγουρη αξία με αντοχή στον χρόνο. Όπως δηλαδή οι παλιοί αποθήκευαν (όσοι λίγοι είχαν την δυνατότητα, φυσικά) χρυσές λίρες στα σεντούκια και στα …στρώματα, ως άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό και στις απότομες υποτιμήσεις της δραχμής, έτσι και σήμερα η χρυσή λίρα επανέρχεται στο προσκήνιο και γίνεται ολοένα πιο πολύτιμη και ελκυστική. Δείγμα κάθε ιστορικής περιόδου με έντονη αβεβαιότητα που «φλερτάρει» με την κρίση.

Nέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα συντηρούν την κούρσα του πληθωρισμού

Μετά τις ανατιμήσεις σε μοσχαρίσιο κρέας, καφέ και σοκολάτες που ηγήθηκαν το 2025, με αυξήσεις τιμών πάνω από 20%, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων έχει ξεκινήσει το 2026 συντηρώντας τους φόβους για διατήρηση του πληθωρισμού κοντά στο 3%. Τον Δεκέμβριο ήταν στο 2,6% με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα στο 3,6%. Εντωμεταξύ, έχουν ήδη φτάσει τιμοκατάλογοι από προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ με αυξήσεις, ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό, σε περίπου 250 προϊόντα υψηλής ζήτησης. Πρακτικά, μεταφέρεται στο ράφι μέρος του αυξημένου κόστους που περνά από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων -από την αύξηση του μεταφορικού κόστους για τους διανομείς, τα κόστη ενέργειας, πρώτων υλών και συσκευασίας για τη βιομηχανία, μέχρι το κόστος των παραγωγών που επιβαρύνεται από τις ανατιμήσεις σε εφόδια και ζημιές από την κακοκαιρία και τις ζωονόσους. Απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας το Υπουργείο Ανάπτυξης τρέχει τις διαδικασίες για να να ενεργοποιήσει την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Νέες εξαγορές ετοιμάζει ο Μασούτης

Μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός ο Μασούτης επεκτείνεται στη χονδρική μέσω νέας εξαγοράς ενώ φέρεται να ετοιμάζει και νέα deals. Στόχος του Γιάννη Μασούτη, επικεφαλής της βορειοελλαδίτικης εταιρείας σούπερ μάρκετ, είναι -μεταξύ άλλων- η εξαγορά και της εταιρείας Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών Α.Ε. (Kontzoglou Distributions). Η κίνηση θεωρείται στρατηγικής σημασίας επένδυση καθώς θα εξασφαλίζει στον Μασούτη κρίσιμες υποδομές logistics ενόψει της ενσωμάτωσης της Κρητικός, εξαγορά που εκκρεμεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ενεργειακό όφελος 750 εκατ. ευρώ για το εμπορικό ισοζύγιο

Η χώρα μας άλλαξε πρόσημο απότομα κατά το περσινό έτος ως προς το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών ηλεκτρισμού. Από 307 GWh εξαγωγών που είχαμε το 2024, έφτασε πέρυσι τις 2.671 GWh, ενισχύοντας περαιτέρω τον εξαγωγικό της χαρακτήρα. Με οικονομικούς όρους η επίδραση είναι επίσης έντονη: Όταν η Ελλάδα ήταν καθαρά εισαγωγική σε προηγούμενα έτη, το καθαρό αποτέλεσμα ήταν -500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ το 2025 ανήλθε κοντά στα +250 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα μέγεθος που βελτιώνει και το ευρύτερο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας.

Το ασήμι, ο ήλιος και στο βάθος φωτοβολταϊκά

Το ασήμι, όπως και ο χρυσός, αντιμετωπίζονται από τους επενδυτές ως καταφύγιο απέναντι στις ανησυχίες σχετικά με το δολάριο και τα ομόλογα. Όμως, η ξέφρενη άνοδος της τιμής του ασημιού έχει παράπλευρες συνέπειες και για τη βιομηχανική παραγωγή αρκετών προϊόντων. Ένα από αυτά είναι τα φωτοβολταϊκά, όπου σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία το ασήμι έχει φτάσει πλέον να αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% του κόστους παραγωγής ενός πάνελ, έναντι μόλις 3-5% κατά την περίοδο μέχρι το 2023. Αν η κατάσταση παγιωθεί, τότε θεωρείται πιθανό να δούμε άνοδο στο κόστος της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε σχέση με τα χαμηλά των τελευταίων ετών.