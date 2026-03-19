Xειραγώγησε την αγορά πετρελαίου ο Λευκός Οίκος;

Την παρουσία μεγάλων και άγνωστης ταυτότητας παικτών που ποντάρουν σε πτώση της τιμής του πετρελαίου σε τακτική βάση υποδεικνύουν ορισμένοι επενδυτές. Οι πλέον κυνικοί βλέπουν πίσω από αυτές τις θέσεις το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο επισήμως έχει αρνηθεί ότι επεμβαίνει στην αγορά πετρελαίου. Στην πράξη, όμως, η τιμή του αμερικανικού συμβολαίου WTI έχει διατηρηθεί ξανά και ξανά κάτω από τα 100 δολάρια/βαρέλι κάθε απόγευμα στο κλείσιμο των χρηματιστηρίων. Πρόκειται ασφαλώς για ένα σημαντικό ψυχολογικό επίπεδο. Έτσι, οι φήμες οργιάζουν για παρασκηνιακή χειραγώγηση της αγοράς εκ μέρους του Λευκού Οίκου, ο οποίος έχει προειδοποιηθεί να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση που οι έμποροι θεωρούν ολέθρια για την αξιοπιστία της.

Θα πείσουν τους οδηγούς ταξί τα €20.000;

Από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα για την απόκτηση ηλεκτρικών ταξί: Το κράτος θα προσφέρει εκ νέου επιδότηση 20.000 ευρώ, η οποία ρίχνει το κόστος απόκτησης ενός Tesla κοντά στα 15.000 ευρώ. Πρόκειται για νούμερα τα οποία θα κάνουν ακόμα και τον πιο δύσπιστο οδηγό ταξί να δει το θέμα με διαφορετική ματιά. Πάντως, η εικόνα δεν είναι το ίδιο ρόδινη όσον αφορά τους δημόσιους φορτιστές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι σήμερα στην Αθήνα αντιστοιχεί ένας φορτιστής σε κάθε ταξί. Όμως, πρόκειται για δήλωση που αποκρύπτει τις πλήρεις διαστάσεις του θέματος. Οι περισσότεροι δημόσιοι φορτιστές σήμερα είναι αργοί και χρειάζονται ώρες για μία πλήρη φόρτιση. Κατ’ επέκταση, ο οδηγός είναι αναγκασμένος να το πράξει εκτός των ωρών λειτουργίας του ταξί, πράγμα που δημιουργεί τις δικές του δυσκολίες. Τα πράγματα θα ήταν αλλιώτικα αν είχαμε ταχυφόρτιση και μπορούσαν οι οδηγοί να «γεμίσουν» στο διάλειμμά τους.

Υψηλότερες βλέψεις στα «Εξοικονομώ»

Βελτιώσεις στους οδηγούς των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» θέλει να κάνει η κυβέρνηση, ενόψει του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Όπως ανέφερε σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τα σχόλια του ΤΕΕ και τα διδάγματα από τα προηγούμενα λάθη θα οδηγήσουν σε έναν βελτιωμένο σχεδιασμό στο εξής. Πάντως, η αγορά δεν πείθεται εύκολα, καθώς στα νέα «Εξοικονομώ» θα υπάρξει μια ριζική αλλαγή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των προμηθευτών ρεύματος. Η εφαρμογή αυτής της νέας αρχιτεκτονικής απαιτεί πολύ προσεγμένο σχεδιασμό, που δεν θα αφήνει κενά ή θα οδηγεί σε νέες αγκυλώσεις σαν αυτές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Πιστή στις επενδύσεις η Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Σταθερά προσανατολισμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου που ξεκίνησε το 2024 και ολοκληρώνεται τη φετινή χρονιά παραμένει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Οι επενδύσεις της εταιρείας για το διάστημα 2024-2026 είναι ύψους 30 εκατ. ευρώ από τα οποία διατέθηκαν, εντός του 2025, κεφάλαια άνω των 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της και τη στήριξη του καναλιού HORECA. Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία τοποθετεί τη συνολική φορολογική της συνεισφορά για την περίοδο 2021–2024 στα 224 εκατ. ευρώ, με τη φετινή χρονιά να είναι κομβική διότι η μάρκα Kaiser συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Ρεκόρ τζίρου για Autohellas

Με ιστορικό υψηλό στον κύκλο εργασιών έκλεισε το 2025 για τον Όμιλο Autohellas, σπάζοντας το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,034 δισ., σημειώνοντας αύξηση 4,9%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 5,9%, φτάνοντας τα 294,7 εκατ.ευρώ. Παρά την πίεση στα κέρδη μετά από φόρους (EAT), τα οποία διαμορφώθηκαν στα 84 εκατ. ευρώ, η διοίκηση προτείνει μέρισμα ύψους 0,85 ευρώ ανά μετοχή. Η δυναμική του Ομίλου τροφοδοτήθηκε από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οι οποίες κατέγραψαν άλμα 12,5% στα 326,5 εκατ.ευρώ. Η εμπορία αυτοκινήτων συνεισέφερε 526,9 εκατ.ευρώ , ενώ η διεθνής δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή στα 180,6 εκατ.ευρώ, παρά την πίεση τιμών στην Πορτογαλία. Ο Όμιλος διαχειρίζεται πλέον στόλο που υπερβαίνει τα 65.000 οχήματα. Παράλληλα, η κεφαλαιακή του βάση ισχυροποιήθηκε περαιτέρω, με τα ίδια κεφάλαια να αγγίζουν τα 584 εκατ.ευρώ. Η κερδοφορία ενισχύθηκε επιπλέον από μερίσματα ύψους 10,6 εκατ. ευρώ μέσω των συμμετοχών σε AEGEAN και Trade Estates.

Πότε θα διπλασιαστεί η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια

Μπορεί η κρίση στην Μέση Ανατολή να έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αεροπορικές, αυτές όμως, εκτιμάται ότι θα είναι παροδικές. Κι αυτό διότι , η παγκόσμια ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2050, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της IATA. Στο επικρατέστερο σενάριο, η ζήτηση θα φτάσει τα 20,8 τρισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,1%. Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από την οικονομική ανάπτυξη, τις δημογραφικές αλλαγές και την ενεργειακή μετάβαση. Η ανάπτυξη θα είναι εντονότερη στις αναδυόμενες αγορές, με την Ασία-Ειρηνικό και την Αφρική να πρωταγωνιστούν, ενώ η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική θα κινηθούν με βραδύτερους ρυθμούς λόγω ωριμότητας των αγορών τους. Ειδικότερα, οι εσωτερικές πτήσεις στην Αφρική και οι συνδέσεις της με την Ασία αναδεικνύονται ως οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές. Παρά τη δυναμική αυτή, η ΙΑΤΑ επισημαίνει μια μόνιμη δομική μεταβολή λόγω της πανδημίας, η οποία εμποδίζει την πλήρη επιστροφή στις προηγούμενες τάσεις. Επιπλέον, αν και οι απόλυτοι αριθμοί επιβατών αυξάνονται, ο ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάζει σταδιακή επιβράδυνση, αντανακλώντας την ωρίμανση του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στερεύει η «δεξαμενή» των ιδιωτικοποιήσεων

Όπως προκύπτει από την έκθεση της PwC για τις μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές, μετά τις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, πλέον «στερεύει» αυτή η πηγή. Μόλις στα 1,3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2025 η αξία τους, με την Εγνατία Οδό και την πώληση της Μαρίνας Ζέας να δίνουν όλο το αποτέλεσμα. Η μεγάλη σύμβαση αφορούσε την 35ετή παραχώρηση της Εγνατίας και των τριών καθέτων αξόνων σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Egis Projects, με τίμημα 1,275 δισ. ευρώ, ενώ η μεταβίβαση του 25% της Μαρίνας Ζέας απέφερε 10 εκατ. ευρώ. Η εικόνα για το 2026 δείχνει μικρότερη «δεξαμενή», καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, οι Ελληνικές Αλυκές, οι Λιμένες Βόλου και Ελευσίνας και η δημιουργία μαρίνας για γιοτ στην Κέρκυρα. Από όλα αυτά το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει μόλις 322 εκατ. ευρώ για όλο το 2026, όταν το 2024 είχε ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.