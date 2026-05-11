Χρέος: Μετά την Ιταλία, στόχος και η Γαλλία

Δεν έχουν «ταβάνι» οι προσδοκίες για την αναρρίχηση της Ελλάδας σε ανώτερες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας με τις πιο χρεωμένες χώρες, καθώς μετά από τον —γνωστό— στόχο να ξεπεραστεί η Ιταλία, στο κάδρο μπαίνει και η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γαλλία. Σε τοποθέτηση του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρη Τσάκωνα, αναφέρθηκε πως, ακόμη και με συντηρητικές παραδοχές για το ΑΕΠ, το ελληνικό χρέος μπορεί έως το τέλος της δεκαετίας να κινηθεί κοντά στο 114% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο. Προηγήθηκε η αναφορά ότι στο τέλος του 2026 το χρέος θα βρίσκεται κοντά στο 137%, κάτω από το ιταλικό, και ότι η μείωση θα φανεί όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και σε καθαρούς απόλυτους όρους. Οι προϋποθέσεις για αυτό, βέβαια, είναι η χώρα να μην εκτροχιαστεί εντελώς αναπτυξιακά, αλλά και να συνεχίσει στην ίδια γραμμή δημοσιονομικής σύνεσης, για την οποία, μάλιστα, αποσπάσαμε τα εύσημα και από τη Fitch, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Γιατί τα στοχευμένα μέτρα «μετράνε» και για το χρέος

Η Fitch, λοιπόν, αναγνώρισε στην Ελλάδα πως ήταν η μόνη χώρα η οποία στην παρούσα κρίση απάντησε με πραγματικά στοχευμένα μέτρα – κάτι που, άλλωστε, ζητά με έμφαση από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν. Ο οίκος αξιολόγησης δεν περιορίστηκε στο ότι η Ελλάδα κινήθηκε διαφορετικά στην ενεργειακή κρίση, αλλά έδειξε γιατί αυτό έχει σημασία για τα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Fitch, οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν στραφεί σε μη στοχευμένα μέτρα, όπως μειώσεις φόρων στα καύσιμα, ενώ η Ελλάδα εμφανίζεται ως η χώρα που εφάρμοσε πραγματικά στοχευμένη στήριξη. Η σύνδεση είναι σαφής, καθώς όσο η στήριξη παραμένει περιορισμένη και δεν μετατρέπεται σε μόνιμο οριζόντιο κόστος, τόσο πιο πειστική παραμένει η προοπτική αποκλιμάκωσης του χρέους, στην οποία ποντάρει και σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο.

Τα επόμενα βήματα του ΟΤΕ

Ένας τηλεπικοινωνιακός και τεχνολογικός κολοσσός, όπως ο Όμιλος ΟΤΕ, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργεί με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η στρατηγική του οφείλει να «βλέπει» στο μέλλον, χτίζοντας σήμερα τις υποδομές και τις υπηρεσίες που θα είναι απαραίτητες για την επόμενη δεκαετία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινούνται και τα όσα ανέφερε, στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης, Κώστας Νεμπής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, παρά τις όποιες προκλήσεις, ο οργανισμός δεν μένει στάσιμος, αλλά προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα αναμένεται να συνεχιστεί-παρά το τέλος του ταμείου Ανάκαμψης- ενδεχομένως με νέες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν αυτή την πορεία. Όμως, ο σχεδιασμός του ομίλου υπερβαίνει τα στενά σύνορα της χώρας. Ενισχύοντας την παρουσία του μέσω του γραφείου στις Βρυξέλλες, ο ΟΤΕ διεκδικεί περισσότερα ευρωπαϊκά έργα, καθώς και έργα του NATO. Παράλληλα, το βάρος πέφτει ολοένα και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση σε υπηρεσίες αιχμής όπως το cloud, οι λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η κυβερνοασφάλεια. Όπως υπογράμμισε ο ίδιος: «Συνολικά, θεωρούμε ότι διαθέτουμε ένα αρκετά ισχυρό σύνολο εργαλείων που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική». Σημειωτέον ότι ο CEO δεν σχολίασε τη συμμετοχή της ΔEΗ FiberGrid στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz, κίνηση που προμηνύει το ενδιαφέρον της για είσοδο στην κινητή.

Το βλέμμα στη ΔΕΗ…

Κι ενώ μένει να φανεί τι θα πράξει η ΔΕΗ στην κινητή, εξαιρετικά ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ανακοινώσει ο όμιλος αύριο. Σύμφωνα με την Optima Bank, παρά την οριακή υποχώρηση του κύκλου εργασιών στα 2,45 δισ. ευρώ λόγω των χαμηλότερων τιμολογίων λιανικής, η λειτουργική κερδοφορία εντυπωσιάζει. Τα επαναλαμβανόμενα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 50%, αγγίζοντας τα 678 εκατ. ευρώ, με κύριο «καύσιμο» την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή και τη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους. Στην τελική γραμμή, τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να εκτοξευθούν στα 202 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 162% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή υποστηρίζεται από την πτώση των τιμών φυσικού αερίου και χονδρικής ενέργειας, παρά την ελαφριά άνοδο των τιμών ρύπων (CO2). Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επικείμενη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία θεωρείται ήδη επιτυχημένη λόγω των ισχυρών δεσμεύσεων από βασικούς μετόχους. Με αυτά τα δεδομένα, η σύσταση παραμένει «αγορά» (BUY) με τιμή-στόχο τα 24,60 ευρώ, προσφέροντας περιθώριο ανόδου 28%.

…και η δυναμική τιμολόγηση στη Ρουμανία

Ένα νέο πιλοτικό τιμολόγιο ρεύματος λάνσαρε η ΔΕΗ στην αγορά της Ρουμανίας. Θα αφορά σε πρώτη φάση 5.000 επιλέξιμους πελάτες, οι οποίοι τα σαββατοκύριακα θα ωφελούνται από δωρεάν ώρες χρέωσης τα μεσημέρια, όταν τα φωτοβολταϊκά παράγουν στο μέγιστο βαθμό. Στόχος της ΔΕΗ είναι να διαπιστώσει την ανταπόκριση των πελατών και το πώς βλέπουν αυτόν τον νέο τρόπο τιμολόγησης, που γίνεται ανά ώρα κάθε ημέρα με προηγούμενη ειδοποίηση για τις επιμέρους τιμές.

Κάτω από το ραντάρ οι μικρές επιχειρήσεις

Η υγιής πιστωτική επέκταση αποτελεί το «κλειδί» για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, όμως ο δρόμος προς τη χρηματοδότηση περνά αναπόφευκτα μέσα από τη διαφάνεια. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, ανέδειξε πρόσφατα το δομικό αυτό πρόβλημα στη βάση της ελληνικής επιχειρηματικής πυραμίδας, όπου χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν ουσιαστικά «αόρατες» για το τραπεζικό σύστημα.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, η έλλειψη αξιόπιστων λογιστικών στοιχείων και η εμμονή στην παραοικονομία στερούν από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τη δυνατότητα πρόσβασης σε κρίσιμα κεφάλαια. «Θέτουμε το ερώτημα αν υπάρχει βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο, όμως συχνά δεν λαμβάνουμε τα απαραίτητα στοιχεία», σημείωσε. Η προτροπή προς τον επιχειρηματικό κόσμο είναι ξεκάθαρη: η συμμόρφωση με τους κανόνες και τα «νοικοκυρεμένα» νοικοκυριά αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και τραπεζικών πόρων. Καταλήγοντας, ο κ. Χαντζηνικολάου απηύθυνε κάλεσμα για την αφύπνιση του «επιχειρηματικού δαιμονίου», ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα τους νέους να αναλάβουν το απαραίτητο ρίσκο ώστε να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με ισχυρή πολλαπλασιαστική ισχύ.