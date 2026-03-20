Δίνει χρόνο για την έκπτωση

Παράταση για το δικαίωμα διατήρησης της έκπτωσης φόρου 4% για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31.07.2026 έδωσε το ΥΠΟΙΚ. Με τη μεταβολή αυτή, το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης δεν χάνεται στις 30.04.2026, αλλά μεταφέρεται στις 15.05.2026, δίνοντας πρόσθετο χρόνο στους φορολογούμενους να ελέγξουν στοιχεία, να διορθώσουν λάθη και να οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους.

Η κίνηση αυτή δίνει περιθώριο προσαρμογής σε μια φάση αυξημένων διασταυρώσεων, χωρίς να αλλάζει ο συνολικός σχεδιασμός της φετινής φορολογικής διαδικασίας, με στόχο να παραμείνει ενεργό το κίνητρο της έγκαιρης φορολογικής συμμόρφωσης. Έτσι, το υπουργείο πετυχαίνει με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: δίνει μια μικρή «ανάσα» σε όσους κινηθούν γρήγορα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πως θα μπουν νωρίς φορολογικά έσοδα στα ταμεία του κράτους, σε μια περίοδο μάλιστα που φυσούν πολλοί «κόντρα άνεμοι»…

Ο πληθωρισμός τραβά την ανηφόρα

Νέα επιδείνωση καταγράφουν τα τελικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Φεβρουαρίου στην Ελλάδα, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται ξανά σε δύο από τις πιο ανελαστικές ανάγκες των νοικοκυριών: τα τρόφιμα και τη στέγαση. Η κατηγορία των τροφίμων ανέβηκε στο 5,3% από 4,7% τον Ιανουάριο, ενώ η κατηγορία «στέγαση, νερό, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και λοιπά καύσιμα» διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,4%, παίρνοντας ξανά την ανιούσα προς το 4% μετά από μια σύντομη αποκλιμάκωση. Η εικόνα αυτή ενισχύει το αίσθημα αβάσταχτου κόστους ζωής, καθώς η πίεση επιμένει στις δαπάνες από τις οποίες δεν μπορούν εύκολα να «ξεφύγουν» τα νοικοκυριά. Και όλα αυτά πριν αποτυπωθούν πλήρως στην αγορά οι συνέπειες του πολέμου, γεγονός που καθιστά τη λήψη μέτρων εκ των ων ουκ άνευ.

Πόσο εξαρτάται η Ελλάδα από ενεργειακές εισαγωγές

Σε πολύ υψηλό επίπεδο εξακολουθεί να βρίσκεται η εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2024, που δημοσιεύτηκαν προ ημερών, έδειξαν ότι εισάγουμε το 77,5% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Μάλιστα, η εξάρτηση ενισχύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, αφού το 2004 βρισκόταν στο 72,3%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου, όπως και της αντικατάστασης του λιγνίτη με το φυσικό αέριο στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής.

Το hedging και οι ισχυρές επιδόσεις της ΔΕΗ

Ισχυρές επιδόσεις εμφάνισε το 2025 η ΔΕΗ, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 8%, στα €9,7 δισ. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 11%, στα 2 δισ. , ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άνοδο 25%, αγγίζοντας τα 0,45 δισ. ευρώ. Ο όμιλος θα διανείμει μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι αυξημένο κατά 50% συγκριτικά με το 2024. Παράλληλα, το 2025 η ΔΕΗ υλοποίησε επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ με την εγκατεστημένη ισχύ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να αυξάνεται κατά 31% στα 7,2 GW. Η παραγωγή από ΑΠΕ σημείωσε αύξηση 12% φτάνοντας τις 6,9 TWh , ενώ η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 16% στις 2,7 TWh, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της έντασης των εκπομπών CO2 κατά 5%. Στις τηλεπικοινωνίες, το δίκτυο «Fiber to the Home» κάλυψε 1,7 εκατ. νοικοκυριά, σημειώνοντας άλμα 162% από τα 650.000 του 2024. Τέλος, τα σημεία φόρτισης στην ηλεκτροκίνηση αυξήθηκαν κατά 39% φτάνοντας τα 4.276, ενώ το καθαρό χρέος αυξήθηκε στα 6,5 δισ. ευρώ από €5,1 δισ. το 2024, οδηγώντας τον δείκτη καθαρό χρέος / EBITDA στο 3,2x. Φέτος, η ΔΕΗ αναμένει προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 0,7 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η πετυχημένη αντασφάλιση απέφερε κατά την περσινή χρονιά 101 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, έναντι ζημιάς 94 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για ένα μικρό αλλά ενδεικτικό κομμάτι των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε χθες η επιχείρηση για το 2025. Απομένει να φανεί πώς θα κινηθεί φέτος το hedging, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ταραχώδους χρονιάς για τον ευρύτερο κλάδο, όπου οι παίκτες που προετοιμάστηκαν κατάλληλα θα ανταμειφθούν για τη σύνεσή τους.

Χειρόφρενο από Ferrari και Maserati στην Μ.Ανατολή

«Παγώνουν» μέχρι νεοτέρας τις παραδόσεις οχημάτων στη Μέση Ανατολή οι ιταλικές αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, Ferrari και Maserati, καθώς οι συγκρούσεις στην περιοχή εντείνονται. Η απόφαση των εταιρειών υπογραμμίζει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των γεωπολιτικών εντάσεων στις παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Ferrari, σε δήλωσή της, τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Δεδομένων των συνθηκών, αποφάσισε να παύσει τις τακτικές παραδόσεις, ενώ διαχειρίζεται ορισμένες εξ αυτών μέσω αεροπορικών μεταφορών. Η Maserati υιοθέτησε παρόμοια στάση, επικαλούμενη κρίσιμες προκλήσεις στη διαχείριση των μεταφορών. Ως μέρος του ομίλου Stellantis, η Maserati διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των οχημάτων της. Προφανώς οι πολεμικές συγκρούσεις καθιστούν τις παραδοσιακές οδούς μεταφοράς (ιδιαίτερα τις θαλάσσιες και τις χερσαίες) εξαιρετικά επικίνδυνες και οι εταιρείες δεν θέλουν να ρισκάρουν την καταστροφή οχημάτων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ή την ασφάλεια των μεταφορέων.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί αύξησε το ποσοστό της στην ΕΥΔΑΠ

Ποσοστό πέριξ του 13% ελέγχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ, ύστερα και από την αγορά, χθες, επιπλέον 2,81% από ιδιωτικό fund. Η εισηγμένη λειτουργεί ως στρατηγικός επενδυτής, αυξάνοντας την έκθεσή της σε έναν κλάδο αμυντικό με σταθερά και αναπτυσσόμενα μελλοντικά έσοδα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για περαιτέρω ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της σε assets και υποδομές με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, προστατεύεται έναντι των πληθωριστικών πιέσεων και της διεθνούς αστάθειας, κάτι που επιτυγχάνει μέσω και του πολύ μεγάλου χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων που διαθέτει. Να σημειώσουμε ότι χθες η τιμή της μετοχής της ΕΥΔΑΠ έκλεισε με άνοδο 4,88%, στα 9,24 ευρώ.

Πετρέλαιο: ΗΠΑ Vs Ευρώπη

Σημαντική απόκλιση παρατηρείται πλέον ανάμεσα στην τιμή του αμερικανικού συμβολαίου WTI και του ευρωπαϊκού Brent. Το πρώτο εμπορεύεται στα 97 δολάρια και το δεύτερο στα 115, δηλαδή απέχουν σχεδόν 20 δολάρια. Οι αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα τριών παραγόντων. Ο ένας είναι δομικός και έχει να κάνει με την αυτάρκεια των ΗΠΑ. Υπάρχουν όμως και άλλοι δύο πιο προβληματικοί για την αγορά:

Αρκετοί παίκτες πιστεύουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρεμβαίνει παρασκηνιακά στα προθεσμιακά συμβόλαια για να κρατήσει το WTI κάτω από τα 100$. Επιπλέον, η αγορά δίνει πλέον σοβαρές πιθανότητες στο να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας του. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι έμποροι θεωρούν ότι η τιμή του Brent θα ανέβει ακόμα περισσότερο σε σχέση με το WTI.