Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε ότι μπορεί να γίνει εξπέρ της επικοινωνίας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο marketing. Εκεί που πήγαινε να πέσει το ενδιαφέρον για το βιβλίο του την «Ιθάκη» και να μειώνεται ο χρόνος στα τηλεπαράθυρα, έκανε TikTok με το οποίο έστειλε το μήνυμα «εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκέμβρη». Έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και θα απαντήσει. Μάλλον δεν θα κάνει ονομαστικές αναφορές, το πλαίσιο θα είναι γενικότερο. Για να ανοίξει νέους λογαριασμούς θα πρέπει να κλείσει τους παλιούς. Γι’ αυτό και δεν δίστασε να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με ό,τι και όποιον θεωρεί ότι πρέπει να πετάξει από πάνω του.

Ανοιχτή πρόσκληση

Με το TikTok απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο να πάει να τον ακούσει στο «Παλλάς». Αυτός είναι ο στόχος του. Να μιλήσει αδιαμεσολάβητα (η λέξη έχει γίνει πολύ της μόδας) στον κόσμο. Εκεί θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Όχι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που θα δώσουν το παρών, δηλώνοντας τα περισσότερα την διαθεσιμότητα τους, για το νέο εγχείρημα.

«Είναι έτοιμος»

Πολλοί εκτιμούν ότι στις 3 Δεκέμβρη ο Αλέξης Τσίπρας θα προαναγγείλει την δημιουργία νέου κόμματος. Το βιβλίο του είναι η ρήξη με το παρελθόν. «Είναι έτοιμος» δήλωσε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κοντά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αν γίνονταν αύριο εκλογές, θα κινδύνευε να μην μπει στη βουλή. Ο Αλέξης Χαρίτσης αλλά και η Έφη Αχτσιόγλου είναι πιθανόν να πάνε μαζί του. Ο Τσίπρας ανακατεύει την τράπουλα και δείχνει ποιον θεωρεί αντίπαλο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και στην παρούσα φάση δεν απειλεί την κυριαρχία του ούτε τα εκλογικά του ακροατήρια.

Κόφτης

Αρχίζουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα μπαίνουν 538 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 471.833 αγροτών και επιπλέον 1,2 δις έως το τέλος του χρόνου. Οι αιτήσεις ήταν 608.246 αλλά οι 44.343 εξαιρέθηκαν διότι εντοπίστηκαν παρανομίες ή έλλειπαν κρίσιμα στοιχεία και επανελέγχονται. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είναι μόλις 363 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι έφτανε τα 476 εκατ. Δηλαδή θα πιστωθούν λιγότερα 113 εκατ. Κόφτης υπάρχει και είναι σημαντικός.

Καραμπινάτες περιπτώσεις

Η εικόνα είναι ότι με το προηγούμενο σύστημα ο καθένας μπορούσε να δηλώσει σχεδόν ό,τι ήθελε. Γίνονταν έλεγχοι μόνο σε ένα 3%. Τώρα γίνονται στο 30% και οι διασταυρώσεις είναι ουσιαστικές. Ακόμη και στις φετινές δηλώσεις, όμως, που υπάρχει ο μπαμπούλας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εντοπίστηκαν καραμπινάτες παρανομίες. Για παράδειγμα ένας πίνακας δείχνει ότι από τα 212.117 κοφτολίβαδα τα 195.900, δηλαδή, το 92% δεν εντοπίστηκε στις δορυφορικές φωτογραφίες. Οι γεωργοί μπορούν να κάνουν ενστάσεις και όσα αγροτεμάχια κριθούν επιλέξιμα θα πληρωθούν στη συνέχεια. Αλλά εδώ φωνάζει το πράγμα. Η παρανομία πήγε σύννεφο.

Απόκλιση στα αγροτεμάχια

Στα δηλωθέντα αγροτεμάχια επίσης υπήρχε απόκλιση. Από τα περίπου 6.000.000 τα 700.000 εξαιρέθηκαν από τις πληρωμές και ελέγχονται ξανά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η χώρα «δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ» από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πήρε πάνω του την μεταρρύθμιση και θεωρεί ότι τελικά θα λειτουργήσει προς όφελος των αγροτών αλλά και της ΝΔ. «Η μεταρρύθμιση οδηγεί στο να κατανέμονται τα ίδια χρήματα με πιο δίκαιο τρόπο» δήλωσε στον Alpha. «Θα πάνε σε παραγωγούς που έκαναν ειλικρινέστερες δηλώσεις. Η προσπάθειά μας έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο!»

Περισσότερα σε λιγότερους

Αυτό είναι το κίνητρο για τους τίμιους αγρότες να στηρίξουν το νέο σύστημα πληρωμών που πετάει έξω τα λαμόγια. Σε αυτό ποντάρει και η κυβέρνηση ελπίζοντας έτσι να απορροφήσει τους κραδασμούς από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Λειτουργεί ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού. Ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι. Προβληματισμός υπάρχει όσον αφορά στην έκταση των παράνομων επιδοτήσεων. Επειδή θεωρείται μεγάλη – ανεξαρτήτως ποιοι κινούσαν τα νήματα, παρανομίες μικρές ή μεγαλύτερες έκαναν πολλοί- μεγάλη θα είναι και η δυσαρέσκεια. Πρέπει, όμως, το σύστημα των πληρωμών να μπει σε μια τάξη και να κλείσει τρύπες, αν και το χούι φεύγει τελευταίο.

Ο βώλος στο αυτί!

Από το 2026 σχεδόν όλα αλλάζουν. Πρώτον δημιουργείται ένας νέος ψηφιακός χάρτης της χώρας με βάση δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερον θα υπάρξει νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων, υποχρεωτικά θα φοράνε στο αυτί ηλεκτρονικό «βώλο». Δηλαδή ένα τσιπάκι το οποίο θα είναι μοναδικό για το κάθε ζώο. Δεν θα μπορεί να βγαίνει και το ζώο θα εντοπίζεται ανά πάσα στιγμή γεγονός που βοηθάει στην καταμέτρηση του κοπαδιού όπου κι αν βρίσκεται Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς με στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και του νέου ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ. «Όλο αυτό το πλαίσιο θα θωρακίσει τους ειλικρινείς αγρότες», δήλωσε ο Γιώργος Πιτσιλής, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής όπου υπάγεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βιαίως

Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ανεξαρτήτως αν θα μιλούσε η όχι ο Γιώργος Ξυλούρης, «Φραπές», ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν κλήθηκε την πρώτη φορά, στην Εξεταστική, ήταν λάθος της ΝΔ που αρνήθηκε να συναινέσει στην βίαιη προσαγωγή του. Χθες άλλαξε στάση. Θα κληθεί εκ νέου να καταθέσει ως μάρτυρας και για το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τον Αντωνόπουλο και για τις υψηλές επαφές της ΝΔ που διαφήμιζε ότι διατηρεί. Σε 10 ημέρες περίπου θα μπει στο πρόγραμμα της Εξεταστικής. Κάποιοι άρχισαν να καρδιοχτυπούν.

Εφιάλτης διαρκείας

Οι «κουκούλες» κυνηγούν τους πάλαι ποτέ προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis που με τις ψεύτικες όπως αποδείχθηκε καταθέσεις τους κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για δύο χρόνια, 10 πολιτικά πρόσωπα: Σαμαράς, Βενιζέλος, Στουρνάρας, Άδωνις κα. Ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών 17 και 10 εκατ. ευρώ που διατηρούσαν σε ελβετικές τράπεζες Δεσταμπασίδης και Μαραγγέλη από τα «δώρα» που πήραν από τις αμερικάνικες αρχές ως μάρτυρες για την Novartis. Η έρευνα Βουρλιώτη, έδειξε ότι είχαν οικονομικό κίνητρο για την υπόθεση και δεν μπορούσαν να μπουν σε καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα ούτε να καταθέσουν για δωροληψίες των 10 πολιτικών.

Εκτός ο Σαράκης

Η διαδρομή του χρήματος έδειξε ότι υπήρξαν εκροές (30.000 έως 500.000 ευρώ) από τους ελβετικούς λογαριασμούς σε τρίτα πρόσωπα, 12 στον αριθμό που δεν δικαιολογούνται, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη. Ανάμεσα τους είναι και ο δικηγόρος της Μαραγγέλη που κατηγορείται ότι απέκτησε ακίνητο με τίμημα παροχη νομικών υπηρεσιωώ εφ’ όρου ζωής στον πωλητή. Εκτός κάδρου είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης ο οποίος ως αμοιβή είχε πάρει γύρω στα 18 εκατομ. για την Novartis. Είχε πελάτες προστατευόμενους μάρτυρες στις ΗΠΑ.