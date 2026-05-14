Το «καμπανάκι» Μυτιληναίου για την ενέργεια

Η παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο της «Καθημερινής» και των FT λειτούργησε ως ένα ηχηρό καμπανάκι για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN προειδοποίησε ότι η κρίση στον Περσικό Κόλπο ενδέχεται να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο, με τις αγορές να υποτιμούν τον κίνδυνο, προσδοκώντας μια σύντομη λήξη των εχθροπραξιών. Ο ισχυρός άνδρας του ομίλου έδωσε έμφαση στα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία βρίσκονται στο 30%, ποσοστό ανησυχητικά χαμηλότερο από το περσινό 50%. Η έλλειψη LNG από το Κατάρ και το κλείσιμο των Στενών απειλούν άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα σε στρατηγικές προμήθειες, όπως το αλουμίνιο και τα λιπάσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πράσινη μετάβαση αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας. Η ουσιαστική λύση εντοπίζεται στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από το ακριβό αέριο τις ώρες που η απόδοση των ανανεώσιμων πηγών είναι χαμηλή. Τέλος, επέκρινε τη στάση των Βρυξελλών, τονίζοντας ότι η προώθηση της απανθρακοποίησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θυσιάζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ζήτημα το κόστος του LNG για την Ελλάδα

Οι ιδιωτικοί ενεργειακοί όμιλοι προχωρούν με γοργό ρυθμό στην εξασφάλιση ποσοτήτων αμερικανικού LNG τόσο για τη χώρα μας όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Πάντως, πρόσφατη έκθεση του ευρωπαϊκού ινστιτούτου IEEFA έδειξε ότι η Ελλάδα πληρώνει την ακριβότερη τιμή πανευρωπαϊκά για το αμερικανικό LNG, γεγονός που θέτει στο προσκήνιο το ζήτημα της οικονομικότητας. Ενδεικτικά, η τιμή είναι 12% υψηλότερη στην περίπτωσή μας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφέρει για τρίτη φορά χθες ότι οι εισαγωγές αυτές από τις ΗΠΑ είναι ευπρόσδεκτες, αλλά μόνο εφόσον έχουν την κατάλληλη τιμή. Οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Μητσοτάκη να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα, κατόπιν παρότρυνσης των δημόσιων ομίλων του εγχώριου κλάδου.

Ένα ακόμη ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μία ακόμη πρωτιά προστίθεται στο ενεργητικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την απόκτηση-την περασμένη εβδομάδα- επενδυτικής βαθμίδας από τις Moody’s και S&P. Η μετοχή του ομίλου υποδομών εντάσσεται –επίσημα από την 1η Ιουνίου– στον δείκτη MSCI Standard Greece, κατόπιν της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών της Morgan Stanley Capital International (MSCI). Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αυξημένες εισροές, οι οποίες υπολογίζονται σε τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων των διεθνών θεσμικών επενδυτών. Όπως αναφέρει και η εισηγμένη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ένταξη στον MSCI αποτελεί έμπρακτη «ψήφο εμπιστοσύνης» στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα της διοίκησης, καθώς και στην ικανότητα ανάληψης, υλοποίησης και έγκαιρης παράδοσης σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας. Να σημειωθεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό μη χρηματοπιστωτικό όμιλο που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.

Το “last minute” ωφελεί την Ελλάδα

Η γεωπολιτική αστάθεια στον Περσικό Κόλπο και η πολεμική σύρραξη στο Ιράν φαίνεται πως αναδιαμορφώνουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς «κερδισμένους» αυτής της συγκυρίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ταξιδιωτικού ομίλου TUI, η επικρατούσα διεθνής αβεβαιότητα έχει παγιώσει μια ισχυρή τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last-minute), καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον την ασφάλεια και τη σταθερότητα των ελληνικών προορισμών. Αυτή η μετατόπιση της ζήτησης προς την Ελλάδα αντικατοπτρίζει την ανάγκη των καταναλωτών για βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό, με την TUI να επισημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί από όσους προτίθενται να ταξιδέψουν φέτος το καλοκαίρι δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμη τις κρατήσεις τους, δημιουργώντας μια τεράστια «δεξαμενή» δυνητικών επισκεπτών για τη χώρα. Παράλληλα, η υψηλή δημοφιλία της Ελλάδας επιτρέπει την απορρόφηση των αυξημένων τιμών σε ξενοδοχεία και κρουαζιέρες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αντιστάθμιση του αυξημένου λειτουργικού κόστους. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η Ελλάδα κεφαλαιοποιεί τη στρατηγική της θέση ως κορυφαία επιλογή, μετατρέποντας την κρίση στον Κόλπο σε μοχλό ενίσχυσης των τουριστικών ροών για τη φετινή σεζόν.

Ψηφιακό μητρώο και για τα κατασχεμένα

Ακόμη και τα κατασχεμένα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα στην ΑΑΔΕ, καθώς μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την καταχώριση προϊόντων που υπάγονται σε ΕΦΚ και Φόρο Κατανάλωσης. Στη λίστα μπαίνουν αλκοολούχα, καπνικά, ενεργειακά προϊόντα, καφές, υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και θερμαινόμενα καπνικά προϊόντα. Με απλά λόγια, η εφορία θέλει πλέον να ξέρει όχι μόνο τι κυκλοφορεί στην αγορά, αλλά και τι «πιάνει στα δίχτυα της», ειδικά σε προϊόντα με υψηλή φορολογική απόδοση και συχνή παραβατικότητα.

Δεν λείπουν εργαζόμενοι, λείπουν μισθοί

Σύμφωνα με την έρευνα HR Trends 2026 της Randstad, τα «παράπονα» των επιχειρήσεων ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους έχουν και δεύτερη ανάγνωση. Δεν λείπουν πάντα τα «χέρια» από την αγορά, καθώς συχνά αυτό που λείπει είναι η διάθεση ή/και η δυνατότητα να πληρωθούν οι άνθρωποι με μισθούς που οι ίδιοι θεωρούν λογικούς, σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός και το κόστος στέγασης έχουν ανέβει στα ύψη. Οι υψηλές μισθολογικές απαιτήσεις καταγράφονται ως βασικό εμπόδιο στη στελέχωση, αλλά από την πλευρά των εργαζομένων μπορεί να είναι απλώς η ελάχιστη απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής, διαμορφώνοντας μια πολύ δύσκολη εξίσωση.

Ένθερμοι οι Ισραηλινοί για τη συνεργασία στην ενέργεια

Τη στήριξή της για συνέχιση και διεύρυνση της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας με την Ελλάδα εξέφρασε χθες η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ. Στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που παίζει η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενώ τόνισε πως το Ισραήλ βλέπει τη σημερινή κρίση και ως ευκαιρία για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να δημιουργήσουν νέες υποδομές. Όλα αυτά ενώ στις αρχές Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί νέα τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.