Με 2-3 εκπλήξεις για τις οποίες δεσμεύτηκαν με …ομερτά, όσοι ξέρουν να μην τις αποκαλύψουν, θα εμφανιστεί στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σάββατο το βράδυ. Παίζει τα ρέστα του. Ο μεγάλος στόχος είναι να ξεφύγει από το δημοσκοπικό της ναδίρ η κυβέρνηση μετά τις απώλειες που υπέστη και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αναπτύξει δυναμική. Τα ποσοστά που καταγράφονται σε μυστικές δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου είναι απογοητευτικά. Κάτω από το 25%. Η αποχή είναι ο μεγάλος εφιάλτης της ΝΔ. Από τον Οκτώβριο – Νοέμβριο θα υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα ως προς το που πάει.

Αρχιτέκτονας Πιερ

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές επισήμαναν στη στήλη ότι η φορολογική μεταρρύθμιση την οποίαν θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, είναι «η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ», τουλάχιστον στην Ελλάδα . «Δεν αφήνει κανέναν απέξω και η στόχευση αφορά τη μεσαία τάξη και την οικογένεια με παιδιά» τόνισαν οι πηγές. Αρχιτέκτονας των μέτρων είναι ο ΠΙέρ – κατά κόσμον υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Χωρίς την πολύτιμη συμβολή του υφυπουργού Θάνου Πετραλιά δεν θα μπορούσαν τα σενάρια να έχουν αξιόπιστα νούμερα δίπλα, καθώς γνωρίζει τους κωδικούς απέξω κι ανακατωτά και ψάχνει το δημοσιονομικό αποτύπωμα για το κάθε μέτρο Το …κουμπί βέβαια το πατάει ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξετάζει όλα τα σενάρια και παίρνει τις αποφάσεις.

Οι ριγμένοι υφυπουργοί

Παρεμπιπτόντως ο Πιερ είναι ο μόνος υπουργός στην μακρόχρονη εμπειρία μου στο πολιτικό ρεπορτάζ που «ανεβάζει» τόσο πολύ τον υφυπουργό του. Η συντριπτική πλειονότητα των υπουργών τους κρατάει σε απόσταση. Πριν τον Μητσοτάκη που δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους υφυπουργούς και ελέγχονται γι αυτές, οι περισσότεροι περνούσαν μήνες και 1-2 χρόνια που απλώς μετακινούνταν με τις μερσεντές, χωρίς να κάνουν τίποτα γιατί οι υπουργοί τα κρατούσαν όλα για τον εαυτό τους.

Αποκάλυψη LIVENEWS

Ένα σενάριο που έπεσε στο τραπέζι για το καλάθι της ΔΕΘ είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή στην βασική κλίμακα 10.000 – 20.000 ευρώ που σήμερα είναι 22%. Συζητείται η μείωση να φτάνει ακόμη και τις τρεις μονάδες όπως αποκάλυψε το LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Mega. Σε αυτήν την κλίμακα υπάγονται 2,8 εκατομ. φορολογούμενοι. Η μεταρρύθμιση πιάνει την μεσαία τάξη. Θα οφεληθούν, όμως, και όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Την κλίμακα 10-20.000 €, διατρέχουν τα 5,7 εκατ. των φορολογούμενων από το σύνολο των 6,7 εκατ. Μείωση θα έχουν και άλλοι φορολογικοί συντελεστές.

Από 1/1/2026

Το θετικό με τις μειώσεις των άμεσων φόρων είναι ότι θα τις αισθανθούν οι φορολογούμενοι από την 1/1/2026, διότι θα περάσουν στις κρατήσεις της μισθοδοσίας, της σύνταξης και των εισοδημάτων και θα δουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη τους, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Οι συσκέψεις στο Μαξίμου έχουν ολοκληρωθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει κάνει και σε προηγούμενες ΔΕΘ, μπορεί την τελευταία στιγμή μέτρο που φαινόταν να έχει κλειδώσει να το αλλάξει με άλλο από αυτά που έχει ως εναλλακτικές λύσεις.

Η Χάρτα της ήττας

Το κοινωνικό αποτύπωμα που θα αφήσουν τα μέτρα έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά στην δυναμική της επόμενης μέρας. Εάν είναι απλές ασπιρίνες θα αποτελέσουν αντικείμενο αντιδράσεων. Έχει σημασία και πώς θα παρουσιαστούν επικοινωνιακά, έστω κι αν αφορούν κυρίως την τσέπη και εκεί θα τα καταλάβει και θα τα κρίνει κάποιος. Μου έλεγαν πάντως χαρακτηριστικά ότι το 2003 η Χάρτα Σύγκλισης του Κώστα Σημίτη που αφορούσε κάποια δις του προσέδωσε μόνο ένα 0,7 στις δημοσκοπήσεις… Δεν είναι τι δίνεις μόνο αλλά και πως το πουλάς. Η ηττοπάθεια είναι κακός σύμβουλος.

Το θρίλερ

Η αμφισημία της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στην ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο έβγαλε προς τα έξω μια διάσταση απόψεων Αθήνας – Λευκωσίας που μόνο τους Τούρκους κάνει να χαίρονται. Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να δώσει το πράσινο φως για την εκταμίευση των 25 εκατ. € που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου με το επιχείρημα ότι έχει στα χέρια του δύο μελέτες που δείχνουν ότι δεν είναι βιώσιμο το έργο. Στο ίδιο μήκος κύματος σε πιο χαμηλούς τόνους κινήθηκε και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Άδειασμα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ενθέρμως την ηλεκτρική διασύνδεση -σήμερα η Κύπρος είναι απομονωμένη ενεργειακά. Το συνολικό κόστος φτάνει το 1,9 δις ευρώ το οποίο χρηματοδοτεί με 657 εκατ. ευρώ η ΕΕ. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Άνα Κάιζα σχεδόν άδειασε την κυπριακή ηγεσία. «Πριν το έργο αυτό καταστεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση έχει υποβληθεί σε αρκετά διεξοδικό έλεγχο από την Κομισιόν και από τους φορείς υλοποίησης του έργου διότι φυσικά έπρεπε να αποδειχθεί η οικονομική βιωσιμότητα προτού δεσμευτεί κάποιος σε αυτό» τόνισε. Αναφέρθηκε στην πρακτική των μελετών σκοπιμότητας που χωρίς αυτές δεν εγκρίνεται χρηματοδότηση.

Στο …συρτάρι

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ενημερώθηκε από την κυπριακή για την ύπαρξη τέτοιων μελετών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «από το έργο αυτό ωφελείται κυρίως η Κύπρος και δεν θα πληρώσει το έργο μόνον ο Έλληνας φορολογούμενος».

«Δεν θα το κάνουμε»

Η στήλη είχε συνομιλίες με τρεις αρμόδιες πηγές. Δεν έκρυψαν την ενόχληση τους για την διαχείριση που έγινε από την πλευρά της Λευκωσίας σε ένα τόσο σημαντικό από γεωστρατηγικής άποψης έργο που αφορά και τις δύο χώρες. Η χώρα μας έδωσε μέχρι τώρα γύρω στα 150 εκατ. ευρώ. «Εάν οι αδελφοί Κύπριοι δεν καταβάλουν το ποσόν που τους αναλογεί το έργο δεν θα γίνει» τόνισε κορυφαίος υπουργός στη στήλη. Η Ελλάδα έχει και άλλες προτεραιότητες όπως για παράδειγμα την ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο η οποία είναι κρίσιμης σημασίας και σε σχέση με την Τουρκία αλλά και γιατί η Ελλάδα θα επωφεληθεί από την φθηνή πράσινη ενέργεια που θα κατευθύνεται στην ΕΕ. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παραδέχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά την Κύπρο (και όχι την Ελλάδα) για παλιές καταγγελίες που αφορούσαν το συγκεκριμένο έργο. Άλλη μια δυσάρεστη εξέλιξη που ξεκίνησε από εσωτερικά καρφώματα.

Λόγω Κάσου;

Με το ρεπορτάζ που έκανα θα σας περιγράψω απλά τι κατάλαβα εγώ. Ένα ενδεχόμενο είναι οι αδελφοί μας Κύπριοι να φοβούνται ότι θα δώσουν χρήματα για ένα έργο που δεν θα γίνει τελικά γιατί θα το εμποδίσει η Τουρκία (υπήρξε η παρενόχληση του ιταλικού ερευνητικού πλοίου από τουρκικά στα νότια της Κάσου).. Αλίμονο όμως εάν κινείται έτσι η εξωτερική πολιτική.

Είναι πολλά τα λεφτά!

Ποια είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος; Υπάρχουν ενεργειακά συμφέροντα όπως ισχυρίστηκαν κυπριακές επιχειρηματικές πηγές με τις οποίες συνομίλησε η στήλη. Εταιρείες που στη μεγαλόνησο παράγουν ενέργεια με ΑΠΕ, την πουλάνε πανάκριβα στους Κύπριους. Είναι αναμενόμενο να αντιδρούν σε ότι τους χαλάει τη σούπα. Είναι πολλά τα λεφτά! Επειδή όμως δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την ζωή και υπάρχουν και οι γείτονες θα πρέπει γρήγορα να κλείσει αυτός ο κύκλος της δημόσιας κρίσης, γιατί τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να μπαίνουν πάνω από όλα!