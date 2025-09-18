Πιθανόν στις 23 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το «σύντομο τετ α τετ» Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας την ίδια μέρα μιλάει στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ και την επομένη επιστρέφει στην Άγκυρα. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 26. Σε ένα φωτογραφικό ενσταντανέ φαίνεται ότι θα περιοριστεί η συνάντηση, για να στείλει το μήνυμα ότι παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας αν και το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις απέχει πολύ από την Διακήρυξη των Αθηνών.

Απάντηση στις προκλήσεις

Σε νέα προκλητική κίνηση προχώρησε η Άγκυρα, προειδοποιώντας ότι στέλνει για έρευνες το «Πίρι Ρέις» προς την Λέσβο, την Χίο και την Λέρο, λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Chevron για έρευνες στα οικόπεδα που προκήρυξε η ελληνική κυβέρνηση στα νότια της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Κρήτης που καλύπτουν το 25% του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν εκτάκτως σε άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων χθες τα ξημερώματα. Η Τουρκία απάντησε με αντι-Navtex. Τα τουρκικά ΜΜΕ πανηγύρισαν για ελληνικό πανικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η τουρκική πρόκληση εκδηλώθηκε και την ώρα που ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμφώνησε με τον Λίβυο ομόλογό του, την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, που είχε διακοπεί το 2010.

«Σαπάκι»

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας υποβάθμισε το τουρκικό σχέδιο της εξόδου του ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις, Παρέπεμψε στις φωτογραφίες του πλοίου (είναι παλιό). «Ποια πρόκληση;» αναρωτήθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1. «Το είδατε να βγαίνει (το Πίρι Ρέις); Το είδατε σε φωτογραφίες;» τόνισε αναφερόμενος και εκείνος στην παλαιότητα του ερευνητικού πλοίου.

«Ψυχραιμία»

«Ας περάσω κλίμα ηρεμίας στους Έλληνες» τόνισε ο Μητσοτάκης για να καθησυχάσει τους φόβους για θερμό επεισόδιο. «Ασκήσεις στο πεδίο δεν είδαμε ακόμη» συνέχισε. Το «Πίρι Ρέις» δεν βγήκε στο Αιγαίο μέχρι στιγμής. «Δεν ανησυχώ αλλά και δεν επαναπαύομαι» δήλωσε ο πρωθυπουργός. Τα επόμενα 24ωρα μέχρι τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν είναι κρίσιμα. Εάν υπάρξει τουρκική πρόκληση ο πρωθυπουργός θα δεχθεί δριμεία κριτική και από ένα κομμάτι της ΝΔ για «πολιτική κατευνασμού» που οδηγεί σε αποθράσυνση της Τουρκίας και στέλνει μηνύματα υποχωρητικότητας.

Γερά νεύρα

Σε γεωπολιτικό παιχνίδι για γερά νεύρα που άπτεται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, παραπέμπουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Αθήνα έχει διαμηνύσει στους Ευρωπαίους ότι θα βάλει βέτο εάν η Τουρκία επιχειρήσει να μπει στο γιγαντιαίο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE ενώ διατηρεί το Casus belli (αιτία πολέμου) για ένα κράτος – μέλος της ΕΕ. Δεν μπορεί, όμως, να εμποδίσει τις διακρατικές συμφωνίες για συμπαραγωγές αμυντικού εξοπλισμού (Ιταλία, Γερμανία κλπ). Η διπλωματική εγρήγορση θα πρέπει να είναι διαρκής.

Χαμηλές πτήσεις

Η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στον Σκάι, δεν είχε εκπλήξεις. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ (29%) είναι 15 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ (14%) που κρατάει την δεύτερη θέση. Πήρε μόνο μόνο 0,5% πάνω στη δημοσκόπηση από τα μέτρα που ανακοίνωσε πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πρόθεση που βλέπουν οι περισσότεροι αυτήν την περίοδο που είναι μακριά από εκλογές, η ΝΔ φτάνει μόλις το 24%. Μεγάλη είναι η απόσταση που την χωρίζει από την αυτοδυναμία. Είναι ένας πήχης που σήμερα θεωρείται απίθανο να τον περάσει.

Εν κινήσει

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα μέτρα θα αρχίσουν να αποδίδουν από τον Νοέμβριο με το ένα ενοίκιο, τα 250€ στους χαμηλοσυνταξιούχους τον Δεκέμβριο και τα περισσότερα από τον Ιανουάριο του 2026 όταν οι φορολογούμενοι θα δουν στη τσέπη τους τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ, με αύξηση στα καθαρά του μισθού τους. Ο αγώνας είναι διαρκής. Η δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ κάνει την αυτοδυναμία να μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός και τροφοδοτεί τα σενάρια για αλλαγή εν πτήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να βάλει φρένο στην Θεσσαλονίκη αλλά συνεχίζονται εξαιτίας και των δημοσκοπήσεων. Και σίγουρα δεν συζητιούνται μόνο πέριξ του Κολωνακίου όπως ισχυρίζεται το Μαξίμου.

«Ποιος;»

«Να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος;» απάντησε ο πρωθυπουργός στα σενάρια για αλλαγή εν κινήσει. Απέρριψε την αλλαγή της σκυτάλης πριν τις κάλπες του 2027. «Εγώ θα εξαντλήσω την τετραετία» τόνισε. Απέρριψε και το σενάριο εάν η ΝΔ δεν πάρει αυτοδυναμία και ο δυνάμει κυβερνητικός εταίρος θέσει ως όρο να μην είναι εκείνος ο πρωθυπουργός αλλά άλλο πρόσωπο. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» απάντησε.

Πρωτοβουλία κινήσεων

Εάν η ΝΔ πάρει ένα ποσοστό 33-34% και το δεύτερο κόμμα είναι 20 μονάδες κάτω, ο Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αν κινηθεί έως το 25-26% το σταυρόλεξο θα είναι πολύ δύσκολο. Σε περίπτωση αδυναμίας παίζει ισχυρά ο Νίκος Δένδιας και ο Κωστής Χατζηδάκης ως πιθανή επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εκλογικός νόμος

Ο Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα. Παίζει το χαρτί της σταθερότητας των μονοκομματικών κυβερνήσεων αν και αρνείται κατηγορηματικά να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Το 90-95% των βουλευτών και στελεχών εισηγούνται την αλλαγή του. Ανησυχούν για την επανεκλογή τους – γύρω στους 40 βουλευτές μπορεί να χάσουν την έδρα τους – αλλά για το μέλλον των κυβερνήσεων αφού κανένα κόμμα δεν θα μπορέσει να φτάσει το 38,5-39% για να πάρει την αυτοδυναμία. Με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει άλλος κυβερνητικός εταίρος για τη ΝΔ.

Συσπείρωση

Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης για να μην αλλάξει τον εκλογικό νόμο είναι ότι δεν θέλει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού εν κινήσει. Στενοί συνομιλητές του όμως μου έθεσαν μια ακόμη παράμετρο. Θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της συσπείρωσης της ΝΔ. Ο μεγάλος της κίνδυνος είναι να μείνουν οι νεοδημοκράτες στο σπίτι τους. Εάν, όμως, δουν ότι το κόμμα τους κινδυνεύει μπορεί να ανακαλέσουν την «τιμωρητική» επιλογή της αποχής και να πάνε στις κάλπες.

Κάλυψη στον Μυλωνάκη

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επέφερε πλήγμα στη ΝΔ. Εκεί που ήταν σε ανοδική πορεία μετά το Πάσχα, βρέθηκε σε δημοσκοπικό ναδίρ. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι χρεώνεται η ΝΔ τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διέψευσε τα σενάρια ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία και ειδοποιούσε βουλευτές. «Αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα» τόνισε ο πρωθυπουργός εκνευρισμένος.

Τζαρτζαρίσματα

Την απόσυρση του άρθρου 36 που αφορά την διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ, ζήτησε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος. «Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει» δήλωσε στην αρμόδια επιτροπή της βουλής. «Συζητείστε με τους φορείς» τόνισε. «Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν. Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη. Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία».

Οι βουλευτές και ιδιαίτερα οι δυσαρεστημένοι αποφάσισαν να μην αφήνουν τίποτα να πέσει κάτι. Δεν στήνουν αντάρτικο αλλά θέτουν πλέον μετ´ επιτάσεως τα προβλήματα των εκλογικών τους περιφερειών. Τον Οκτώβριο μαθαίνω θα αρχίσει η κατάθεση και των ερωτήσεων με τους «8», τους «18» κλπ.