Μετά το κύμα αποδοκιμασίας που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις της για τις αμβλώσεις, η Μαρία Καρυστιανού επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση. Το αρχικό αφήγημα, που φλέρταρε με ακροδεξιές απόψεις, προτείνοντας διαβούλευση για ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε και νομοθετήθηκε οριστικά πριν από 40 χρόνια, προκάλεσε πυρ ομαδόν όχι μόνο από πολιτικούς αντιπάλους αλλά και από ένα ευρύτερο ακροατήριο που δεν ήταν διατεθειμένο να αποδεχθεί υπαναχωρήσεις σε ζητήματα ατομικών ελευθεριών. Η αντίδραση ήταν άμεση και ηχηρή. Σε ένα περιβάλλον ιδεολογικά φορτισμένο και κοινωνικά ευαίσθητο, η ρητορική της Καρυστιανού άλλαξε. Όχι όμως με μια γενναία αυτοκριτική ή μια σαφή επανατοποθέτηση, αλλά με μια παλιά πολιτική συνταγή.

Διαστρέβλωση;

Με ανάρτηση της υποστήριξε ότι η άποψη της «διαστρεβλώθηκε σκοπίμως» από άτομα που βρίσκονται σε «διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησης», που εκτελούν συμβόλαιο «δολοφονίας χαρακτήρα» κλπ. Καμία διαστρέβλωση βέβαια δεν έγινε. Ήταν πολύ καθαρή η τοποθέτηση της στο ONE. «Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου» δήλωσε. «Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω». Επισήμανε μάλιστα ότι «είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

Στροφή 180 μοιρών

Με εξαίρεση τη «Νίκη» του Δημήτρη Νάτσιου που είναι κατά των αμβλώσεων, δέχθηκε μεγάλη επίθεση που την οδήγησε σε στροφή 180 μοιρών. «Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν μπορεί να τίθεται σε διαβούλευση και διαπραγμάτευση» ανέφερε. Πρότεινε κοινωνική διαβούλευση για κίνητρα που θα βοηθούσαν τη γυναίκα ή ένα ζευγάρι να κρατήσει το παιδί του. Πρόκειται για μια κλασική πολιτική κίνηση διαχείρισης κρίσης, που όμως δεν αναιρεί το αρχικό πολιτικό στίγμα ούτε σβήνει τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε. Καλή αρχή έκανε.

Τσαλακώθηκε

Ο πολιτικός στίβος είναι σκληρός. Το φωτοστέφανο της «μάνας των Τεμπών» δεν συνοδεύει την Μαρία Καρυστιανού στην πολιτική. Εκεί πλέον γίνεται αντικείμενο κριτικής χωρίς φίλτρα, όπως και οι άλλοι συνάδελφοί της. Το επεισόδιο αυτό υπενθυμίζει τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν στις ιδεολογικές προσεγγίσεις.

Ακροδεξιές απόψεις

Η αλλαγή πλεύσης της Καρυστιανού ήρθε όχι ως αποτέλεσμα προβληματισμού, αλλά ως αναγκαστική αντίδραση. Και δεν ήταν η μόνη θέση της που προκάλεσε τουλάχιστον ένα μετριοπαθές κεντρώο κοινό. Για τον ατομικό αριθμό είπε ότι δεν της αρέσουν γενικώς οι «υποχρεωτικότητες». Όσον αφορά στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών απάντησε ότι το θέμα «ταυτοποιήθηκε», αλλά σχολίασε και ότι υπήρχε από πριν το σύμφωνο συμβίωσης. Προς την ακροδεξιά κλίνει. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακροατήριο που μπορεί να την ακολουθήσει. Κι άλλα τέτοια κόμματα υπάρχουν. Η ουσία θα δοκιμαστεί σε συνδυασμό με την διαχείριση των εντυπώσεων που θα κάνει στη συνέχεια.

Τρεις ξένοι στην ίδια πόλη

Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πιέζεται να αλλάξει την στρατηγική του γιατί δεν τραβάει, τόσο από τον Παύλο Γερουλάνο που επιμένει ότι έχει κολλήσει η βελόνα όσο και από τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα. Το σκηνικό επαναλήφθηκε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα διεξαχθεί 27-29 Μαρτίου. Οι τρεις τους ακολουθούν παράλληλες διαδρομές που δεν φαίνεται ότι θα συναντηθούν ποτέ. Είναι τρεις ξένοι στην ίδια πόλη.

Παράσταση νίκης

Στην δημοσκόπηση της opinion poll στην παράσταση νίκης προηγείται η ΝΔ (53,9%) με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 4,6%.. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις. Αν ανέπτυσσε δυναμική, δεν θα υπήρχαν περιθώρια να κοντράρουν τον πρόεδρο. Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γερουλάνου σε κεντρικό ξενοδοχείο ήταν πάντως όλοι εκεί. Παρών και ο Γιώργος Παπανδρέου που χειροκροτήθηκε περισσότερο από όλους. Ήταν μια επίδειξη ηγετικής δύναμης του Γερουλάνου σε μια στιγμή που άπαντες μετρούν δυνάμεις.

Καραμανλής – Σαμαράς

Στις 2 Φεβρουαρίου η Καλαμάτα τιμά την μεγάλη εορτή της Υπαπαντής του Χριστού, καθώς και την Πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή. Φέτος με εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου ο δήμος της πόλης θα ανακηρύξει επίτιμο δημότη τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Οικοδεσπότης θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Το πιο πιθανό είναι Καραμανλής – Σαμαράς να περάσουν μαζί στη Μεσσηνία το τριήμερο. Η γιορτή πέφτει Δευτέρα. Οι δύο τους είναι στην ίδια γραμμή κριτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και από ότι μαθαίνω θα ακολουθήσουν κοινές εμφανίσεις και το 2026.

Μεσσηνιακός πόλεμος

Την ίδια στιγμή όμως ξέσπασε ένας τοπικός πόλεμος. Η ΝΕ Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ αντιδρά με σφοδρότητα στην ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη Καλαμάτας. Σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι μια τέτοια απόφαση αποτελεί «προσβολή της ιστορικής μνήμης, της κοινωνικής συνείδησης και της θεσμικής ευθύνης». «Η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Κ. Καραμανλή (2004–2009) έχει κριθεί ιστορικά και τεκμηριωμένα ως η περίοδος που θεμελίωσε τη δημοσιονομική και θεσμική κατάρρευση της χώρας, οδηγώντας –με αποκλειστική πολιτική της ευθύνη– στη χρεοκοπία και στα μνημόνια» ανέφερε. Η ΝΕ του ΠΑΣΟΚ. κατήγγειλε επίσης ότι κατά την ίδια περίοδο «υπήρξε θεσμική ανοχή στη διαπλοκή, υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και απαξίωση της έννοιας της πολιτικής ευθύνης».

Οργή

Σκληρή απάντηση έδωσε ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ και σαμαρικός Μίλτος Χρυσομάλλης. Επισήμανε ότι «στον Κώστα Καραμανλή οφείλουμε το όχι στο σχέδιο Ανάν και την αποφυγή της οριστικής διχοτόμησης της Κύπρου, οφείλουμε το όχι στο Βουκουρέστι και τη μη ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ χωρίς τη διευθέτηση του ονόματος, στον Κώστα Καραμανλή οφείλουμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με μόνο γνώμονα το εθνικό συμφέρον». Άφησε αιχμές και για το ΠΑΣΟΚ. «Προφανώς, ο Γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ παραμένει θιασώτης εκείνων που περίμεναν να πάρει ο άνεμος τη σημαία από τα Ίμια και έλεγαν από βήματος της Βουλής ότι η τιμή της χώρας και η εθνική κυριαρχία δεν υπερασπίζονται μόνο με τα όπλα…». Τέλος ο Χρυσομάλλης επισήμανε ότι «η έννοια του πολιτικού πολιτισμού δεν είναι a la carte, είναι υποχρέωση όλων».

Μικρός μαραθώνιος

Μετά την Πρωτοχρονιά αρχίζει ο καθιερωμένος μαραθώνιος της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Οι βουλευτές και των αστικών κέντρων και της περιφέρειας τρέχουν από τη μία στην άλλη να προλάβουν. Ψήφοι είναι αυτοί. Είναι οι κομματικές πίτες (νομαρχιακές και τοπικές) των δημοτικών συμβουλίων, συλλόγων κλπ. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα μπορεί να περάσουν και από 6-7 εκδηλώσεις όπως μου έλεγε βουλευτής. Καλές οι δημόσιες σχέσεις αλλά είναι και μια αιμορραγία. Δεν πρέπει να αγοράσουν λαχεία από την λαχειοφόρο αγορά για να μην τους πουν τσιγγούνηδες κλπ. Φέτος είναι τυχεροί. Η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 23 Φεβρουαρίου. Μετά μπαίνουμε στο Πάσχα οπότε τέλος οι πίτες. Φανταστείτε τι θα γίνει του χρόνου που θα έχουμε εκλογές!