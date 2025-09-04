Αμηχανία προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η ομιλία Τσίπρα στο Βελλίδειο (σε αίθουσα 500 θέσεων) την Παρασκευή στις 5.15 το απόγευμα στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. Την επόμενη μέρα είναι η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρηματίες και σύνεδροι θα δώσουν το «παρών». Οι παρουσίες και οι απουσίες έχουν το δικό τους νόημα. Η αίσθηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα φτιάξει ένα νέο φορέα έχει προκαλέσει εσωκομματική περιδίνηση στο πάλαι ποτέ κόμμα της αριστεράς το οποίο οδήγησε στην εξουσία και παραμένει βουλευτής του.

Όλες οι φυλές

Άλλοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν στο νέο φορέα, αλλά δεν ξέρουν εάν θα τους θέλει ο Τσίπρας που θα πάρει ελάχιστους από τους παλιούς όπως φαίνεται αν κάνει το βήμα. Άλλοι μαθαίνω τον βομβαρδίζουν με μηνύματα του τύπου «είμαι μαζί σου», «βγες μπροστά» κι ας μην ήταν «Τσιπρικοί». Μυστικές δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον πρώην πρωθυπουργό με πολλά βαρίδια (τα πεπραγμένα του). Αλλά και ως τον πλέον συμπαθή πολιτικό της αντιπολίτευσης όπως και αδιάφθορο.

Οφίτσια

Άλλοι σύντροφοι πατούν σε δύο βάρκες, στον ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα έχουν το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα. Ειδικά οι βουλευτές που κινδυνεύουν να μην εκλεγούν ξανά με το 17% που έπεσε στο 6-7% (χωρίς μάλιστα να έχει δημιουργηθεί ακόμη νέος προοδευτικός φορέας), ψάχνονται για την επόμενη μέρα, που θα βρουν κομματική στέγη. Είναι και αυτοί που έχουν οφίτσια έστω και στον συρρικνωμένο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλουν να τα χάσουν.

Συγκέντρωση οπαδών;

Έντονες φήμες κυκλοφόρησαν χθες ότι έξω από το Βελλίδειο όπου θα γίνει η ομιλία Τσίπρα θα γίνει και συγκέντρωση οπαδών του. Αν συμβεί αυτό τότε σημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να κάνει επίδειξη ισχύος σηματοδοτώντας την κυριαρχία του στο χώρο της αντιπολίτευσης. Με τέτοιες κινήσεις, δεν μπορεί να καθυστερήσει πολύ την δημιουργία κόμματος αν και στενοί του φίλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί προς αυτόν τον σκοπό. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη, χρειάζονται τουλάχιστον έξι μήνες και ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αργά βήματα, όπως λένε.

Παρουσίες

Το LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA και η στήλη έκαναν ρεπορτάζ ποιοι θα παρεβρεθούν και ποιοι όχι στην ομιλία Τσίπρα. Από τους διοργανωτές προσκλήθηκαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων από τις εκλογικές περιφέρειες της Α και Β Θεσσαλονίκης. Από τα άλλα κόμματα δεν βλέπω προθυμία προσελεύσεων. Από τον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων θα δώσουν το «παρών» στην ομιλία οι εξής:

Χρήστος Γιαννούλης. Θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο που όλως τυχαίως θα είναι εκτός πόλης, θα περιοδεύει στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας.

Κατερίνα Νοτοπούλου: Εκλέγεται στην Α’ Θεσσαλονίκης και βρίσκεται πολύ κοντά στον Τσίπρα.

Γιώργος Καραμέρος: πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επί Φάμελλου. Παραιτήθηκε. Θα παρακολουθήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Την προηγούμενη θα πάει και στην εκδήλωση του Πέτρου Κόκκαλη και την επομένη θα συνοδεύσει τον Σωκράτη Φάμελο σε μία από τις περιοδείες του.

Μαζί του!

Μίλτος Ζαμπάρας: Νεαρός βουλευτής, ενθουσιώδης. Σχολίασε θετικά την φράση του Αλέξη Τσίπρα στην Le Monde ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους. «Από θέση αρχής θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τέτοιες δηλώσεις είναι θετικές και συνεισφέρουν στα πολιτικά δρώμενα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμεών Κεδίκολγου: Προσχώρησε από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα (Μάιος 2021)

Βασίλης Κόκκαλης: Έχει δηλώσει ότι η ικανότητα του Τσίπρα «είναι δεδομένη, να συνδέει δυνάμεις».

Χάρης Μαμουλάκης: Έχει χαρακτηρίσει τον Τσίπρα «πρόσωπο αναφοράς για τον χώρο, έχει μια βαρύτητα το πρόσωπό του».

Άγγελος Τόλκας: Ηταν στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού.

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης: Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας αιχμές κατά του τότε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, για τις επιθέσεις κατά τών πεπραγμένων της κυβέρνησης Τσίπρα.

Ανυπάκουος!

Νικόλας Φαραντούρης: Είναι το μόνο πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist. Μετά την ομιλία του θα παραμείνει για την ομιλία Τσίπρα. «Είναι φίλος μου, ο Αλέξης, βέβαια και θα καθίσω να τον ακούσω» δήλωσε στη στήλη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις Βρυξέλλες συνεδρίασε η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωβουλή και αποφάσισε να μην παρεβρεθούν (τουλάχιστον οι άλλοι δύο ευρωβουλευτές, Αρβανίτης, Παππάς). Ο Φαραντούρης ήταν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση θα κάνει αυτό που αποφάσισε από την αρχή όπως έλεγε σε συνομιλητές του.

Ο Κώστας Μπάρκας που αυτό το διάστημα εκτελεί και καθήκοντα baby sitting, θα ήθελε πολύ να παρευρεθεί στην ομιλία Τσίπρα. Δεν έχει προσκληθεί όμως και δεν θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τους διοργανωτές.

Ο Δούκας

Στην Θεσσαλονίκη από σήμερα θα βρίσκεται ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα έχει συνάντηση με αυτοδιοικητικούς. Δεν θα πάει στην ομιλία Τσίπρα. Θα πάει στην ομιλία Μητσοτάκη, αλλά έξω από το Βελλίδειο. Θα διαδηλώνει κατά της κυβερνητικής πολιτικής μαζί με την ΓΣΕΕ. Εχει καλέσει τους δημάρχους να συμμετέχουν και έχει τονίσει την ανάγκη για τη συγκρότηση ενός ενιαίου αυτοδιοικητικού μετώπου που θα βάλει φρένο στα σχέδια της Κυβέρνησης.

Η Όλγα

Ένα από τα πρώτα πρόσωπα που συζητήθηκαν ότι θα παραβρεθούν στην ομιλία Τσίπρα ήταν η Όλγα Γεροβασίλη η οποία διατηρεί στενές σχέσεις μαζί του και θεωρείται ότι θα είναι ένα από τα λίγα πρόσωπα τα οποία θα καλέσει κοντά του αν κάνει το νέο φορέα. Θα βρίσκεται στα Χανιά για ένα γάμο και θα παραμείνει για λίγες ημέρες μέχρι να πετάξει για την Θεσσαλονίκη για την ομιλία και συνέντευξη τύπου του Σωκράτη Φάμελλου. Δεν θα παρευρεθεί ούτε ο Διονύσης Τεμπονέρας αν και έπαιξε το όνομα του ότι μπορεί να δώσει το παρών.

Ξανά με το ΠΑΣΟΚ;

Ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης για όσους αναρωτιούνται τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές, επιθυμεί να κατέβει και πάλι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ. Βγήκε πρώτος το 2023 αλλά κράτησε την έδρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους να ζουν εποχές πολικού ψύχους.

Θα τον κόψει;

Στην Α’ Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν με το ΠΑΣΟΚ και οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς. Ειδικά ο δεύτερος δεν έχει αφήσει εκδήλωση για εκδήλωση, σύλλογο που να μην έχει συναντήσει. Κυνηγάει πολύ τον σταυρό. Ο Καστανίδης δεν θεωρεί ότι κινδυνεύει. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης, εάν θα τον βάλει στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ή θα τον κόψει για την σκληρή κριτική που του κάνει.