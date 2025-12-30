Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσονται τα μπλόκα. Παρουσιάστηκε ρωγμή στο μέτωπο. Ακούγονται φωνές για την ανάγκη διαλόγου γιατί η κινητοποίηση από μόνη της δεν αρκεί, κάποια στιγμή εξαντλεί τα όρια της. Ένα μήνα κλείνουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Για να υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις και να γίνει διάλογος μέσα στην Πρωτοχρονιά, θεωρείται αδύνατο. Αρα πάμε από Θεοφάνεια και βλέπουμε.

«Τους τραμπουκίζουν»

Με σκληρή γλώσσα μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για όσους επιτίθενται στους αγρότες που προτείνουν να καθίσουν στο τραπέζι. «Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους «τραμπουκίζουν» για «να μη σπάσει το μέτωπο», δήλωσε στην Αθηναϊδα Νέγκα, στο Action24. «Ακούσαμε και ότι «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία» -πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας» τόνισε. «Η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια. Όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους. Η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο».

Μειώνεται η στήριξη

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές του NEWSIT και της στήλης, το Μαξίμου στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις βρίσκει ότι το αρχικό 80% που στήριζε τις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι συνεχώς μειούμενο και στη βάση της ΝΔ είναι μεγάλη πλειοψηφία. Η εκτίμηση των γαλάζιων αναλυτών είναι ότι μετά το δεύτερο μεγάλο κύμα ταλαιπωρίας της πρωτοχρονιάτικης εξόδου αλλά και την δυσαρέσκεια επαγγελματικών κλάδων που θίγονται, το ποσοστό που ζητάει διάλογο και θα είναι απέναντι στα μπλόκα, θα είναι η πλειοψηφία. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως ότι η χριστουγεννιάτικη έξοδος προς την βόρεια Ελλάδα μειώθηκε 5-7%, ενώ αντίθετα αυξήθηκε κατά 8-9% σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος όπου ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει μόνο με τα μπλόκα στη Μεσσηνία.

Κομματικά παρατράγουδα

Η ρωγμή επιβεβαιώνεται και από ένα άλλο γεγονός. Ενώ επί ένα μήνα δεν γινόταν κουβέντα για τις κομματικές ταμπέλες των αγροτών -γαλάζιοι, πράσινοι, κόκκινοι κλπ ήταν ένα συμπαγές μέτωπο γιατί τους ένωναν τα κοινά αιτήματα – τα τελευταία 24ωρα άρχισε η ανταλλαγή πυρών. Οι αγροτοσυνδικαλιστές που πρόσκεινται στο ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας είναι οι πιο σκληροί και επιτίθενται στους νεοδημοκράτες και άλλους που ζητούν διάλογο.

Κόντρες

Οι πρώτοι είναι απαξιωτικοί απέναντι τους, οι δεύτεροι απαντούν ότι δεν θα τους κάνουν κουμάντο το ΚΚΕ και η Κωνσταντοπούλου και δεν έχουν δικαίωμα να τους αποκαλούν «προδότες», «διασπαστές». Λάδι στη φωτιά έριξε ο βουλευτής Ά Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος ο οποίος κατήγγειλε ότι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας κατέβηκαν υποψήφιοι με την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ. Του απάντησαν ότι είναι δικαίωμα τους και άλλοι ότι είναι «χυδαίο» αυτό που κάνει κλπ.

Κρας τεστ

Στην εθνική αγροτική διάσκεψη που πιθανόν να γίνει το Σάββατο, θα ανοίξει για πρώτη φορά η συζήτηση για το ενδεχόμενο διαλόγου. Η πλειοψηφία είναι κατά. Θα περάσει αυτή η γραμμή. Αλλά η κυβέρνηση εκτιμά ότι εάν συνεχίσουν τα μπλόκα χωρίς να κάνουν ένα βήμα οι αγρότες, στο τέλος θα εγκλωβιστούν σε αδιέξοδο, θα μειώνεται συνεχώς η επιρροή και αποδοχή τους και θα υπάρξει κόπωση και στον κόσμο που τους στηρίζει. « Πως κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν έρχονται να συζητήσουν με την κυβέρνηση;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός. «400.000 είναι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα» τόνισε. «Δεν συνομιλούμε μόνο με αυτούς αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων.» Οι πόρτες του Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένουν ανοιχτές. Η συνάντηση εφόσον αποφασιστεί, θα πρέπει να οδηγήσει σε συντεταγμένο διάλογο επί συγκεκριμένων θεμάτων, τονίζουν αρμόδιες πηγές.

Διάλογος ή αναμέτρηση;

Υπήρξαν πληροφορίες ότι αγρότες ζήτησαν να πάρουν τα τρακτέρ τους από το μπλόκο της Νίκαιας και τους εμπόδισαν. Δεν το βλέπω και τόσο δημοκρατικό αυτό. Το ερώτημα είναι εάν μετά τις γιορτές θα δρομολογηθεί διάλογος ή θα γίνει η τελική αναμέτρηση. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης όπως ήδη σαν έχει ενημερώσει η στήλη έχει και plan b και plan c. Δεν θα κάνει ποτέ ότι ο Γιώργος Ρωμαίος επί Σημίτη που ξεφούσκωσε τα λάστιχα των τρακτέρ και έριξε ζάχαρη στις μηχανές τους. Δεν θα αφήσει όμως και τα μπλόκα μετά τις γιορτές να κόβουν κάθε λίγο και λιγάκι την Ελλάδα στα δύο. Η αφαίρεση πινακίδων και τα υψηλά πρόστιμα είναι ένα μέτρο που έχει συζητηθεί. «Ακόμη όμως είναι στο συρτάρι» όπως δήλωσε κυβερνητική πηγή στη στήλη. «Απέχουμε πολύ από μια τέτοια κίνηση».

Πράσινοι!

Από πηγές που επιβεβαιώνονται συνήθως, έμαθα ότι έρχονται ραβασάκια της ΑΑΔΕ για αγροτοσυνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ.

Είναι σαφές ότι παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων εδώ. Έχω πει και έχω γράψει τη γνώμη μου, τα 15 εκατ. αιγοπρόβατα που στην πραγματικότητα ήταν 9 εκατ. δεν ήταν μόνο δεξιά ήταν παντός χρώματος, ασχέτως εάν το σύστημα των παράνομων επιδοτήσεων

το κινούσαν οι λεγόμενοι «κυβερνητικοί». Προσωπικά δεν με νοιάζει καθόλου τι κομματική ταυτότητα έχει ο ένας ή ο άλλος. Το δια ταύτα είναι ότι ουδείς είναι αθώος του αίματος.

Μια άγνωστη συνάντηση

Μέσα Δεκεμβρίου στο Παρίσι έγινε μια συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θόδωρος Ρουσόπουλος

που ολοκληρώνει τον Ιανουάριο και την δεύτερη θητεία του, δέχθηκε στο γραφείο του στο Παρίσι γύρω στους 30 Ρώσους αντιφρονούντες. Ανάμεσα τους ήταν:

Ο διάσημος σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ που εκπροσωπεί την πιο συμπαγή και σκληρή γραμμή της καταδίκης της εισβολής στην Ουκρανία και της πλήρους ρήξης με τον Πούτιν.

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι που κινεί κυρίως τα δίκτυα και την οργανωτική δομή σε συνεργασία με δυτικούς μηχανισμούς.

Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι που θεωρείται κληρονόμος των αξιών που εκπροσωπούσε μέχρι να δολοφονηθεί.

Πλατφόρμα διαλόγου

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) αποφάσισε μετά από μεθοδευμένη δουλειά του Ρουσόπουλου, να δημιουργήσει πλατφόρμα διαλόγου με Ρώσους δημοκρατικούς αντιφρονούντες στην εξορία οι οποίοι δεν είχαν ένα θεσμοθετημένο όργανο να εκφράζονται και να τους εκπροσωπεί. «Αισθάνθηκα την υποχρέωση να σταθώ δίπλα σας γιατί βρήκαν την στήριξη που αναζητούσαν, δικοί μας συμπατριώτες που βρέθηκαν στο εξωτερικό τα χρόνια της ελληνικής χούντας» είπε. Στη Μόσχα αποκαλούν τον Ρουσόπουλο «ρωσοφοβικό». Στο Αζερμπαιτζάν ο Αλίεφ τον αποκάλεσε «δικτάτορα». Αυτά, όμως, είναι και τα εύσημα που θα τον ακολουθούν από την κορυφαία θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει το στάτους αρχηγού κράτους.