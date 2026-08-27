Το «αγκάθι» της παραγωγικότητας

Στα 7,6 δισ. ευρώ ανήλθαν οι δημόσιες επενδύσεις στο επτάμηνο, κυρίως λόγω του υπερδιπλασιασμού των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, η συζήτηση που άνοιξε η Fitch με πρόσφατη έκθεσή της υπενθυμίζει ότι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει μόλις στο 51% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ τα ετήσια κονδύλια 4–4,5 δισ. ευρώ του Ταμείου ολοκληρώνονται φέτος. Καταγράφεται, επομένως, ταχύτητα στην εκταμίευση, αλλά διατηρείται έντονη αβεβαιότητα ως προς το ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η κυβέρνηση μπορεί να προσμετρά τα ποσά που αντλούνται, όμως η οικονομία εν τέλει θα κριθεί από όσα θα αποτυπωθούν στους δείκτες παραγωγικότητας και θα διασφαλίσουν υψηλότερα εισοδήματα.

Η ακρίβεια «τρώει» την εστίαση

Αύξηση τζίρου 6,1% κατέγραψαν τα τουριστικά καταλύματα κατά το β΄ τρίμηνο, φτάνοντας τα 3,3 δισ. ευρώ, την ώρα που ο κλάδος της εστίασης υποχώρησε κατά 2,5%. Η ψαλίδα διευρύνεται σε αρκετούς επιμέρους προορισμούς: στη Θεσσαλονίκη η διαμονή ενισχύθηκε κατά 13,8%, ενώ η εστίαση υποχώρησε κατά 7,7%· στη Χαλκιδική οι αντίστοιχες μεταβολές ήταν +2% και −7,3%, ενώ στην Αχαΐα τα εστιατόρια σημείωσαν πτώση 11,7%. Αντίθετη τροχιά ακολούθησε η Πάρος, με άνοδο 6,1% στην εστίαση. Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο απόκλισης-σαφής ένδειξη ότι οι επισκέπτες περιορίζουν πλέον τις δαπάνες εκτός καταλύματος, στρεφόμενοι σε οικονομικότερες επιλογές καθημερινής κατανάλωσης.

Αντίστροφη μέτρηση για δύο οδικά ΣΔΙΤ

Κάτι μας λέει ότι, ενόψει και της ΔΕΘ, θα μάθουμε σύντομα τον ανάδοχο σε δύο μεγάλα οδικά ΣΔΙΤ της Βόρειας Ελλάδας, συνολικής αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ. Ποια είναι αυτά; Το έργο της αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργίας-συντήρησης του τμήματος γέφυρα Αξιού ποταμού – Έδεσσα με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 444,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Καθώς και ο κάθετος άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Και τα δύο έργα έχουν τρεις μνηστήρες: τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το σχήμα ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen και την ΑΒΑΞ. Μετά και την απόρριψη των ενστάσεων στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αναμένεται οι οικονομικές προσφορές να αποσφραγιστούν το αμέσως προσεχές διάστημα και μάλλον λίγο πριν τη ΔΕΘ. Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια 30 ετών, με τα πρώτα 3 με 4 έτη να αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και το υπόλοιπο διάστημα τη λειτουργία και συντήρηση των αξόνων. Είναι ακριβώς αυτή η μακρά περίοδος λειτουργίας που εξασφαλίζει σταθερές ταμειακές ροές για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό για ομίλους που έχουν στραφεί συστηματικά σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ τα τελευταία χρόνια.

Στην τελική ευθεία το υδρογόνο της Motor Oil

Σημαντικό μέρος των συνολικών επενδύσεων της Motor Oil για φέτος, και ιδίως κατά το β΄ εξάμηνο, καταλαμβάνει το έργο κατασκευής μονάδας παραγωγής πράσινου υδρογόνου στους Αγίους Θεοδώρους. Πρόκειται για επένδυση ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης, για την οποία χθες το ΥΠΕΝ έδωσε το «πράσινο φως» εκταμίευσης 35,9 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή της μονάδας ολοκληρώνεται σύντομα και αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία εντός των αμέσως επόμενων μηνών.

Ποια έργα παραμένουν «μακέτες»

Ενώ αναμένονται εξελίξεις για τα δύο σημαντικά οδικά ΣΔΙΤ της Βόρειας Ελλάδας, στην Αττική η εικόνα είναι διαφορετική. Αρκετές παρεμβάσεις για την επίλυση του κυκλοφοριακού εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στάσιμες. Πρόκειται για έργα που έχουν εξαγγελθεί πολλές φορές, αλλά παραμένουν «ακινητοποιημένα». Ανάμεσά τους είναι η σήραγγα Ηλιουπόλεως, δηλαδή η συνέχιση της Περιφερειακής Υμηττού προς τα νότια προάστια. Το έργο αυτό θα διευκόλυνε την μετακίνηση ανάμεσα στα βόρεια και τα νότια προάστια, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της δημιουργίας νέων οικιστικών και εμπορικών χρήσεων στο Ελληνικό. «Παγωμένη» παραμένει και η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, η οποία θα λειτουργούσε ως εναλλακτική δίοδος για όσους κινούνται από την Αττική Οδό προς την Εθνική Οδό. Το βασικό εμπόδιο για το συγκεκριμένο έργο, που προωθείται ως δημόσιο, είναι η αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης.

Ο Γκέιτς αλλάζει στρατόπεδο για την ΑΙ

Σίγουρα ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί Κασσάνδρα ούτε μάντης κακών ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο της τεχνολογίας που γνωρίζει όσο κανείς άλλος. Γι’αυτό δεν θα πρέπει να προσπεράσουμε τις ανησυχίες που διατυπώνει σε 6.000 λέξεις για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Γκέιτς προειδοποιεί ότι κυβερνήσεις και κοινωνίες δεν προετοιμάζονται επαρκώς για τις ανατροπές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην απασχόληση, την ασφάλεια και τις ανθρώπινες σχέσεις. Περιγράφει δε τη μετάβαση στη νέα εποχή της ΑΙ ως μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία, ακόμη και υπό τις καλύτερες συνθήκες, ενώ σημειώνει ότι δεν βλέπει σχέδιο προετοιμασίας από ηγέτες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Ο Γκέιτς υποστηρίζει ότι η σημερινή τεχνολογική ανατροπή διαφέρει θεμελιωδώς από τις προηγούμενες, καθώς η ΑΙ μπορεί να εκτελέσει η ίδια νοητική εργασία που παλαιότερα απαιτούσε ανθρώπινη σκέψη. Προβλέπει σοβαρές διαταραχές μέσα στην επόμενη δεκαετία σε κλάδους όπως το δίκαιο, η ιατρική, η εξυπηρέτηση πελατών, η ανάπτυξη λογισμικού και η μεταποίηση, με τους εργαζόμενους στις πιο χαμηλές ιεραρχικά θέσεις να κινδυνεύουν περισσότερο. Ιδιαίτερα σκληρός στη διατύπωσή του, ο Γκέιτς επεσήμανε πως το κόστος της αναδιάρθρωσης πέφτει πιο βαριά σε όσους έχουν τα λιγότερα περιθώρια αντίδρασης, όπως ο υπάλληλος λογιστηρίου που αντικαθίσταται από bot. Ο Μπιλ Γκέιτς αλλάζει ουσιαστικά στρατόπεδο: πριν από τρία μόλις χρόνια είχε γράψει ότι το ΑΙ θα προκαλέσει αναταράξεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες θα είναι διαχειρίσιμες. Τώρα παραδέχεται πως εκπλήσσεται που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσων ανησυχούν, ενώ γύρω του επικρατεί σιωπή. Γι’αυτό ζητά τη δημιουργία νέων εθνικών θεσμών για τον συντονισμό της στρατηγικής γύρω από την ΑΙ, θεωρώντας ότι η απαιτούμενη θεσμική απάντηση θα πρέπει να ξεπεράσει, σε βαρύτητα, ακόμη και την αναδιοργάνωση των ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Gigafactory μπαταριών αποκτά η Θεσσαλονίκη

Η γερμανική εταιρεία CMBLU ανακοίνωσε ότι έλαβε όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, προκειμένου να ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής μπαταριών στη Θεσσαλονίκη.

Η καινοτομία της CMBLU έγκειται στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί λίθιο στις μπαταρίες της, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης που φτάνει τις δέκα ώρες. Εταίρος στο όλο εγχείρημα είναι η ΔΕΗ, η οποία θα διαθέσει 20 εκατ. ευρώ για τη μονάδα, βάσει συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί στις αρχές του τρέχοντος έτους.