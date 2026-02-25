Ένα ακόμη αυτογκόλ κινδυνεύει να βάλει η κυβέρνηση, λίγα 24ωρα πριν την 3η θλιβερή επέτειο της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, εάν δεν πάρει άμεσα την απόφαση οι εκταφές και οι εξειδικευμένες εξετάσεις των σορών που ζήτησαν γονείς και άλλοι συγγενείς των θυμάτων, να ανατεθούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα Εργαστήρια του εξωτερικού. Γύρω στις 6 εκταφές ενώ ζητήθηκαν, ανεστάλησαν διότι κανένα ελληνικό εργαστήριο δεν διαθέτει τον σχετικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία!

Την αλήθεια

Εξοργισμένοι οι γονείς με την καθυστέρηση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης και της παρέμβασης της κυβέρνησης, θα αναδείξουν σε κεντρικό θέμα τα νέα εμπόδια που μπαίνουν στα δίκαια αιτήματα τους, το Σάββατο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της στήλης. Δεν γίνεται 3 χρόνια μετά να μην γνωρίζουν οι γονείς και οι συγγενείς πως έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, και ειδικά εκείνους που διασώθηκαν από την σύγκρουση – ακούστηκαν φωνές – και μετά κάηκαν! Θέλουν την αλήθεια.

Έγγραφα – φωτιά

Να θυμίσουμε ότι το θέμα των εκταφών βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το καλοκαίρι όταν ο Πάνος Ρούτσι έκανε απεργία πείνας για 23 ημέρες στο Σύνταγμα, μέχρι να δοθεί το πράσινο φως από την Δικαιοσύνη για την εκταφή της σορού του γιου του. Ο Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη που έχασε εκείνος τον γιο του στα Τέμπη όπως και άλλων συγγενών, έθεσε υπόψιν της στήλης τρία έγγραφα – φωτιά που αποδεικνύουν ότι, ενώ είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να γίνουν οι εξειδικευμένες εξετάσεις των σορών στην Ελλάδα, δεν κινήθηκαν οι διαδικασίες.

Έγγραφο 1ο

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας αναφέρει σε υπόμνημα του στις (17/2/2026 μετά την σχετική εισαγγελική παραγγελία.. «Κατά την εκταφή δεν θα ληφθούν δείγματα χώματος και υπερκείμενου αέρα από τον νεκρόσακο (πριν την διάνοιξη αυτού) επειδή δεν έχουν βρεθεί τα εργαστήρια που θα διενεργήσουν τις αιτούμενες αναλύσεις, ώστε η δειγματοληψία, αποθήκευση, συντήρηση, αποστολή των δειγμάτων να γίνουν σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις / προδιαγραφές.»

Έγγραφο 2ο

Το ίδιο πανεπιστήμιο σε προηγούμενο έγγραφο του (22/12/2025) μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Η οδοντολογική και ανθρωπολογική εξέταση, δεν μπορούν να διενεργηθούν από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας διότι δεν διαθέτουμε μέλη ΔΕΠ με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Όσον αφορά στις τοξικολογικές αναλύσεις, το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας επισημαίνει ότι διαθέτει τον εξοπλισμό, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για τον προσδιορισμό ψυχοτρόπων ουσιών, φαρμάκων και άλλων ουσιών σε βιολογικά δείγματα και έχει συνδράμει σημαντικά στην απονομή της Δικαιοσύνης. «Ωστόσο το εργαστήριο μας δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις αιτούμενες αναλύσεις (πτητικούς οργανικούς υδρογονάνθρακες, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, προϊόντα καύσης, επιταχυντές καύσης και τις λοιπές κατηγορίες ουσιών που μνημονεύονται στο έγγραφο» των συγγενών, τονίζει. «Ως προς την υπόδειξη εργαστηρίου στην ελληνική επικράτεια επικράτεια το οποίο να μπορεί να διενεργήσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί διότι εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει τέτοιο.»

Πρώτα τα εργαστήρια!

Η διευθύντρια του Εργαστηρίου καθηγήτρια Λήδα Καβάτση επισημαίνει επίσης, ότι η εκταφή και επακόλουθη δειγματοληψία από τις σορούς «πρέπει να διενεργηθούν, αφού βρεθούν τα εργαστήρια που θα διενεργήσουν τις αιτούμενες αναλύσεις, ώστε η δειγματοληψία, αποθήκευση, συντήρηση, αποστολή των δειγμάτων να γίνουν σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις (κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόσον θα πρόκειται περί διαπιστευμένων εργαστηρίων).

Έγγραφο 3ο

Ένα ακόμη έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του υπ Δικαιοσύνης, αναφέρει μεταξύ άλλων στις 18/2/2026 ότι «στις τοξικολογικές εξειδικευμένες εξετάσεις που μπορεί να διενεργήσει το τμήμα μας δεν περιλαμβάνονται οι εξειδικευμένες εξετάσεις που ζητήθηκαν από τους συγγενείς των θυμάτων υδρογονάνθρακες, υπολείμματα καύσης, άλλες οργανικές εύφλεκτες ενώσεις, βιοχημικοί δείκτες αποσύνθεσης, φώσφορος, θερμίτης, υδραζίνη κλπ. Ούτε οι εξετάσεις σε άλλα είδη δειγμάτων (όπως πχ αέριο δείγμα), οι οποίες απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, εξοπλισμό προκατεργασίας και εξειδικευμένη γνώση/ εμπειρία /τεχνογνωσία.»

Ο Φλωρίδης

Είναι δυνατόν αυτά τα έγγραφα να μην ήρθαν σε γνώση του υπ. Δικαιοσύνης και ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης να δηλώνει χθες το βράδυ ότι αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στα ελληνικά εργαστήρια «τότε ζητείται η συνδρομή μέσα από την προστατευμένη δικαστική διαδικασία, από εργαστήρια του εξωτερικού!» (Αντ1). Οι συγγενείς μιλάνε για εμπαιγμό τους.

Γερμανία ή Ολλανδία

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης από τος 11/11/2025 είχε υποδείξει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας τα διεθνώς αναγνωρισμένα Εργαστήρια στη Γερμανία (Bundeskriminalamt) ή στην Ολλανδία ( NFI) ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο και αξιόπιστο των αποτελεσμάτων των εκταφών.

Γύρω στα 940€

Στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, την Τρίτη. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η ικανοποιητική πορεία της οικονομίας δημιουργεί τις συνθήκες ο κατώτατος να φτάσει το 2026 στα 940€ από τα 880€ που ήταν ο στόχος. Θα επωφεληθούν 575.684 μισθωτοί ιδιωτικού τομέα και 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι που επίσης αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Πάνω από τον πήχη

Το 2027 θα κυμανθεί γύρω στα 1050€ από τα 950€ που ήταν ο στόχος για το τέλος της τετραετίας. Η κυβέρνηση ποντάρει σε ένα θετικό ισοζύγιο και να αποδείξει στο πορτοφόλι των φορολογούμενων ότι δεν τηρεί απλά τις δεσμεύσεις της, αλλά περνάει πάνω από τον πήχη. Αυτός ο δρόμος όμως έχει εμπόδια. Η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Η τελική αίσθηση είναι ότι οι αυξήσεις μπαίνουν σε μια τρύπια τσέπη.

Πριν και μετά

Η κυβέρνηση απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα θα επιχειρήσει την σύγκριση και στον κατώτατο μισθό. Οι αυξήσεις ήταν οι παρακάτω από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

2019: 650€

Ιανουάριος 2022: 663 ευρώ

Μάιος 2022: 713 ευρώ

Απρίλιος 2023: 780 ευρώ

Απρίλιος 2024: 830 ευρώ

Απρίλιος 2025: 880

Απρίλιος 2026: 940€

Απρίλιος 3027: γύρω στα 1050€

Κωδικός συσπείρωση

Τσιμπάει η ΝΔ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αλλά σαφώς και απέχει από τα ποσοστά που θα την τοποθετούσαν με ασφάλεια σε ένα 32-33% που θα της έδινε ελπίδες για πιο ψηλά. Η οργή, η απογοήτευση, η αποχή κρατάνε πολλούς Νεοδημοκράτες σε απόσταση. Η συσπείρωση είναι η λέξη – κλειδί. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που το Μαξίμου καλύπτει τον Άδωνι Γεωργιάδη στην κόντρα του με τον γιατρό του νοσοκομείου της Νίκαιας που έφτασε στα άκρα. Απευθύνεται σε δεξιά ακροατήρια αλλά και στους νοικοκυραίους, που δεν θέλουν να βλέπουν τις εικόνες με τα έκτροπα στα νοσοκομεία. «Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη να διαδηλώνει, όπως ορίζει ο νόμος» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε όμως «φασίζουσα ενέργεια» την άρνηση εισόδου στον υπουργό. «Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το αν μπορεί σε μια Δημοκρατία να εμποδίζεται ο υπουργός Υγείας από τον οποιονδήποτε να εισέλθει σε ένα νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού.»

Αλληλοστήριξη

Το παρασκήνιο σας το άφησα για το τέλος. Το ξέρετε υποθέτω ότι μεταξύ συνυποψηφίων (του ίδιου κόμματος) στις εκλογικές περιφέρειες γίνονται συμμαχίες. Μαθαίνω ότι μια τέτοια ήδη υπάρχει στον βόρειο τομέα Αθήνας: Άδωνις – Μαρινάκης. Ο πρώτος είναι παλιός βουλευτής, ο δεύτερος τώρα θα πάρει το βάπτισμα πυρός αλλά ήδη παίρνει κεφάλι από συνυποψήφιους του. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για δισταυρία αλλά την αλληλοϋποστήριξη να την θεωρείται δεδομένη.